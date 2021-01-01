الصفحة الرئيسية قواعد البيانات Cloud Databases خدمات IBM Cloud Database
أطلق العنان للابتكار مع قدرات قاعدة البيانات كخدمة (DBaaS) الآمنة للغاية والمدارة بالكامل على ®IBM Cloud.
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تمثيل رسومي لشخص يعمل على قاعدة بيانات سحابية تحتوي على أنواع متعددة ومختلفة من البيانات.
حلول IBM Cloud® Database تعني تحقيق النتائج

تعفي خدمات IBM Cloud® Database-as-a-Service (DBaaS) المطورين وفرق تقنية المعلومات من المهام المعقدة والمستهلكة للوقت، ومن ضمنها نشر البنية التحتية وبرامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، وتحديثات برامج قواعد البيانات، والنسخ الاحتياطي. يقدم خبراء IBM Cloud® Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام ومتاحة بشكل كبير ويتولون صيانتها، مما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.

تدعم IBM Cloud مجموعة واسعة من قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية (Non-SQL) والتكاملات لدعم بناء أو ترحيل مجموعة واسعة من أنواع التطبيقات على مستوى جميع الصناعات. بينما تقوم قواعد البيانات العلائقية بهيكلة البيانات في تنسيق جدولي، فإن قواعد البيانات غير العلائقية لا تحتوي على مخطط قاعدة بيانات صارم. في الواقع، تنظم قواعد البيانات غير العلائقية البيانات بشكل مختلف بناءً على نوع قاعدة البيانات. بصرف النظر عن نوع قاعدة البيانات غير العلائقية، فإنها تهدف جميعها إلى حل مشكلات المرونة وقابلية التوسع المتأصلة في النماذج العلائقية التي ليست مثالية لتنسيقات البيانات غير المنظمة، مثل النصوص والفيديو والصور.
رصيد مجاني بقيمة 250 دولارًا أمريكيًّا للمستخدمين الجدد

بإمكان المستخدمين الجدد لكل من IBM Cloud® Databases وEvent Streams وCloudant الحصول على رصيد بقيمة 250 دولارًا أمريكيًّا. استخدم الكود DSFREE250.

المزايا مجموعة شاملة من قواعد البيانات السحابية الأصلية

تدعم قواعد بياناتنا التجارية والمفتوحة المصدر أي بيانات تجلبها إلى IBM Cloud: البيانات المهيكلة وغير المهيكلة وSQL وNoSQL وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتلة وغيرها. 

 تعرف على المزيد عن IBM Cloud Security قواعد البيانات السحابية التي تم اختبارها على مستوى المؤسسات

لقواعد بياناتنا السحابية فلسفة تصميمية لنطاق السحابة الهجينة العالمية، وتستفيد مما تقدمه IBM Cloud من قابلية للتوسع ومرونة. 

 قواعد البيانات السحابية التي تم اختبارها على مستوى المؤسسات

لقواعد بياناتنا السحابية فلسفة تصميمية لنطاق السحابة الهجينة العالمية، وتستفيد مما تقدمه IBM Cloud من قابلية للتوسع ومرونة.

تمكين السحابة الموزعة

يعمل العديد من حلول خدمات قاعدة البيانات من ®IBM Cloud مع ®IBM Cloud Satellite لدعم أحمال التشغيل السحابية الموزعة. نشر الحلول في المواقع المحلية أو مواقع الحافة أو السحابات الأخرى.

IBM Cloud Databases for PostgreSQL

قاعدة بيانات قوية ومفتوحة المصدر وعلائقية للكائنات وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مع توفر عالٍ وتنسيق النسخ الاحتياطي والاسترداد في نقطة زمنية محددة (PITR) وقراءة النسخ المكررة بسهولة. 

 تعرف على المزيد IBM Cloud Databases for MySQL

أنشئ تطبيقات الويب ذات المهام الحساسة التي توفر أداءً عاليًا مع قابلية التوسع والأمن. MySQL هو المعيار الفعلي لتطبيقات الويب والمواقع، وهو جزء من مجموعة LAMP.

 تعرف على المزيد IBM Cloud® Databases for EnterpriseDB

قاعدة بيانات قائمة على PostgreSQL محسّنة للأداء وإنتاجية المطورين والتوافق مع Oracle.

 تعرف على المزيد IBM Db2 on Cloud

الجيل التالي من قاعدة البيانات الانتقالية. اعتمد على فريق عمليات مخصص والاسترداد في نقطة زمنية محددة (PITR) والتعافي من الكوارث عالي التوفر (HADR) مع دعم مناطق متعددة والتوسع المستقل. 

