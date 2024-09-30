الصفحة الرئيسية قواعد البيانات Cloud Databases Elasticsearch IBM Cloud Databases for Elasticsearch
استفد من التعلم الآلي لاكتشاف وإطلاق قوة Elasticsearch الجاهزة لمستوى المؤسسة والمُدارة بالكامل؛ التي تم إنشاؤها لتتكامل تكاملًا أصليًّا مع IBM Cloud.
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ما هي IBM Cloud Databases for Elasticsearch؟

تجمع IBM Cloud Databases for Elasticsearch بين مرونة محرك البحث النصي الكامل وقوة فهرسة قواعد بيانات مستندات JSON. بفضل نماذج التعلم الآلي المتكاملة، علاوة على نماذج التعلم الآلي المتخصصة في العُقد وأنواع البيانات وخوارزميات البحث، تُعَدّ أداة IBM Cloud Databases for Elasticsearch منتجًا جاهزًا لتشغيل مؤسستك بكل فاعلية.
رصيد مجاني بقيمة 250 دولارًا أمريكيًّا للمستخدمين الجدد

يمكن للمستخدمين الجدد لـ IBM Cloud® Databases الحصول على رصيد بقيمة 250 دولارًا أمريكيًّا. استخدم الكود DSFREE250.

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كيفية الاستخدام

تحليل السجل يمكنك تحليل السجلات والبيانات التي تم إنشاؤها آليًّا من الخوادم وأجهزة الاستشعار ومواقع الويب وتمثيلها رسوميًّا؛ لتصحيح أخطاء التطبيقات والأنظمة.
بحث النص الكامل امنح موقعك على الويب أو تطبيقك قوة البحث باستخدام مجموعة من واجهات برمجة تطبيقات البحث التي تُعَدّ رائدة في الصناعة.
Elasticsearch، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي في قلب الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر يكمن التعلم الآلي (ML). هذا هو المكان الذي تتعلم فيه أجهزة الكمبيوتر وتتكيف باستخدام البيانات والخوارزميات، تمامًا مثل البشر.
ميزات IBM Cloud Databases for Elasticsearch مُدار بالكامل

يمكن للمطورين التركيز على إنشاء التطبيقات بدلًا من التعامل مع النُسخ الاحتياطية، والتسجيل، والمراقبة، وإمكانية التوسع، وإعداد الأجهزة، وتصحيح البرامج.

 التعلم الآلي (ML) لاستخلاص البيانات الهامة وتجاهل غير ذلك

احصل على قيمة فورية من التعلم الآلي باستخدام جميع ميزات Elasticsearch القوية الجاهزة للاستخدام. اجعل بيانات مؤسستك تعمل بشكل أفضل باستخدام خوارزميات التعلم الآلي من Elastic، وعُقد التعلم الآلي المتخصصة، والبحث الدلالي.

 التوسع بدون خادم

تتيح لك IBM Cloud Databases for Elasticsearch تكبير/تصغير حجم القرص والذاكرة العشوائية (RAM) بشكل مستقل لتلائم متطلبات تطبيقك بأفضل شكل ممكن.

 متوافقة مع البرامج مفتوحة المصدر

الخدمة متوافقة مع واجهات برمجة التطبيقات وتنسيقات البيانات والعملاء الخاصة بـ Elasticsearch. يمكن للتطبيقات التي تستفيد بالفعل من Elasticsearch استخدام IBM Cloud Databases for Elasticsearch كبديل مباشر.

 توافر عالي

يتضمن التكوين القياسي ثلاثة عناصر بيانات تم تكوينها لإتاحة التوفر العالي الذي يساعد على تطبيق اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%.

 اعتماد الأتمتة

انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز برمجي، مثل IBM Cloud Schematics مع دعم Terraform و ®Red Hat ®Ansible دون أي تكلفة إضافية.
الموارد التدريب الاحترافي على IBM Cloud

يمكنك تطوير مهاراتك في المراقبة وإدارة الحوادث من خلال دورات السجل المضمنة في منهج IBM Cloud Professional Site Reliability Engineer (SRE).

 تقييم وثائق المنتج

ابدأ باستخدام IBM Cloud Databases for Elastisearch. اتبع الخطوات السهلة لإدارة وصول المستخدمين، وتوفير المثيل، وجمع المقاييس، وتشغيل واجهة المستخدم (UI) على الويب. اطّلع على الوثائق.

 مجتمع مستخدمي IBM Cloud PaaS

يمكنك الوصول إلى خبراء قواعد بيانات IBM Cloud Databases، ومديري عمليات تقنية المعلومات، ومهندسي الحلول، ومهندسي أمن المعلومات، وغيرهم من المتخصصين في الصناعة والانضمام إلى المحادثة.
منتجات ذات صلة خدمات قاعدة بيانات ®IBM Cloud

توفر حلول قواعد بيانات ®IBM Cloud كخدمة مجموعة كاملة من الخدمات المُدارة للبيانات والتحليلات.

 IBM Cloudant

قاعدة بيانات مستندات JSON قابلة للتوسع لتطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء (IoT) والتطبيقات التي تعمل دون حاجة إلى خوادم.

 IBM Cloud Databases for Redis

يتوفر مخزن سريع لقيم المفاتيح داخل الذاكرة يعمل كمخزن مؤقت، أو قائمة انتظار، أو مخزن مؤقت مصمم لمجموعة التطبيقات الحديثة.

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