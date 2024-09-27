تدعم رسائل IBM Messages for RabbitMQ على منصة IBM Cloud بروتوكولات مراسلة متعددة كوسيط. فهي تتيح لك توجيه الرسائل وتتبعها ووضعها في قائمة الانتظار بمستويات ثبات قابلة للتخصيص، وإعدادات التسليم، وتأكيدات النشر.