باستخدام خدمات IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS)، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم وصيانة نسخ قواعد بيانات جاهزة للاستخدام وعالية التوفر، ما يسمح للمطورين وموظفي تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على المهام ذات القيمة المضافة، وتحديثات برامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، والنسخ الاحتياطي. يقدِّم خبراء IBM® Cloud Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام ومتاحة بشكل كبير ويتولون صيانتها، ما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.
تدعم IBM® Cloud مجموعة واسعة من قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية (No-SQL) وغير العلائقية (Non-SQL) والتكاملات لدعم بناء أو ترحيل مجموعة واسعة من أنواع التطبيقات عبر جميع الصناعات. تقوم قواعد البيانات العلائقية بتنظيم البيانات في تنسيق جدولي مع مخطط ثابت، بينما تستخدم قواعد البيانات غير العلائقية مخططات مرنة، وتنظِّم البيانات بشكل مختلف اعتمادًا على نوع قاعدة البيانات. بصرف النظر عن نوع قاعدة البيانات غير العلائقية، فإنها تهدف جميعها إلى حل مشكلات المرونة وقابلية التوسع المتأصلة في النماذج العلائقية التي ليست مثالية لتنسيقات البيانات غير المنظمة، مثل النصوص والفيديو والصور.
تدعم قواعد بياناتنا التجارية والمفتوحة المصدر أي بيانات تجلبها إلى IBM Cloud: البيانات المهيكلة وغير المهيكلة وSQL وNoSQL وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتلة وغيرها.
تسمح BM Cloud® Databases للمطورين وفرق تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على تطوير تطبيقاتهم بينما تقوم IBM بعمليات البنية التحتية وتحديثات برامج قواعد البيانات والنسخ الاحتياطي.
تتمتع BM Cloud® Databases بفلسفة تصميم سحابي عالمي هجين على نطاق السحابة للاستفادة من مرونة IBM Cloud.
تشفير البيانات أثناء النقل عبر بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS) وتشفير البيانات المخزنة للبيانات على القرص والنسخ الاحتياطية من خلال التكامل مع IBM® Key Protect أو IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services.
تكامل كامل مع خدمات IBM Cloud في الحوسبة، والمراقبة، وإدارة الهوية والوصول لتجربة مطور شاملة.
تُستخدم التطبيقات التشغيلية قواعدَ البيانات المُدارة للتعاملِ معَ العملياتِ التجارية اليومية من خلالِ التقاط وتخزين البيانات الآنية للأحداث التشغيلية، مما يُتيحُ اتخاذ قرارات فعالة. ينطبق هذا النهج في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية.
تُحلّل التطبيقات التحليلية البيانات وتُفصّلها لتوفير المعلومات اللازمة واتخاذ قرارات الأعمال في جميع الصناعات القائمة على البيانات. تُعد هذه التطبيقات حيوية لمهام مثل التسعير والتعبئة في التجارة الإلكترونية، والتخطيط وإدارة الموارد في التصنيع، وإدارة العملاء وذكاء الأعمال في التحليلات، وعمليات إنترنت الأشياء (IOT) في الخدمات اللوجستية، وغيرها.
ساعدت كل من IBM Cloud وIBM Garage™ شركة 2mee على تعزيز التواصل البشري من خلال عرض صور مجسمة (هولوجرامية) على الأجهزة الرقمية.
نفذت الاتحاد للطيران مشروعًا طموحًا للرقمنة لخلق تجارب سفر لا تنسى لضيوفها. وتحقق ذلك من خلال IBM Public Cloud.
تقوم شركة Happiest Minds مع IBM Cloud بإنشاء حل مبني على منصة إدارة دورة حياة التطبيقات (DCM) الخاصة بهم باستخدام حلول kubernetes و IBM Cloud Databases، والتي تعمل بتوافر بنسبة 99.95%، وقد أدت إلى تجديدات عملاء جدد بنسبة 20% ونمو في الإيرادات بنسبة 25%.
تحقق منصة OverBliq المهتمة بتقديم تجربة جذابة وحديثة لتطبيقات المحمول وقتًا أسرع في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بنسبة 50٪ مع تقليل التكاليف بنسبة 80% مقارنة بالتكاليف التقليدية للتطوير الداخلي.
نظرًا لقلقها بشأن التنسيقات المسجلة الملكية والاحتكار لمنتج معين على منصتها السحابية الفردية، تدير Booking.com ترحيل أحمال التشغيل الحساسة، مثل إجراء الحجوزات والتقارير المالية، إلى مزود خدمات سحابية مفتوح المصدر.
