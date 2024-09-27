الصفحة الرئيسية قواعد البيانات Messages for RabbitMQ IBM Messages for RabbitMQ
برنامج RabbitMQ جاهز للمؤسسات ومُدار بالكامل مع تكامل أصلي في منصة IBM Cloud
خيارات عرض التسعير الوثائق
خلفية سوداء مع مربعات زرقاء متنوعة متداخلة مع بعضها
ماذا يُقصد بـ IBM Messages for RabbitMQ؟

تدعم رسائل IBM Messages for RabbitMQ على منصة IBM Cloud بروتوكولات مراسلة متعددة كوسيط. فهي تتيح لك توجيه الرسائل وتتبعها ووضعها في قائمة الانتظار بمستويات ثبات قابلة للتخصيص، وإعدادات التسليم، وتأكيدات النشر.
مزايا Messages for RabbitMQ اعتماد الأتمتة

انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز، مثل IBM Cloud Schematics مع Terraform ودعم Red Hat Ansible دون أي تكلفة إضافية.

 الأمن المتقدم

يُتيح لك مفتاح IBM Key Protect إمكانية إحضار مفتاح تشفيرك. فكل عملية نشر تدعم الشبكات الخاصة والتدقيق داخل قاعدة البيانات والمزيد.

 قابلية توسيع/تصغير مرنة

كما تسمح لك Messages for RabbitMQ بتوسيع نطاق القرص وذاكرة الوصول العشوائي على نحوٍ مستقل بما يناسب متطلباتك. ويُمكنك التوسُّع بمرونة بمجرد استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API).

 متوافق مع البرامج مفتوحة المصدر

تتميز الخدمة بأنها متوافقة مع واجهات برمجة التطبيقات (API) وتنسيقات البيانات والعملاء الخاصة بـ RabbitMQ . ويُمكنك استخدام Messages for RabbitMQ على أنها بديل مباشر عن RabbitMQ.

 متاح ومتوفر جدًا

يتضمن التكوين القياسي ثلاثة عناصر بيانات تم تكوينها لإتاحة التوافر العالي. وتستخدم عمليات النشر مناطق توفر متعددة.

 مُدارة بالكامل

يُمكن للمطورين التركيز في بناء التطبيقات بدلًا من المهام الروتينية. وتوسيع نطاق التحكم في الوصول والتدقيق من خلال عمليات التكامل الجاهزة للاستخدام.

كيف يستخدمها العملاء

تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة بناء تطبيقات مؤسسية قابلة للتوسع يمكنها التعامل مع الملايين من المستخدمين.
إنترنت الأشياء نشر البيانات والاشتراك فيها من الحافة والمساعدة في تمكين الاتصالات من جهاز إلى جهاز باستخدام بروتوكول المراسلة MQTT.
منتجات ذات صلة IBM Cloudant

استخدام قاعدة بيانات مستندات JSON قابلة للتوسع لتطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء (IoT) والتطبيقات التي تعمل دون حاجة إلى خوادم.

 IBM Watson IoT

استخدم واحدة من منصات إنترنت الأشياء (IoT) الرائدة والذكاء الاصطناعي لزيادة قيمة أصولك المتصلة.
البدء

تعرّف على المزيد عن IBM Cloud Messages for RabbitMQ.

ابدأ تجربتك المجانية.

 اعرف المزيد

 قدِّر تكلفتك واحصل على تفاصيل التسعير، وأنشئ عرض أسعار قابلًا للتنزيل والمزيد.

 استكشف

تعرّف على المجتمع واحصل على إجابات عن أسئلتك المتعلقة بخدمات IBM Cloud مباشرة من المستخدمين لدينا. 

 اقرأ المزيد