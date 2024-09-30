تجمع IBM Cloud Databases for Elasticsearch بين مرونة محرك البحث النصي الكامل وقوة فهرسة قواعد بيانات مستندات JSON. بفضل نماذج التعلم الآلي المتكاملة، علاوة على نماذج التعلم الآلي المتخصصة في العُقد وأنواع البيانات وخوارزميات البحث، تُعَدّ أداة IBM Cloud Databases for Elasticsearch منتجًا جاهزًا لتشغيل مؤسستك بكل فاعلية.
يمكن للمستخدمين الجدد لـ IBM Cloud® Databases الحصول على رصيد بقيمة 250 دولارًا أمريكيًّا. استخدم الكود DSFREE250.
يمكن للمطورين التركيز على إنشاء التطبيقات بدلًا من التعامل مع النُسخ الاحتياطية، والتسجيل، والمراقبة، وإمكانية التوسع، وإعداد الأجهزة، وتصحيح البرامج.
احصل على قيمة فورية من التعلم الآلي باستخدام جميع ميزات Elasticsearch القوية الجاهزة للاستخدام. اجعل بيانات مؤسستك تعمل بشكل أفضل باستخدام خوارزميات التعلم الآلي من Elastic، وعُقد التعلم الآلي المتخصصة، والبحث الدلالي.
تتيح لك IBM Cloud Databases for Elasticsearch تكبير/تصغير حجم القرص والذاكرة العشوائية (RAM) بشكل مستقل لتلائم متطلبات تطبيقك بأفضل شكل ممكن.
الخدمة متوافقة مع واجهات برمجة التطبيقات وتنسيقات البيانات والعملاء الخاصة بـ Elasticsearch. يمكن للتطبيقات التي تستفيد بالفعل من Elasticsearch استخدام IBM Cloud Databases for Elasticsearch كبديل مباشر.
يتضمن التكوين القياسي ثلاثة عناصر بيانات تم تكوينها لإتاحة التوفر العالي الذي يساعد على تطبيق اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%.
انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز برمجي، مثل IBM Cloud Schematics مع دعم Terraform و ®Red Hat ®Ansible دون أي تكلفة إضافية.
يمكنك تطوير مهاراتك في المراقبة وإدارة الحوادث من خلال دورات السجل المضمنة في منهج IBM Cloud Professional Site Reliability Engineer (SRE).
ابدأ باستخدام IBM Cloud Databases for Elastisearch. اتبع الخطوات السهلة لإدارة وصول المستخدمين، وتوفير المثيل، وجمع المقاييس، وتشغيل واجهة المستخدم (UI) على الويب. اطّلع على الوثائق.
يمكنك الوصول إلى خبراء قواعد بيانات IBM Cloud Databases، ومديري عمليات تقنية المعلومات، ومهندسي الحلول، ومهندسي أمن المعلومات، وغيرهم من المتخصصين في الصناعة والانضمام إلى المحادثة.
توفر حلول قواعد بيانات ®IBM Cloud كخدمة مجموعة كاملة من الخدمات المُدارة للبيانات والتحليلات.
قاعدة بيانات مستندات JSON قابلة للتوسع لتطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء (IoT) والتطبيقات التي تعمل دون حاجة إلى خوادم.
يتوفر مخزن سريع لقيم المفاتيح داخل الذاكرة يعمل كمخزن مؤقت، أو قائمة انتظار، أو مخزن مؤقت مصمم لمجموعة التطبيقات الحديثة.