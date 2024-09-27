الصفحة الرئيسية قواعد البيانات Cloud Databases PostgreSQL IBM Cloud Databases for PostgreSQL
يدعم قاعدة بيانات PostgreSQL المُدارة بالكامل، ومصمم ليكون جاهزًا للاستخدام على مستوى المؤسسة، مع التكامل الأصلي مع IBM Cloud
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تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة

أصدرت ®Gartner تقرير ®Magic Quadrant لعام 2021 لأنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية

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PostgreSQL المُدارة: قابلية التوسع، والأمن، والمرونة

PostgreSQL هي قاعدة بيانات SQL علائقية مرتبطة بالكائنات، تستخدم وظائف JSON القابلة للفهرسة، ووظائف وبرامج تشغيل النشر والاشتراك.

تتيح IBM Cloud® Databases for PostgreSQL، وهو عرض قاعدة بيانات PostgreSQL كخدمة الخاص بنا، للفِرق قضاء مزيد من الوقت في البناء مع التوفر العالي، وتنظيم عملية النسخ الاحتياطي، واسترداد نقطة زمنية معينة (PITR)، وقراءة النسخ المكررة بسهولة.

حالات الاستخدام

تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة يمكنك بناء تطبيقات مؤسسية لتعمل على منصات متعددة وجذابة وقابلة للتوسع بسرعة، وربط نشر قاعدة بيانات PostgreSQL السحابية بتطبيق Kubernetes. تُعَدّ قاعدة بيانات PostgreSQL المرتبطة بالكائنات والقابلة للتخصيص بشكل كبير خيارًا مثاليًّا لتطوير تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
ذكاء الأعمال يمكنك تنفيذ قدرات التحليلات الخاصة بـ PostgreSQL لتحويل البيانات إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ. ويمكن دمج تطبيقات التحليلات المتقدمة مع البيانات متعددة الأبعاد لاتخاذ قرارات أعمال استراتيجية. وبفضل الميزات الثرية لدعم ETL وتحليل البيانات، يُعَدّ PostgreSQL خيارًا مثاليًّا للبنية التحتية لتحليلاتك.
منصة موحَّدة للبيانات والذكاء الاصطناعي أطلِق العنان للإنتاجية الواسعة من خلال دمج PostgreSQL مع IBM Cloud Pak® for Data، وهو ما يتيح اكتساب رؤى إضافية للعملاء والاستفادة من البيانات الموجودة بالفعل في المؤسسة. أداة لتغيير قواعد اللعبة توفر لك إحدى أفضل الطرق للعمل مع البيانات.
توحيد قاعدة البيانات انقل قواعد البيانات الحالية لديك إلى IBM Cloud مع دمج تكاليف الترخيص وإيقاف تشغيل الخوادم وتنظيف قواعد البيانات غير المستقرة.
قوي. قابل للتخصيص. مفتوح المصدر. PostgreSQL المُدار بالكامل

تعني خدمة PostgreSQL أن IBM تدير عمليات النسخ الاحتياطي في نقطة زمنية معينة، وقراءة النسخ المتماثلة، والتسجيل، والمراقبة، والتوسع، وإعداد الأجهزة، وتصحيح البرامج.

 توافر عالي

تم تصميم عمليات نشر PostgreSQL لتوفير توافر عالٍ، باستخدام مناطق توافر متعددة لتطبيق اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%. يتم توجيه الوصول من خلال نقطة نهاية واحدة.

 الأمن المتقدم

يتم تشفير البيانات في حال سكونها وتنقلها. يوفر IBM® Key Protect تشفيرًا بأسلوب "أحضِر مفتاح التشفير الخاص بك مفتاحك الخاص" (BYOK). متوافق مع SOC 2 Type 2، وPCI، وHIPAA، وGDPR.

 التوسع بدون جهد يُذكَر

يمكنك تحجيم نطاق القرص والذاكرة العشوائية (RAM) بشكل مستقل بما يناسب احتياجات تطبيقك أو استخدم التحجيم التلقائي. كما يمكن إضافة نُسَخ متماثلة للقراءة إلى عمليات نشر PostgreSQL الخاصة بك لتخفيف حركة المرور.

 اعتماد الأتمتة

انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز، مثل IBM Cloud Schematics مع Terraform ودعم ®Red Hat ®Ansible بدون أي تكلفة إضافية.

 خيارات مرنة

يمكن تحجيم القرص، وذاكرة الوصول العشوائي، ووحدات المعالجة المركزية الافتراضية بشكل منفصل لكل نشر PostgreSQL. ليست هناك حاجة إلى نقل فئات المثيلات لاستيعاب النمو. الدفع بالساعة.
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احصل على أدوات قوية، وتجربة مستخدم بديهية، وأمان مدمج للتسليم السريع للتطبيقات.

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يمكنك الوصول إلى IBM Cloud Databases for MySQL وتجربة أكثر من 40 منتجًا مجانيًّا دائمًا دون حد زمني.

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