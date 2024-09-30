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الاستفادة من الأحداث بشكل عملي مع Apache Kafka للمؤسسات
جرّب IBM Cloud Event Streams مجّانًا استكشف حالات الاستخدام
رسم تخطيطي متساوي القياس لأشخاص يقومون بإعداد التطبيقات باستخدام Event Streams باستخدام الأجهزة لأتمتة احتياجات العمل
لمحة عامة

IBM Event Streams هي منصة بث أحداث مبنية على المصدر المفتوح Apache Kafka. وهي متوفرة كخدمة مُدارة بالكامل على IBM Cloud أو محليًا كجزء من Event Automation.

لتقديم تجارب أكثر تفاعلية مع العملاء، فإنك بحاجة إلى تسريع جهودك القائمة على الأحداث حتى تتمكن من التصرف في الوقت الفعلي. باستخدام IBM® Event Streams، يمكنك الاستفادة من قدرات بث الأحداث على مستوى المؤسسات لبناء تطبيقات ذكية للمساعدة على الاستجابة للأحداث فور وقوعها. استناداً إلى سنوات من الخبرة التشغيلية المكتسبة من تشغيل ®Apache Kafka للمؤسسات، يُعد IBM Event Streams مثاليًا لأحمال تشغيل المهام الحساسة.
المزايا إنشاء حلول تكيفية

يمكنك استخدام تدفقات البيانات لإنشاء تجارب مستخدم تتميز بالاستجابة والتفاعل باستخدام Event Streams for IBM Cloud.

 تسهيل التعلم الآلي

استخدام الأحداث للانتقال من المعالجة المجمعة إلى التحليلات في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية باستخدام Event Streams for IBM Cloud.

 الاستفادة من سنوات من الخبرة في Apache Kafka

احصل على الدعم على مدار الساعة من فريق خبراء Kafka لدينا. Event Streams for IBM Cloud هي خدمة Apache Kafka مُدارة بالكامل، مما يضمن المتانة والتوافر العالي.

 إنشاء بنية آمنة والحفاظ عليها

يمثل الأمن عنصرًا بالغ الأهمية عند إنشاء التطبيقات، ولكنه قد يتطلب قدراً كبيراً من الجهد. وقد تم تصميم Event Streams for IBM Cloud مع وضع الأمن وخصوصية البيانات بالنسبة إلى المجالات التي تخضع للوائح التنظيمية في جوهرها، مما يتيح لك بناء تطبيقاتك براحة بال منقطعة النظير.

 زيادة قابلية التوسع

احصل على وصول مشترك إلى مجموعة متعددة المستأجرين تتوسع تلقائياً بسلاسة كلما قمت بزيادة عدد الأقسام لأحمال التشغيل باستخدام خطة Standard القياسية. أو يمكنك استخدام خيارات التوسع المتوفرة في خطة Enterprise للمؤسسات لتخصيص الإنتاجية أو سعة التخزين أو كليهما.

 ضمان المتانة والتوافر العالي

توفر الخطتان Standard وEnterprise بنية عالية التوافر باستخدام النشر متعدد المناطق وتوافر بنسبة 99.99%.

