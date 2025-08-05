ليس سرًا أن اكتساب عملاء جُدُد أصعب وأكثر تكلفة من الحفاظ على رضا العملاء الحاليين.
تحتاج الشركات إلى تسهيل الأمر على العملاء لمواصلة التعامل معهم. ومن خلال تقديم المنتجات والخدمات المناسبة في الوقت المناسب، يمكن للشركات تحسين قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء.
مساعدة الشركات على تعزيز رضا العملاء هي جوهر وجود CRM.COM التي تتخذ من لندن مقرًا لها. تطوِّر الشركة حلولًا للفوترة بالاشتراك، والمكافآت، والأموال الرقمية لصالح شركات حول العالم. يُعَد CRM.COM برنامجًا حديثًا، ومبنيًّا على السحابة الأصلية، وقابلًا للتوسُّع بدرجة عالية، ويعتمد على واجهة برمجة تطبيقات من الجيل الجديد. يتضمن ميزات قادرة على تلبية معظم المتطلبات ضمن الإصدار القياسي، مع حاجة ضئيلة أو معدومة للتخصيص، ما يُتيح لعملاء CRM.COM بدء التشغيل بسرعة.
أرادت CRM.COM تقديم برنامجها على السحابة لعدة أسباب. أولًا، يمكن للبرمجيات السحابية أن تقلل التكاليف لأن العملاء لا يحتاجون إلى تركيب وصيانة أجهزة باهظة الثمن في مواقعهم. ثانيًا، توفِّر البرمجيات السحابية مرونة وسهولة تنقّل للمستخدمين، إذ يمكن الوصول إليها من أي مكان ومن أي جهاز متصل بالإنترنت. ثالثًا، لا يحتاج العملاء إلى القلق كثيرًا بشأن أمان البيانات، إذ توفِّر المنصات السحابية بيئات غنية بعناصر الأمان تجعل من الصعب حدوث أي اختراق. أخيراً، تمكِّن السحابة برنامج CRM.COM من نشر المشاريع بشكل أسرع بكثير، وبشكل أكثر تواترًا، مع ترقيات تلقائية وإمكانية الوصول إلى ميزات جديدة.
اكتسب البرنامج القدرة، منذ أول تثبيت له على IBM® Cloud، على ضم العملاء في غضون أسابيع بدلًا من أشهر.
بغضّ النظر عن الحجم أو التعقيد، أصبح CRM.COM قادرًا الآن على تنفيذ المشاريع عن بُعد بنسبة 100%.
بعد دراسة عدة خيارات سحابية، اختارت CRM.COM شركة IBM.
تقول Frini Pouyiouka، المستشارة الأولى للمبيعات والتسويق في CRM.COM: "كان من الضروري جدًا لشركة CRM.COM أن تتعاون مع مزود سحابي يوفر منصة قوية وآمنة وموثوقًا بها لاستضافة برامجنا". "ولهذا السبب اخترنا الشراكة مع IBM".
تم أول تثبيت لحلول CRM.COM على IBM® Cloud في عام 2015. وتضيف السيدة Pouyiouka: "لقد كان الانتقال سهلًا، واستفادت CRM.COM من خبرة IBM ودعمها خلال العملية".
توفِّر المنصة كخدمة (PaaS) على IBM® Cloud بيئة سحابية أصلية غنية بعناصر الأمان وقابلة للتوسُّع ومتاحة دائمًا لحل CRM.COM، ما يسمح بدعم عدد كبير من المشتركين ومعالجة المعاملات عبر الإنترنت. تستفيد CRM.COM من عروض منصة IBM كخدمة (PaaS)، بما في ذلك خدمة IBM Cloud Kubernetes Service، وهي حل مُدار بالكامل لتنظيم الحاويات يُستخدَم لإنشاء بيئة مجموعات مرنة تمتد عبر مركزَي بيانات؛ وCloud Databases on IBM® Cloud؛ وأدوات قواعد البيانات المرتبطة مثل IBM® Cloud Monitoring with Sysdig، وIBM Cloud Log Analysis، وIBM Event Streams.
تقول السيدة Pouyiouka: "شعرنا بأننا نستطيع الاعتماد على IBM® Cloud لدعم بيئة CRM.COM البرمجية بالغة الأهمية بشكل فعَّال، وتلبية متطلبات خصوصية بيانات عملائنا". "توفِّر IBM منصة سحابية ذات أداء قوي وسعة عالية وقابلية للتوسُّع - وهي مثالية لاستضافة برنامج CRM.COM".
لا يزال حل CRM.COM متاحًا كتثبيت في البيئة المحلية للعملاء الذين يفضلون هذا الخيار أو الذين يتواجدون في مناطق ذات نطاق ترددي منخفض، ما يجعل الخيارات السحابية أقل ملاءمة. ومع ذلك، تروِّج الشركة بشكل أساسي للإصدار السحابي من حلولها الخاصة بالفوترة بالاشتراك والمكافآت والنقود الرقمية، نظرًا للفوائد التي توفرها البيئة السحابية. توفّر هذه الحلول بنظام الدفع حسب الاستخدام القدرة على التوسع بما يتماشى مع نمو الأعمال.
