يتم تمثيل مخازن بيانات المستندات بتنسيق JSON، حيث يمثل كل مستند في حد ذاته بنية بيانات معقدة. يمكن أن تحتوي المستندات على بنى متداخلة لأنواع بيانات مختلفة، ويمكن للمستخدمين الاستعلام عن هذه البنى

، واسترداد المستند أو تحديثه، أو أجزاء منه، دون إغلاق قاعدة البيانات. يتم تخزين المستندات واسترجاعها من خلال مفتاح أساسي فريد.