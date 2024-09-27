تدعم رسائل IBM Messages for RabbitMQ على منصة IBM Cloud بروتوكولات مراسلة متعددة كوسيط. فهي تتيح لك توجيه الرسائل وتتبعها ووضعها في قائمة الانتظار بمستويات ثبات قابلة للتخصيص، وإعدادات التسليم، وتأكيدات النشر.
انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز، مثل IBM Cloud Schematics مع Terraform ودعم Red Hat Ansible دون أي تكلفة إضافية.
يُتيح لك مفتاح IBM Key Protect إمكانية إحضار مفتاح تشفيرك. فكل عملية نشر تدعم الشبكات الخاصة والتدقيق داخل قاعدة البيانات والمزيد.
كما تسمح لك Messages for RabbitMQ بتوسيع نطاق القرص وذاكرة الوصول العشوائي على نحوٍ مستقل بما يناسب متطلباتك. ويُمكنك التوسُّع بمرونة بمجرد استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API).
تتميز الخدمة بأنها متوافقة مع واجهات برمجة التطبيقات (API) وتنسيقات البيانات والعملاء الخاصة بـ RabbitMQ . ويُمكنك استخدام Messages for RabbitMQ على أنها بديل مباشر عن RabbitMQ.
يتضمن التكوين القياسي ثلاثة عناصر بيانات تم تكوينها لإتاحة التوافر العالي. وتستخدم عمليات النشر مناطق توفر متعددة.
يُمكن للمطورين التركيز في بناء التطبيقات بدلًا من المهام الروتينية. وتوسيع نطاق التحكم في الوصول والتدقيق من خلال عمليات التكامل الجاهزة للاستخدام.