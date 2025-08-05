تحتاج الشركات إلى تسهيل الأمر على العملاء لمواصلة التعامل معهم. ومن خلال تقديم المنتجات والخدمات المناسبة في الوقت المناسب، يمكن للشركات تحسين قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء.

مساعدة الشركات على تعزيز رضا العملاء هي جوهر وجود CRM.COM التي تتخذ من لندن مقرًا لها. تطوِّر الشركة حلولًا للفوترة بالاشتراك، والمكافآت، والأموال الرقمية لصالح شركات حول العالم. يُعَد CRM.COM برنامجًا حديثًا، ومبنيًّا على السحابة الأصلية، وقابلًا للتوسُّع بدرجة عالية، ويعتمد على واجهة برمجة تطبيقات من الجيل الجديد. يتضمن ميزات قادرة على تلبية معظم المتطلبات ضمن الإصدار القياسي، مع حاجة ضئيلة أو معدومة للتخصيص، ما يُتيح لعملاء CRM.COM بدء التشغيل بسرعة.

أرادت CRM.COM تقديم برنامجها على السحابة لعدة أسباب. أولًا، يمكن للبرمجيات السحابية أن تقلل التكاليف لأن العملاء لا يحتاجون إلى تركيب وصيانة أجهزة باهظة الثمن في مواقعهم. ثانيًا، توفِّر البرمجيات السحابية مرونة وسهولة تنقّل للمستخدمين، إذ يمكن الوصول إليها من أي مكان ومن أي جهاز متصل بالإنترنت. ثالثًا، لا يحتاج العملاء إلى القلق كثيرًا بشأن أمان البيانات، إذ توفِّر المنصات السحابية بيئات غنية بعناصر الأمان تجعل من الصعب حدوث أي اختراق. أخيراً، تمكِّن السحابة برنامج CRM.COM من نشر المشاريع بشكل أسرع بكثير، وبشكل أكثر تواترًا، مع ترقيات تلقائية وإمكانية الوصول إلى ميزات جديدة.