الصفحة الرئيسية AI and ML Watson Studio IBM Watson Studio
بناء الثقة وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية
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لقطة شاشة تعرض لوحة معلومات IBM Watson Studio مع مسارات وأهم الخوارزميات
إدخال نماذج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج

يعزز IBM Watson® Studio قدرات علماء البيانات والمطورين والمحللين لبناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحسين القرارات في أي مكان على IBM Cloud Pak for Data. يمكن توحيد الفرق، وأتمتة دورات حياة الذكاء الاصطناعي وتسريع الوقت المناسب للقيمة على بنية سحابية متعددة مفتوحة.

يمكنك الجمع بين أُطر عمل مفتوحة المصدر مثل PyTorch وTensorflow وscikit-learn وبين IBM وأدوات النظام البنائي التي توفرها من أجل علم البيانات المرئي والقائم على الرموز البرمجية. يمكنك العمل باستخدام Jupyter Notebook وJupyterLab وCLIs — أو بلغات مثل Python وR وScala.
IBM تستحوذ على Manta لاستكمال قدرات حوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات
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Cloud Pak for Data 4.8 متوفر هنا

تعرّف على سبب احتياج مؤسساتك إلى الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير وسبب أهمية ذلك
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متوفر الآن: watsonx.ai

الإعلان عن إطلاق  watsonx.ai - استوديو الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الجديد كليا الذي يجمع بين التعلم الآلي التقليدي وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس.

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كيفية الاستخدام

عمليات التعلم الآلي يوفر Watson Studio منصة تعاونية يستطيع علماء البيانات من خلالها بناء نماذج التعلم الآلي وتدريبها ونشرها. وهو يدعم مجموعة واسعة من مصادر البيانات ما يمكّن الفِرَق من تبسيط سير العمل. وبفضل الميزات المتقدمة مثل التعلم الآلي المؤتمت ومراقبة النموذج، يمكن للمستخدمين إدارة نماذجهم طوال دورة حياة التطوير والنشر. تعرف على المزيد عن علم البيانات و عمليات التعلّم الآلي
تحسين القرارات تعمل ميزة تحسين القرارات على تبسيط عملية اختيار نماذج التحسين ونشرها، وتمكين إنشاء لوحات معلومات لمشاركة النتائج وتعزيز التعاون. تعرف على المزيد عن Decision Optimization on Cloud
إعداد النماذج المرئية من خلال عمليات سير العمل سهلة الاستخدام القائمة على IBM SPSS، يُمكنك الجمع بين علم البيانات المرئية والمكتبات مفتوحة المصدر والواجهات المستندة إلى دفتر الملاحظات في منصة موحّدة للبيانات والذكاء الاصطناعي. بدء استخدام IBM SPSS Modeler on Cloud
معالجة اللغة الطبيعية مع Watson تتيح بيئة معالجة اللغة الطبيعية المتميزة من Watson لمستخدمي Watson Studio إمكانية الوصول الفوري إلى نماذج تحليل النصوص عالية الجودة والمدربة مسبقًا بأكثر من 20 لغة. يتم إنشاء هذه النماذج وصيانتها وتقييم جودتها لكل لغة بواسطة خبراء في IBM Research وIBM Software. بدء استخدام معالجة اللغة الطبيعية من Watson
التطوير المؤتمت باستخدام AutoAI، يستطيع المبتدئون البدء بسرعة ويمكن لعلماء البيانات الخبراء تسريع التجارب في تطوير الذكاء الاصطناعي. وتؤتمت AutoAI إعداد البيانات، وتطوير النماذج، وهندسة المزايا وتحسين المعلمات الفائقة. جرِّب AutoAI على السحابة
حوكمة الذكاء الاصطناعي تتيح عمليات وأدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤتمتة للمؤسسات إمكانية توجيه وإدارة ومراقبة سير عمل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل. من خلال تتبع وتوثيق أصل البيانات والنماذج والبيانات الوصفية المرتبطة بها والمسارات، يمكنها توفير نتائج تحليلية تتمتع بالشفافية وقابلية التفسير. يمكنك تشغيل الذكاء الاصطناعي بفعالية من خلال إدارة المخاطر وسياسات ولوائح الذكاء الاصطناعي التنظيمية مع مسارات سير العمل المخصصة ولوحة المعلومات الديناميكية. تعرف على المزيد عن حوكمة الذكاء الاصطناعي
ابدأ رحلتك نحو الذكاء الاصطناعي
المزايا تحسين الذكاء الاصطناعي واقتصاديات السحابة

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على السحابة المتعددة لتطوير الأعمال. استخدام نماذج الاستهلاك المرن. بناء الذكاء الاصطناعي ونشره في أي مكان.

