النشر للحصول على أكبر قدر ممكن من الاتصال، يمكنك العمل مع جميع عملاء وواجهات برمجة التطبيقات القياسية التي تعتمد على Kafka على مثيل Event Streams للحصول على تجربة Kafka أصلية. بالإضافة إلى ذلك، توفر Event Streams أيضًا 3 من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها: Admin REST API و REST Producer API وSchema Registry API. اكتشف المزيد عن واجهات برمجة التطبيقات التي نوفرها