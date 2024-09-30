تجمع IBM Cloud Databases for Elasticsearch بين مرونة محرك البحث النصي الكامل وقوة فهرسة قواعد بيانات مستندات JSON. بفضل نماذج التعلم الآلي المتكاملة، علاوة على نماذج التعلم الآلي المتخصصة في العُقد وأنواع البيانات وخوارزميات البحث، تُعَدّ أداة IBM Cloud Databases for Elasticsearch منتجًا جاهزًا لتشغيل مؤسستك بكل فاعلية.

