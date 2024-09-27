IBM Cloud Databases for MySQL

خدمة MySQL المُدارة بالكامل: مصممة خصوصًا لأحمال التشغيل المهمة، وتوفِّر أداءً مؤكدًا مع إمكانية التوسع والأمن ومعيارًا فعليًّا لتطبيقات الويب.

تسهل قاعدة البيانات العلائقية مفتوحة المصدر الأكثر شهرةً MySQL نشر التطبيقات السحابية الأصلية، وتشغيلها، وتوسيع نطاقها.

ركز على التطبيقات وتطوير الأعمال — لا على إدارة قواعد البيانات — باستخدام خدمة MySQL المُدارة بالكامل.