باستخدام خدمات IBM® Cloud Database-as-a-Service (DBaaS)، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم وصيانة نسخ قواعد بيانات جاهزة للاستخدام وعالية التوفر، ما يسمح للمطورين وموظفي تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على المهام ذات القيمة المضافة، وتحديثات برامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، والنسخ الاحتياطي. يقدِّم خبراء IBM® Cloud Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام ومتاحة بشكل كبير ويتولون صيانتها، ما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.



تدعم IBM® Cloud مجموعة واسعة من قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية (No-SQL) وغير العلائقية (Non-SQL) والتكاملات لدعم بناء أو ترحيل مجموعة واسعة من أنواع التطبيقات عبر جميع الصناعات. تقوم قواعد البيانات العلائقية بتنظيم البيانات في تنسيق جدولي مع مخطط ثابت، بينما تستخدم قواعد البيانات غير العلائقية مخططات مرنة، وتنظِّم البيانات بشكل مختلف اعتمادًا على نوع قاعدة البيانات. بصرف النظر عن نوع قاعدة البيانات غير العلائقية، فإنها تهدف جميعها إلى حل مشكلات المرونة وقابلية التوسع المتأصلة في النماذج العلائقية التي ليست مثالية لتنسيقات البيانات غير المنظمة، مثل النصوص والفيديو والصور.