IBM Cloud Databases for Redis®*

قاعدة بيانات المفتاح والقيمة مُدارة بالكامل لتحقيق الأداء المثالي في الوقت الفعلي

خلفية مستقبلية مجردة لعملية نقل البيانات

تقليل وقت الاستجابة للتطبيق الخاص بك

قلل المدة اللازمة لاستجابة التطبيقات لديك إلى أجزاء من الثانية باستخدام Databases for Redis المُدار بالكامل. حقق أداءً محسّنًا من حيث التكلفة، وزمن انتقال قصيرًا، وإنتاجية عالية، من خلال حل عالي التوافر وقابل للتوسع.
مُدارة بالكامل

يمكن للمطورين التركيز على إنشاء التطبيقات بدلاً من التعامل مع النُسخ الاحتياطية، والتسجيل، والمراقبة، وإمكانية التوسع، وإعداد الأجهزة، وتصحيح البرامج.
الأمن المتقدم

تُشفر البيانات في أثناء التخزين والنقل، كما يتيح لك التكامل مع IBM® Key Protect استخدام مفتاح التشفير الخاص بك للبيانات المخزنة.
قابلية توسيع/تصغير مرنة

يتيح لك IBM Cloud® Databases Cache إمكانية تكبير/تصغير حجم القرص والذاكرة العشوائية بشكل مستقل بحيث يلائما متطلبات تطبيقاتك بأفضل شكل ممكن.
متوافق مع البرامج مفتوحة المصدر

تتوافق هذه الخدمة مع واجهات برمجة تطبيق Redis® وتنسيقات البيانات والعملاء، ما يعني أن التطبيقات التي تستخدم Redis بالفعل يمكنها بسهولة استخدام IBM Cloud Databases Cache كبديل مباشر.

حالات الاستخدام

رسم توضيحي يوضح استخدام ذاكرة تخزين مؤقتة لقاعدة بيانات
ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات

استخدم ذاكرة التخزين المؤقتة المتوفرة في قاعدة البيانات لديك لتقليل الحمل على مخزن البيانات وتحسين زمن الاستجابة للمستخدمين وتطوير إمكانات القراءة/الكتابة في تطبيقاتك.

 تعرّف على المزيد
رسم توضيحي يمثل لوحات المتصدرين في الوقت الفعلي
لوحات المتصدرين في الوقت الفعلي

حلل مقاييس التطبيقات وراقبها، مثل مراقبة معدل نمو المستخدمين وعمليات تسجيل الدخول وقوائم المتصدرين.

 تعرّف على المزيد
رسم توضيحي يمثل رسائل المشترك
رسائل الناشر والمشترك

وجّه رسائل إلى أي عدد من المشتركين بناءً على اهتماماتهم.

 تعرّف على المزيد
دراسة حالة

OVERBLIQ

تم إنشاء منصة OVERBLIQ لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة على بيئة IBM Cloud من أجل قابلية التوسع والسرعة، حيث يمكن للعملاء التركيز على تطوير المحتوى، وليس على بناء البنية التحتية لتطبيقاتهم الجديدة. وقد أدى ذلك إلى تسريع وقت تطوير تطبيق الأجهزة المحمولة بنسبة 50%، وتقليل تكلفة التطوير بنسبة 80% أقل من التكاليف الداخلية المعتادة. 
اقرأ قصة OVERBLIQ
امرأة آسيوية في منتصف العمر جالسة على سرير أمام جهاز كمبيوتر محمول

منتجات ذات صلة

IBM Cloud Databases for PostgreSQL

قاعدة البيانات العلائقية الكائنية PostgreSQL جاهزة للاستخدام في المؤسسات ومُدارة بالكامل، ومصممة للتكامل الأصلي مع IBM Cloud.

 IBM Cloud Databases for MySQL

خدمة قاعدة بيانات MySQL علائقية مُدارة بالكامل. انشر حلولك وتوسَّع فيها دون عناء لتحفيز ابتكاراتك.

 watsonx Assistant

استخدم Databases for Redis مع watsonx Assistant لتسهيل الاستجابات السريعة والملاءمة للسياق.

 IBM Cloud Kubernetes Service

جرِّب حل Kubernetes المُدار والمعتمد، والمصمم لإنشاء مجموعة من مضيفي الحوسبة لنشر التطبيقات القائمة على الحاويات وإدارتها على IBM Cloud.