 التنبؤ بالنتائج ووصف الإجراءات

تحسين الجداول الزمنية والخطط وتخصيص الموارد باستخدام التنبؤات. يمكنك تبسيط نمذجة التحسين باستخدام واجهة لغة طبيعية.

 مزامنة التطبيقات والذكاء الاصطناعي

توحيد جهود المطورين وعلماء البيانات ونشر ثقافة التدريب المتبادل فيما بينهم. دفع النماذج من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST عبر أي سحابة. توفير الوقت والتكلفة في إدارة الأدوات المتباينة.

 توحيد الأدوات وزيادة الإنتاجية لعمليات النمذجة

تشغيل الذكاء الاصطناعي للمؤسسة عبر البيئات السحابية. إدارة وتأمين مشروعات علم البيانات على نطاق واسع.

 تقديم الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير

تقليل جهود مراقبة النماذج بنسبة 35% إلى 50%.¹ زيادة دقة النموذج بنسبة 15% إلى 30%.² زيادة صافي الأرباح على منصة البيانات والذكاء الاصطناعي.

 إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي

الحماية من الانكشاف والعقوبات التنظيمية. تبسيط إدارة مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال التحقق المؤتمت من الصحة.
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تؤكد على قدرات Watson Studio. تقرير يؤكد القدرة على تبسيط وتسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي
IBM Watson Studio - التفاصيل تعرف على المزيد AutoAI لإجراء تجارب أسرع

إنشاء مسارات النماذج تلقائيًا. إعداد البيانات وتحديد أنواع النماذج. إنشاء مسارات النماذج وتصنيفها.

 مصفاة البيانات المتقدمة

تنظيف البيانات وتشكيلها باستخدام محرر تدفق رسومي. تطبيق القوالب التفاعلية على العمليات البرمجية والدوال والعوامل المنطقية.

 دعم دفتر ملاحظات مفتوح المصدر

إنشاء ملف دفتر ملاحظات أو استخدام نموذج دفتر ملاحظات أو استخدام دفترك الخاص. برمجة دفتر ملاحظات وتشغيله.

 أدوات بصرية متكاملة

إعداد البيانات بسرعة وتطوير النماذج بصريًا باستخدام IBM SPSS Modeler في Watson Studio.

 تدريب النماذج وتطويرها

بناء التجارب بسرعة وتعزيز التدريب من خلال تحسين المسارات وتحديد التركيبة الصحيحة من البيانات.

 أُطر عمل مفتوحة المصدر على نطاق واسع

استخدام النموذج الذي تختاره للإنتاج. تتبع النماذج وإعادة تدريبها باستخدام تعليقات الإنتاج.

 تحسين قرارات مضمّن

الجمع بين النماذج التنبؤية والوصفية. استخدام التنبؤات لتحسين القرارات. إنشاء نماذج وتحريرها بلغة Python أو بلغة OPL أو باللغة الطبيعية.

 إدارة ومراقبة النماذج

مراقبة مقاييس الجودة والحيادية والانحراف. تحديد وتكوين النشر من أجل المعارف المتعلقة بالنموذج. تخصيص أدوات قياس ومراقبة النموذج.

 إدارة مخاطر النموذج

مقارنة النماذج وتقييمها. تقييم واختيار النماذج التي تحتوي على بيانات جديدة. فحص مقاييس النموذج المهمة جنبًا إلى جنب.
تم تصنيف IBM Watson Studio كمنصة رائدة في التقرير الصادر عن مؤسسة IDC "تقييم بائعي منصات عمليات التعلّم الآلي على مستوى العالم لعام 2022"

صور المنتج

أتمتة دورة حياة الذكاء الاصطناعي استكشاف العلاقات من خلال بناء نماذج باستخدام AutoAI.
مصادر البيانات المحلية والسحابية يمكنك الوصول إلى أي مصدر بيانات تقريبًا بشكل افتراضي وتحديده عبر البيئة السحابية.
السحب والوضع لنماذج الذكاء الاصطناعي إنشاء النماذج بصريًا باستخدام تدفق بديهي قائم على واجهة المستخدم الرسومية.
شرح المعاملات الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي تحديد قيم الميزات الجديدة التي قد تؤدي إلى نتائج مختلفة.
دراسات حالة JPMorgan Chase

يحسّن إدارة مخاطر النماذج باستخدام IBM Watson Studio.
Wunderman Thompson Data

يعزز التنبؤات الضخمة باستخدام AutoAI.
Highmark Health

يراقب النماذج لتحسين التنبؤات.
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المزيد من الطرق للاستكشاف التسعير الموارد وثائق المنتج
الحواشي

¹، ² تقنية جديدة: الأثر الاقتصادي الإجمالي المتوقع للذكاء الاصطناعي القابل للتفسير ومراقبة النموذج في IBM Cloud Pak for Data، صادر عن Forrester، أغسطس 2020.