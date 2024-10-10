يعزز IBM Watson® Studio قدرات علماء البيانات والمطورين والمحللين لبناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحسين القرارات في أي مكان على IBM Cloud Pak for Data. يمكن توحيد الفرق، وأتمتة دورات حياة الذكاء الاصطناعي وتسريع الوقت المناسب للقيمة على بنية سحابية متعددة مفتوحة.



يمكنك الجمع بين أُطر عمل مفتوحة المصدر مثل PyTorch وTensorflow وscikit-learn وبين IBM وأدوات النظام البنائي التي توفرها من أجل علم البيانات المرئي والقائم على الرموز البرمجية. يمكنك العمل باستخدام Jupyter Notebook وJupyterLab وCLIs — أو بلغات مثل Python وR وScala.