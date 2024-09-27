أصدرت ®Gartner تقرير ®Magic Quadrant لعام 2021 لأنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية
PostgreSQL هي قاعدة بيانات SQL علائقية مرتبطة بالكائنات، تستخدم وظائف JSON القابلة للفهرسة، ووظائف وبرامج تشغيل النشر والاشتراك.
تتيح IBM Cloud® Databases for PostgreSQL، وهو عرض قاعدة بيانات PostgreSQL كخدمة الخاص بنا، للفِرق قضاء مزيد من الوقت في البناء مع التوفر العالي، وتنظيم عملية النسخ الاحتياطي، واسترداد نقطة زمنية معينة (PITR)، وقراءة النسخ المكررة بسهولة.
تعني خدمة PostgreSQL أن IBM تدير عمليات النسخ الاحتياطي في نقطة زمنية معينة، وقراءة النسخ المتماثلة، والتسجيل، والمراقبة، والتوسع، وإعداد الأجهزة، وتصحيح البرامج.
تم تصميم عمليات نشر PostgreSQL لتوفير توافر عالٍ، باستخدام مناطق توافر متعددة لتطبيق اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%. يتم توجيه الوصول من خلال نقطة نهاية واحدة.
يتم تشفير البيانات في حال سكونها وتنقلها. يوفر IBM® Key Protect تشفيرًا بأسلوب "أحضِر مفتاح التشفير الخاص بك مفتاحك الخاص" (BYOK). متوافق مع SOC 2 Type 2، وPCI، وHIPAA، وGDPR.
يمكنك تحجيم نطاق القرص والذاكرة العشوائية (RAM) بشكل مستقل بما يناسب احتياجات تطبيقك أو استخدم التحجيم التلقائي. كما يمكن إضافة نُسَخ متماثلة للقراءة إلى عمليات نشر PostgreSQL الخاصة بك لتخفيف حركة المرور.
انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز، مثل IBM Cloud Schematics مع Terraform ودعم ®Red Hat ®Ansible بدون أي تكلفة إضافية.
يمكن تحجيم القرص، وذاكرة الوصول العشوائي، ووحدات المعالجة المركزية الافتراضية بشكل منفصل لكل نشر PostgreSQL. ليست هناك حاجة إلى نقل فئات المثيلات لاستيعاب النمو. الدفع بالساعة.
تمكين البنية التحتية كرمز برمجي وأتمتة إدارة خدمات IBM Cloud وTerraform.
احصل على أدوات قوية، وتجربة مستخدم بديهية، وأمان مدمج للتسليم السريع للتطبيقات.
بناء وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. إعداد وتحليل البيانات في بيئة واحدة متكاملة.
يمكنك الوصول إلى IBM Cloud Databases for MySQL وتجربة أكثر من 40 منتجًا مجانيًّا دائمًا دون حد زمني.
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