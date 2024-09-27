خدمة MySQL المُدارة بالكامل: مصممة خصوصًا لأحمال التشغيل المهمة، وتوفِّر أداءً مؤكدًا مع إمكانية التوسع والأمن ومعيارًا فعليًّا لتطبيقات الويب.
تسهل قاعدة البيانات العلائقية مفتوحة المصدر الأكثر شهرةً MySQL نشر التطبيقات السحابية الأصلية، وتشغيلها، وتوسيع نطاقها.
ركز على التطبيقات وتطوير الأعمال — لا على إدارة قواعد البيانات — باستخدام خدمة MySQL المُدارة بالكامل.
يتم تبسيط إدارة وصيانة البنية التحتية وخادم قاعدة البيانات باستخدام خدمة MySQL المُدارة هذه. يمكنك أتمتة مهامك الروتينية بسرعة.
الميزة
MySQL ذاتية الاستضافة
IBM Cloud Databases for MySQL
التحجيم التلقائي
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النُسخ الاحتياطية للاسترداد التلقائي في نقطة زمنية محددة
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التزويد بالتوفر العالي يساعد على تطبيق مستوى الخدمة بنسبة 99.99% في ثلاثة مراكز بيانات في منطقة ®IBM Cloud متعددة المناطق الفرعية
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التكامل الجاهز للاستخدام مع IBM Cloud® Virtual Server for VPC
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التزويد الفوري باستخدام أفضل تكوينات الممارسات في الصناعة
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إدارة شفافة لنظام التشغيل، والأمن، والترقيات
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اقتناء الخادم، وإدارته، وصيانته
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أحضِر مفتاح التشفير الخاص بك للبيانات أثناء سكونها
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التكامل الأصلي للمراقبة والتدقيق
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التكامل السلس باستخدام خدمات قابلية الملاحظة
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تدير IBM النُسخ الاحتياطية، وقراءة النُسخ المكررة، والتسجيل، والمراقبة، وقابلية التوسع، والمزيد.
تستخدم عمليات نشر MySQL مناطق توفر متعددة لتطبيق اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%.
يتم تشفير البيانات في حال سكونها وتنقلها. متوافق مع HIPAA وGDPR.
يمكن تكبير/تصغير القرص بشكل مستقل بما يناسب متطلبات تطبيقك الديناميكية باستخدام التوسع التلقائي سهل الاستخدام والفواتير بالساعة.
انطلق عالميًّا باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز دون أي تكلفة إضافية.
يمكنك توسيع/تصغير حجم قرص التخزين وذاكرة الوصول العشوائي ووحدات المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU) بشكل منفصل دون حاجة إلى ترحيل فئات المثيل.
يمكنك إنشاء نسيج بيانات يربط البيانات المعزولة عبر تقنيات سحابية هجينة، دون حاجة إلى نقلها.
يمكنك تشغيل التطبيق، أو المهمة المجمَّعة، أو الحاوية على منصة واحدة مُدارة بدون خادم.
قاعدة بيانات كائنية علائقية قوية، مفتوحة المصدر، وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.
يمكنك الوصول إلى IBM Cloud Databases for MySQL وتجربة أكثر من 40 منتجًا مجانيًّا دائمًا دون حد زمني.
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