المزايا

خدمة مُدارة بالكامل مع تجربة Kafka أصلية استفد من دعم IBM للحصول على خبرة فنية عميقة كلما احتجت إليها. تحقق من خيارات الدعم
النشر للحصول على أكبر قدر ممكن من الاتصال، يمكنك العمل مع جميع عملاء وواجهات برمجة التطبيقات القياسية التي تعتمد على Kafka على مثيل Event Streams للحصول على تجربة Kafka أصلية. بالإضافة إلى ذلك، توفر Event Streams أيضًا 3 من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها: Admin REST API و REST Producer API وSchema Registry API. اكتشف المزيد عن واجهات برمجة التطبيقات التي نوفرها
التوافر العالي والتعافي من الكوارث تم توزيع Event Streams على 3 مناطق، كما تم نشرها في 10 مناطق جغرافية متعددة المناطق مما يجعلها متوفرة بدرجة عالية. يمكنك تمكين التعافي من الكوارث من خلال ميزات أمن وتكرار جغرافي غنية. ويمكنك الاستفادة من أدوات إنتاجية IBM واستخدم واجهة سطر الأوامر (CLI) لتنفيذ أفضل الممارسات. ويمكنك أيضًا إنشاء مثيلات Event Streams التي ستستخدمها والتكوين اللاحق باستخدام Terraform. استكشف خيارات المرونة
سجل المخططات يوفر سجل المخططات مستودعًا مركزيًا لإدارة المخططات والتحقق من صحتها. يخزن سجل المخططات في Event Streams سجلاً مقسمًا إلى إصدارات للمخططات ويوفر واجهة لاسترجاعها.
إطار عمل Kafka Connect يمكنك استخدام Kafka Connect مع Event Streams for IBM Cloud ويمكنك اختيار ما إذا كنت تريد تشغيل العمال داخل أو خارج IBM Cloud. توفر IBM قائمة بأكثر من 50 موصلًا مدعومًا من IBM أو من المجتمع. مشاهدة المزيد
التكامل مع أدوات المراقبة وقابلية الملاحظة في السحابة احصل على رؤية تشغيلية حول أداء وسلامة تطبيقاتك وخدماتك ومنصاتك باستخدام IBM Cloud Monitoring. مراقبة مقاييس Event Streams
دراسات حالة
SiB Solutions وIBM

إن كفاءة Kafka في إدارة تدفقات البيانات في الوقت الفعلي وتسهيل التواصل السلس بين الخدمات المصغرة في الأنظمة الموزعة تلعب دورًا محوريًا في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. استكشف كيف تستفيد SiB Solutions، وهي شركة رائدة في مجال تقنيات الخدمات اللوجستية، من Event Streams for IBM Cloud لمساعدة الشركات على تحقيق معدلات خطأ صفرية.
مزود Kafka موثوق به

في النرويج، تستخدم شركة Norsk Tipping منصة IBM Event Streams لتسريع معالجة البيانات وتقديم خدمات للمستخدمين أكثر استجابة. تتمثل المهمة الاجتماعية للشركة، التي تقدم المراهنة عبر الإنترنت على الألعاب الرياضية وألعاب الكازينو واليانصيب المختلفة، في توفير بيئة ألعاب مسؤولة وجذابة يعود فيها فائض الأموال المتولدة إلى المجتمع النرويجي.
كيفية الاستخدام
شاهد واجهة المستخدم (UI) الحائزة على جوائز

تم تكريم IBM Event Streams في جوائز Indigo Design Awards لعام 2019. كرّمت الجائزة تجربة المستخدم والواجهة وميزات التصفح، بالإضافة إلى التصميم التفاعلي.
المنصات المدعومة

يمكن نشر Event Streams كخدمة Apache Kafka مُدارة بالكامل على IBM Cloud. ويمكن نشرها أيضًا على Red Hat OpenShift on IBM Cloud أو بيئات IBM Cloud private Kubernetes.
خيارات النشر إنشاء حلول تكيّفية مع خدمة IBM Cloud

بما أنها تعمل على IBM Cloud وتتوفر منذ عام 2015، يُعد ذلك عرض Apache Kafka كخدمة مُدار بالكامل من خلال IBM.

 البدء برنامج حاوية معتمد

يساعدك البرنامج، الذي يعمل على Red Hat OpenShift أو IBM Cloud Private، على أن تصبح مؤسسة قائمة على الأحداث بشكل أفضل.

 استكشف الوثائق
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف كيف يمكنك الاستفادة من الأحداث بشكل عملي مع Apache Kafka لصالح مؤسستك.

 الاطلاع على الأسئلة الشائعة توفير Event Streams

يمكنك الاستفادة من خدمة Kafka المُدارة بالكامل على IBM Cloud لمساعدتك على إنشاء تطبيقات ذكية تتفاعل مع الأحداث في الوقت الفعلي.

 تعرف على المزيد بدء استخدام Event Streams

Event Streams for IBM Cloud عبارة عن ناقل رسائل عالي الإنتاجية تم إنشاؤه باستخدام Apache Kafka.

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