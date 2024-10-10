يعزز IBM Watson® Studio قدرات علماء البيانات والمطورين والمحللين لبناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحسين القرارات في أي مكان على IBM Cloud Pak for Data. يمكن توحيد الفرق، وأتمتة دورات حياة الذكاء الاصطناعي وتسريع الوقت المناسب للقيمة على بنية سحابية متعددة مفتوحة.
يمكنك الجمع بين أُطر عمل مفتوحة المصدر مثل PyTorch وTensorflow وscikit-learn وبين IBM وأدوات النظام البنائي التي توفرها من أجل علم البيانات المرئي والقائم على الرموز البرمجية. يمكنك العمل باستخدام Jupyter Notebook وJupyterLab وCLIs — أو بلغات مثل Python وR وScala.
Cloud Pak for Data 4.8 متوفر هنا
تعرّف على سبب احتياج مؤسساتك إلى الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير وسبب أهمية ذلك
الإعلان عن إطلاق watsonx.ai - استوديو الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الجديد كليا الذي يجمع بين التعلم الآلي التقليدي وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على السحابة المتعددة لتطوير الأعمال. استخدام نماذج الاستهلاك المرن. بناء الذكاء الاصطناعي ونشره في أي مكان.
تحسين الجداول الزمنية والخطط وتخصيص الموارد باستخدام التنبؤات. يمكنك تبسيط نمذجة التحسين باستخدام واجهة لغة طبيعية.
توحيد جهود المطورين وعلماء البيانات ونشر ثقافة التدريب المتبادل فيما بينهم. دفع النماذج من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST عبر أي سحابة. توفير الوقت والتكلفة في إدارة الأدوات المتباينة.
تشغيل الذكاء الاصطناعي للمؤسسة عبر البيئات السحابية. إدارة وتأمين مشروعات علم البيانات على نطاق واسع.
الحماية من الانكشاف والعقوبات التنظيمية. تبسيط إدارة مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال التحقق المؤتمت من الصحة.
إنشاء مسارات النماذج تلقائيًا. إعداد البيانات وتحديد أنواع النماذج. إنشاء مسارات النماذج وتصنيفها.
تنظيف البيانات وتشكيلها باستخدام محرر تدفق رسومي. تطبيق القوالب التفاعلية على العمليات البرمجية والدوال والعوامل المنطقية.
إنشاء ملف دفتر ملاحظات أو استخدام نموذج دفتر ملاحظات أو استخدام دفترك الخاص. برمجة دفتر ملاحظات وتشغيله.
إعداد البيانات بسرعة وتطوير النماذج بصريًا باستخدام IBM SPSS Modeler في Watson Studio.
بناء التجارب بسرعة وتعزيز التدريب من خلال تحسين المسارات وتحديد التركيبة الصحيحة من البيانات.
استخدام النموذج الذي تختاره للإنتاج. تتبع النماذج وإعادة تدريبها باستخدام تعليقات الإنتاج.
الجمع بين النماذج التنبؤية والوصفية. استخدام التنبؤات لتحسين القرارات. إنشاء نماذج وتحريرها بلغة Python أو بلغة OPL أو باللغة الطبيعية.
مراقبة مقاييس الجودة والحيادية والانحراف. تحديد وتكوين النشر من أجل المعارف المتعلقة بالنموذج. تخصيص أدوات قياس ومراقبة النموذج.
مقارنة النماذج وتقييمها. تقييم واختيار النماذج التي تحتوي على بيانات جديدة. فحص مقاييس النموذج المهمة جنبًا إلى جنب.