ساعد نموذج التسليم السحابي من CRM.COM مع IBM® Cloud الشركة على الوصول إلى أسواق حول العالم وتنفيذ المشاريع عن بُعد بنسبة 100%، بغض النظر عن حجم المشروع أو تعقيده. تقدِّم CRM.COM مجموعة متكاملة من الميزات -تشمل الاشتراكات، والطلبات، والفوترة، وكتيبات المنتجات، والمحافظ الإلكترونية، والتصاريح، والعروض، والترويج، والإشعارات، والتقسيمات، والأتمتة، والتكاملات، وتطبيقات الأجهزة المحمولة المخصصة، والبِوابات الإلكترونية، وغيرها- وهي غنية بالوظائف وتقدِّم فوائد عديدة للعملاء الذين يبحثون عن حلول برمجية حديثة ومبتكرة وذات أداء قوي.
على سبيل المثال، في قطاع الاتصالات، يُتيح حل الفوترة بالاشتراك من الشركة لمشغِّلي خدمات Triple Play والتلفزيون والنطاق العريض تحقيق دخل متكرر يمكن التنبؤ به من خلال الاستفادة من محتواهم وأصولهم. تمكِّن CRM.COM المشغِّلين من تجميع خدماتهم بسهولة، وتحديد أسعار مرنة، وتنفيذ عمليات التقييم والفوترة بالغة الأهمية، وتحصيل المدفوعات في الوقت الفعلي من مصادر دفع متعددة. تتماشى CRM.COM مع أحدث التوجهات في قطاع الاتصالات وغيرها من الصناعات، ويمكن للشركة التكامل بسهولة مع أي منصة لتوفير الخدمات ومزامنة الاشتراكات والخدمات والاستخدام في الوقت الفعلي. لذلك، تساعد CRM.COM المشغِّلين على تعزيز كفاءتهم التشغيلية، وزيادة أرباحهم، وتقليل معدل فقدان العملاء.
بالإضافة إلى ذلك، يُتيح حل المكافآت من CRM.COM للشركات في مختلف القطاعات مثل التجزئة، والضيافة والمطاعم (HORECA)، والمصارف، والاتصالات، وغيرها تقديم مكافآت قائمة على استرداد النقود لعملائها، يتم جمعها في محفظة إلكترونية وتُدار عبر تطبيقات وبوابات إلكترونية تحمل العلامة التجارية. تدعم CRM.COM مجموعة متنوعة من عروض المكافآت، وتتجاوز أنظمة الولاء التقليدية المعتمدة على النقاط ذات النموذج الواحد للجميع. تمكِّن CRM.COM المشغِّلين من تقديم مكافآت مخصصة ومستهدفة ذات قيمة نقدية حقيقية، مع مراقبة الأداء من خلال أدوات ذكاء أعمال مدمجة ومتقدمة.
وبالمثل، يمكن للشركات أو مؤسسات النقود الإلكترونية التي تريد استخدام CRM.COM كمنصتها الرئيسية للمعاملات المالية الإلكترونية أن تعتمد المحفظة الإلكترونية التي تقدمها CRM.COM. تُعَد CRM.COM خبيرة في التقاط المعاملات، وتشمل قدراتها جمع معلومات العملاء بالكامل، وسياسات اعرف عميلك (KYC)، والحسابات المالية، والمحافظ الإلكترونية، وإدارة المعاملات، والقيود على المعاملات، ورسوم المعاملات، وسقوف رسوم صيانة المحافظ، والإشعارات، والتقارير، وغيرها.
علاوةً على ذلك، تُتيح مكوّنات ذكاء الأعمال في CRM.COM للمستخدمين استكشاف وتحليل بيانات معقدة تتعلق بالإيرادات والمنتجات والمبيعات والتسويق، بهدف الحصول على رؤى جديدة حول المشتركين وسلوك العملاء. وهذا يتيح استهداف العملاء بعروض فورية وذات قيمة حقيقية، ما يعزز رضا العملاء ويشجِّع على الولاء.
يوفر IBM Cloud الأساس الغني بعناصر الأمان والقابل للتوسع الذي تتطلبه حلول CRM.COM. تعالج الشركة ملايين المعاملات والأنشطة في الوقت الفعلي، وتَعُدُّ حماية بيانات العملاء والمعاملات أمرًا بالغ الأهمية. يُعَد تسريع الوصول إلى السوق بميزات جديدة والقدرة على إطلاق مشاريع جديدة بسرعة أمرًا مهمًا أيضًا، لذا فإن القدرة على زيادة السعة حسب الحاجة من خلال منصة IBM® Cloud PaaS تضمن لشركة CRM.COM الوفاء بمواعيد التسليم للعملاء.
تختتم السيدة Pouyiouka قائلة: "لقد ساعدتنا الشراكة مع IBM على الفوز بمزيد من الصفقات. يشعر عملاؤنا بالثقة في الاعتماد على حل CRM.COM، وجزء من ذلك يرجِع إلى أنها تعمل على IBM® Cloud".
يقع المقر الرئيسي لشركة CRM.COM في لندن، المملكة المتحدة، ولها مكاتب إقليمية في قبرص وفيتنام، وهي تطوِّر وتسوِّق حلول الفوترة بالاشتراك، والمكافآت، والنقود الرقمية. تواصِل الشركة تطوير تقنياتها لتلبية احتياجات العملاء، حيث يتم تطوير برمجيات CRM.COM وفق نموذج معماري قائم على الخدمات والخدمات المصغرة، ما يُتيح لها التوسع عبر السحابة وتقديم شروط تجارية تنافسية لعملائها مع تحقيق عائد استثماري مرتفع.
