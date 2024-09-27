PostgreSQL هي قاعدة بيانات SQL علائقية مرتبطة بالكائنات، تستخدم وظائف JSON القابلة للفهرسة، ووظائف وبرامج تشغيل النشر والاشتراك.



تتيح IBM Cloud® Databases for PostgreSQL، وهو عرض قاعدة بيانات PostgreSQL كخدمة الخاص بنا، للفِرق قضاء مزيد من الوقت في البناء مع التوفر العالي، وتنظيم عملية النسخ الاحتياطي، واسترداد نقطة زمنية معينة (PITR)، وقراءة النسخ المكررة بسهولة.