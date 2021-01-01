تعفي خدمات IBM Cloud® Database-as-a-Service (DBaaS) المطورين وفرق تقنية المعلومات من المهام المعقدة والمستهلكة للوقت، ومن ضمنها نشر البنية التحتية وبرامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، وتحديثات برامج قواعد البيانات، والنسخ الاحتياطي. يقدم خبراء IBM Cloud® Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام ومتاحة بشكل كبير ويتولون صيانتها، مما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.

تدعم IBM Cloud مجموعة واسعة من قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية (Non-SQL) والتكاملات لدعم بناء أو ترحيل مجموعة واسعة من أنواع التطبيقات على مستوى جميع الصناعات. بينما تقوم قواعد البيانات العلائقية بهيكلة البيانات في تنسيق جدولي، فإن قواعد البيانات غير العلائقية لا تحتوي على مخطط قاعدة بيانات صارم. في الواقع، تنظم قواعد البيانات غير العلائقية البيانات بشكل مختلف بناءً على نوع قاعدة البيانات. بصرف النظر عن نوع قاعدة البيانات غير العلائقية، فإنها تهدف جميعها إلى حل مشكلات المرونة وقابلية التوسع المتأصلة في النماذج العلائقية التي ليست مثالية لتنسيقات البيانات غير المنظمة، مثل النصوص والفيديو والصور.