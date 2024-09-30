IBM Event Streams هي منصة بث أحداث مبنية على المصدر المفتوح Apache Kafka. وهي متوفرة كخدمة مُدارة بالكامل على IBM Cloud أو محليًا كجزء من Event Automation.
لتقديم تجارب أكثر تفاعلية مع العملاء، فإنك بحاجة إلى تسريع جهودك القائمة على الأحداث حتى تتمكن من التصرف في الوقت الفعلي. باستخدام IBM® Event Streams، يمكنك الاستفادة من قدرات بث الأحداث على مستوى المؤسسات لبناء تطبيقات ذكية للمساعدة على الاستجابة للأحداث فور وقوعها. استناداً إلى سنوات من الخبرة التشغيلية المكتسبة من تشغيل ®Apache Kafka للمؤسسات، يُعد IBM Event Streams مثاليًا لأحمال تشغيل المهام الحساسة.
يمكنك استخدام تدفقات البيانات لإنشاء تجارب مستخدم تتميز بالاستجابة والتفاعل باستخدام Event Streams for IBM Cloud.
استخدام الأحداث للانتقال من المعالجة المجمعة إلى التحليلات في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية باستخدام Event Streams for IBM Cloud.
احصل على الدعم على مدار الساعة من فريق خبراء Kafka لدينا. Event Streams for IBM Cloud هي خدمة Apache Kafka مُدارة بالكامل، مما يضمن المتانة والتوافر العالي.
يمثل الأمن عنصرًا بالغ الأهمية عند إنشاء التطبيقات، ولكنه قد يتطلب قدراً كبيراً من الجهد. وقد تم تصميم Event Streams for IBM Cloud مع وضع الأمن وخصوصية البيانات بالنسبة إلى المجالات التي تخضع للوائح التنظيمية في جوهرها، مما يتيح لك بناء تطبيقاتك براحة بال منقطعة النظير.
احصل على وصول مشترك إلى مجموعة متعددة المستأجرين تتوسع تلقائياً بسلاسة كلما قمت بزيادة عدد الأقسام لأحمال التشغيل باستخدام خطة Standard القياسية. أو يمكنك استخدام خيارات التوسع المتوفرة في خطة Enterprise للمؤسسات لتخصيص الإنتاجية أو سعة التخزين أو كليهما.
توفر الخطتان Standard وEnterprise بنية عالية التوافر باستخدام النشر متعدد المناطق وتوافر بنسبة 99.99%.
إن كفاءة Kafka في إدارة تدفقات البيانات في الوقت الفعلي وتسهيل التواصل السلس بين الخدمات المصغرة في الأنظمة الموزعة تلعب دورًا محوريًا في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. استكشف كيف تستفيد SiB Solutions، وهي شركة رائدة في مجال تقنيات الخدمات اللوجستية، من Event Streams for IBM Cloud لمساعدة الشركات على تحقيق معدلات خطأ صفرية.
في النرويج، تستخدم شركة Norsk Tipping منصة IBM Event Streams لتسريع معالجة البيانات وتقديم خدمات للمستخدمين أكثر استجابة. تتمثل المهمة الاجتماعية للشركة، التي تقدم المراهنة عبر الإنترنت على الألعاب الرياضية وألعاب الكازينو واليانصيب المختلفة، في توفير بيئة ألعاب مسؤولة وجذابة يعود فيها فائض الأموال المتولدة إلى المجتمع النرويجي.
تم تكريم IBM Event Streams في جوائز Indigo Design Awards لعام 2019. كرّمت الجائزة تجربة المستخدم والواجهة وميزات التصفح، بالإضافة إلى التصميم التفاعلي.
يمكن نشر Event Streams كخدمة Apache Kafka مُدارة بالكامل على IBM Cloud. ويمكن نشرها أيضًا على Red Hat OpenShift on IBM Cloud أو بيئات IBM Cloud private Kubernetes.
بما أنها تعمل على IBM Cloud وتتوفر منذ عام 2015، يُعد ذلك عرض Apache Kafka كخدمة مُدار بالكامل من خلال IBM.
يساعدك البرنامج، الذي يعمل على Red Hat OpenShift أو IBM Cloud Private، على أن تصبح مؤسسة قائمة على الأحداث بشكل أفضل.
استكشف كيف يمكنك الاستفادة من الأحداث بشكل عملي مع Apache Kafka لصالح مؤسستك.
يمكنك الاستفادة من خدمة Kafka المُدارة بالكامل على IBM Cloud لمساعدتك على إنشاء تطبيقات ذكية تتفاعل مع الأحداث في الوقت الفعلي.
Event Streams for IBM Cloud عبارة عن ناقل رسائل عالي الإنتاجية تم إنشاؤه باستخدام Apache Kafka.