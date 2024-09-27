قاعدة بيانات موزَّعة ومُدارة بالكامل تم تحسينها لأحمال التشغيل الثقيلة وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة سريعة النمو، يتوفر ®IBM® Cloudant كخدمة ®IBM Cloud ذات اتفاقية مستوى خدمة يمكن تطبيقها بنسبة 99.99%. يقوم Cloudant بتوسيع نطاق الإنتاجية والتخزين بشكل مرن، وتتوافق واجهة برمجة التطبيقات وبروتوكولات النسخ المتكرر مع Apache CouchDB للبنى الهجينة أو ذات السحابات المتعددة.
يمكنك نشر مثيل على الفور، وإنشاء قواعد بيانات، وتوسيع نطاق سعة الإنتاجية وتخزين البيانات بشكل مستقل لتلبية متطلبات تطبيقاتك.
يمكنك تشفير كافة البيانات، مع إدارة مفاتيح التشفير الاختيارية المعرفة من قِبَل المستخدم من خلال IBM Key Protect، والمتكاملة مع إدارة الهوية والوصول من IBM.
احصل على التوافر المستمر حيث يقوم Cloudant بتوزيع البيانات في مناطق التوافر وكذلك 6 مناطق لتحسين أداء التطبيقات وتلبية متطلبات التعافي من الكوارث.
يمكن لمكتبة Cloudant Sync تخزين بيانات JSON المحلية وفهرستها والاستعلام عنها على جهاز محمول ومزامنة البيانات بين الأجهزة—وكل ذلك يتم التحكم فيه بواسطة تطبيقك.
تُعَدّ Java-cloudant قاعدة بيانات Cloudant NoSQL الرسمية لمكتبة ®IBM Cloud لـ ™Java. احصل على معلومات حول تثبيت المكتبة، بالإضافة إلى التفاصيل والأمثلة.
تُعَدّ Nodejs-cloudant مكتبة قاعدة بيانات Cloudant NoSQL الرسمية لـ Node.js.
تتوفر مكتبة مدعومة للعمل مع قاعدة بيانات Cloudant NoSQL باستخدام Python.
تتوفر مكتبة مدعومة تسمى SwiftCloudant للعمل باستخدام قاعدة بيانات Cloudant NoSQL. تم تثبيتها باستخدام Cocopods، وهي إصدار مبكر.
احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول هذا المنتج.
يقوم Cloudant بتوفير البرامج والأجهزة وإدارتها وتوسيع نطاقها ودعمها. ستحصل على التوافر العالي وقياس مرن للأجهزة كلما تغيرت احتياجات سعة الإنتاجية لديك. تعرّف على الميزة الأخرى لقاعدة البيانات كخدمة (DBaaS).
يتم تمثيل مخازن بيانات المستندات بتنسيق JSON، حيث يمثل كل مستند في حد ذاته بنية بيانات معقدة. يمكن أن تحتوي المستندات على بنى متداخلة لأنواع بيانات مختلفة، ويمكن للمستخدمين الاستعلام عن هذه البنى
، واسترداد المستند أو تحديثه، أو أجزاء منه، دون إغلاق قاعدة البيانات. يتم تخزين المستندات واسترجاعها من خلال مفتاح أساسي فريد.
تنبع جاذبية JSON جزئيًّا من مخططه، الذي يمكن أن يتطور بسرعة دون تدخل المسؤول. يقدم JSON نموذجًا سريعًا لاستمرار كائنات Java أو JavaScript نظرًا إلى تقاربه مع JavaScript دون حاجة إلى حلول ثقيلة العبء مثل OpenJPA أو Hibernate لبناء حل طبقة البيانات. يُعَدّ تخزين مستند JSON لتمثيل كائن حقيقي أمرًا بديهيًّا تمامًا.
في حين أن Cloudant متوافق مع واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام Apache CouchDB، على عكس CouchDB، فإن Cloudant لديه طبقات إضافية من مصدر مفتوح التقنية للبحث عن النص الكامل وقدرات الفهرسة الجغرافية المكانية. يتشارك كلاهما بروتوكول النسخ المتكرر المشترك؛ حتى تتمكن من مزامنة نسخ بيانات Cloudant الخاصة بك مع مثيل CouchDB عن بُعد—أو العكس—بنقرة واحدة. استكشف الاختلافات.
البنية التي تعطي الأولوية للعمل بدون اتصال تعني إنشاء تطبيق غير متصل بالإنترنت؛ حيث تتيح لك البنية التفاعل مع تطبيقك دون اتصال بالإنترنت. باستخدام Cloudant Mobile Sync، يمكن لتطبيقات الأجهزة المحمولة جمع البيانات وقراءتها عندما تكون الشبكة غير متاحة. وبمجرد استقرار الاتصال، ستتم مزامنة البيانات مع Cloudant. يعمل Cloudant أيضًا مع Hoodie وPouchDB.