الصفحة الرئيسية قواعد البيانات Cloud Databases MySQL IBM Cloud Databases for MySQL
خدمة قاعدة بيانات MySQL علائقية مُدارة بالكامل. انشر حلولك وتوسَّع فيها دون عناء لتحفيز ابتكاراتك.
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خدمة MySQL المُدارة بالكامل: مصممة خصوصًا لأحمال التشغيل المهمة، وتوفِّر أداءً مؤكدًا مع إمكانية التوسع والأمن ومعيارًا فعليًّا لتطبيقات الويب.

تسهل قاعدة البيانات العلائقية مفتوحة المصدر الأكثر شهرةً MySQL نشر التطبيقات السحابية الأصلية، وتشغيلها، وتوسيع نطاقها. 

ركز على التطبيقات وتطوير الأعمال — لا على إدارة قواعد البيانات — باستخدام خدمة MySQL المُدارة بالكامل.

حالات الاستخدام

أحمال تشغيل OLTP وOLAP الهجينة يمكنك تشغيل أحمال عمل المعاملات (OLTP) ومعالجة العمليات التشغيلية الذكية في الوقت الفعلي (OLAP) في وقت واحد ضمن منصة قاعدة بيانات واحدة.
تطبيقات السحابة الأصلية يمكنك تحسين المرونة باستخدام أحدث تطبيقات تعتمد على MySQL ومبنية على السحابة. يمكنك توفير الموارد لمساعدة فرص الأعمال الجديدة أثناء أتمتة مهام الإدارة.
الخدمات المصغرة يمكنك بناء تطبيقات ويب صغيرة ومستقلة ومرتبطة بشكل حر، وتعتمد على الخدمات المصغرة باستخدام قاعدة بيانات MySQL موثوقة ومرنة.
لماذا IBM Cloud؟

يتم تبسيط إدارة وصيانة البنية التحتية وخادم قاعدة البيانات باستخدام خدمة MySQL المُدارة هذه. يمكنك أتمتة مهامك الروتينية بسرعة.

الميزة 

MySQL ذاتية الاستضافة

IBM Cloud Databases for MySQL

التحجيم التلقائي

النُسخ الاحتياطية للاسترداد التلقائي في نقطة زمنية محددة

التزويد بالتوفر العالي يساعد على تطبيق مستوى الخدمة بنسبة 99.99% في ثلاثة مراكز بيانات في منطقة ®IBM Cloud متعددة المناطق الفرعية

التكامل الجاهز للاستخدام مع IBM Cloud® Virtual Server for VPC

التزويد الفوري باستخدام أفضل تكوينات الممارسات في الصناعة

إدارة شفافة لنظام التشغيل، والأمن، والترقيات

اقتناء الخادم، وإدارته، وصيانته

أحضِر مفتاح التشفير الخاص بك للبيانات أثناء سكونها

التكامل الأصلي للمراقبة والتدقيق

التكامل السلس باستخدام خدمات قابلية الملاحظة

موثوق. قابل للتخصيص. مفتوح المصدر. خدمة MySQL المُدارة بالكامل

تدير IBM النُسخ الاحتياطية، وقراءة النُسخ المكررة، والتسجيل، والمراقبة، وقابلية التوسع، والمزيد.

 التوفر العالي

تستخدم عمليات نشر MySQL مناطق توفر متعددة لتطبيق اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%.

 الأمن المتقدم

يتم تشفير البيانات في حال سكونها وتنقلها. متوافق مع HIPAA وGDPR.

 التوسع بدون جهد يُذكَر

يمكن تكبير/تصغير القرص بشكل مستقل بما يناسب متطلبات تطبيقك الديناميكية باستخدام التوسع التلقائي سهل الاستخدام والفواتير بالساعة.

 اعتماد الأتمتة

انطلق عالميًّا باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز دون أي تكلفة إضافية.

 خيارات مرنة

يمكنك توسيع/تصغير حجم قرص التخزين وذاكرة الوصول العشوائي ووحدات المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU) بشكل منفصل دون حاجة إلى ترحيل فئات المثيل.
منتجات ذات صلة IBM Cloud Pak for Data

يمكنك إنشاء نسيج بيانات يربط البيانات المعزولة عبر تقنيات سحابية هجينة، دون حاجة إلى نقلها.

 IBM Cloud Code Engine

يمكنك تشغيل التطبيق، أو المهمة المجمَّعة، أو الحاوية على منصة واحدة مُدارة بدون خادم.

 IBM Cloud Databases for PostgreSQL

قاعدة بيانات كائنية علائقية قوية، مفتوحة المصدر، وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.
البدء
إنشاء حساب مجانًا

يمكنك الوصول إلى IBM Cloud Databases for MySQL وتجربة أكثر من 40 منتجًا مجانيًّا دائمًا دون حد زمني.

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راجع المستندات للإجابة عن أي أسئلة تقنية، بما في ذلك كيفية البدء، ومسائل الأمن، وما إلى ذلك.

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