 تعرف على المزيد
Databases for MongoDB

مخزن مستندات NoSQL بتنسيق JSON مع  إطار عمل غني للاستعلام والتجميع.

 تعرف على المزيد Databases for Redis

أفضل قاعدة بيانات في الذاكرة لسرعة فائقة وإنتاجية استثنائية.

 تعرف على المزيد ®Cloudant

قاعدة بيانات مستندات NoSQL JSON قابلة للتوسع للويب والمحمول وإنترنت الأشياء والتطبيقات التي تعمل بدون خادم، استنادا  إلى Apache CouchDB

 تعرف على المزيد Databases for Elasticsearch

الحل الأمثل لتحديات تخزين واسترجاع البيانات ذات الحجم الكبير القائمة على البحث بحث النص الكامل، وتخزين المتجهات.

 تعرف على المزيد Databases for etcd

مخزن القيمة الرئيسية الموزعة مفتوح المصدر، وهو مخزن البيانات الأساسي لـ Kubernetes ويكون بمثابة عمود فقري لبنى الأنظمة الموزعة الحديثة.

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Event Streams

منصة بث الأحداث مبنية على Apache Kafka مفتوح المصدر. وهي متاحة كخدمة مدارة  بالكامل على IBM Cloud أو محليًّا كجزء من أتمتة الأحداث (Event Automation).

 تعرف على المزيد Messages for RabbitMQ

وسيط رسائل (طبقة وسيطة) يتميز بالمتانة العالية وهو الأوسع انتشارًا في الأنظمة الموزعة.

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دراسات حالة
OverBliq

تحقق منصة OverBliq المهتمة بتقديم تجربة جذابة وحديثة لتطبيقات المحمول وقتًا أسرع في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بنسبة 50٪ مع تقليل التكاليف بنسبة 80% مقارنة بالتكاليف التقليدية للتطوير الداخلي.
Booking.com

نظرًا لقلقها بشأن التنسيقات المسجلة الملكية والاحتكار لمنتج معين على منصتها السحابية الفردية، تدير Booking.com ترحيل أحمال التشغيل الحساسة، مثل إجراء الحجوزات والتقارير المالية، إلى مزود خدمات سحابية مفتوح المصدر.
CRM.COM

في سعيها للحصول على شراكة مع مورد يوفر سحابة قوية وآمنة وموثوقة لاستضافة برامجها، وجدت CRM.COM في IBM Cloud® PaaS منصة سحابية أصلية غنية بالأمن وقابلة للتوسع ومتاحة لدعم أعداد كبيرة من المشتركين ومعالجة المعاملات عبر الإنترنت.
2mee Ltd.

ساعدت كل من IBM Cloud وIBM Garage™ شركة 2mee على تعزيز التواصل البشري من خلال عرض صور مجسمة (هولوجرامية) على الأجهزة الرقمية.
شركة Etihad Airways

نفذت الاتحاد للطيران مشروعًا طموحًا للرقمنة لخلق تجارب سفر لا تنسى لضيوفها. وتحقق ذلك من خلال IBM Public Cloud.
The Masters (دورة الماسترز)

استعانت بطولة الماسترز للجولف بـ IBM Cloudant لتقديم طرق جديدة للجماهير للتفاعل بشكل أعمق مع اللعبة التي يحبونها، بدءًا من أبرز اللقطات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولًا إلى Masters Fantasy Game.
الموارد مُنِحَت IBM مركزًا رياديًّا في أنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية

للسنة الثانية على التوالي، منحت Gartner تصنيفًا لـ IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2021 لأنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية بناءً على قدرتها على التنفيذ واكتمال الرؤية.

 IBM Cloud Professional Architect

طوّر مهاراتك في قواعد البيانات من خلال الدورات المتاحة ضمن منهج IBM Cloud Professional Architect. تحقق من قدراتك من خلال منهج تفاعلي يُعدّك للحصول على شهادة IBM Cloud.

 IBM Cloud Professional Developer

طوّر مهاراتك في قواعد البيانات من خلال الدورات المقدمة ضمن منهج IBM Cloud Professional Developer. يساعدك هذا المنهج التفاعلي على الاستعداد للحصول على شهادة على المستوى المهني.

 دليل مشتري قاعدة البيانات

مراجعة مجموعة من الأسئلة العملية التي يجب على كل شركة طرحها عند اختيار قواعد البيانات مفتوحة المصدر والخاصة،

 مجتمع مستخدمي ®IBM Cloud

تواصل مع خبراء خدمات قواعد البيانات في IBM Cloud، وانضم إلى مديري عمليات تقنية المعلومات السحابية، ومهندسي الحلول، ومهندسي موثوقية الموقع، وغيرهم من المحترفين.
الخطوات التالية

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