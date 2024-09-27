تتيح خدمة IBM Cloud® Databases for MongoDB للمطورين الاستفادة من أحدث ميزات MongoDB: ومستندات JSON الثرية بالمعلومات، ولغة الاستعلامات القوية، والمعاملات متعددة المستندات، وواجهات برمجة التطبيقات الموثوق بمصدرها الأصلي. تقوم الخدمة أيضًا بأتمتة مهام إدارة قواعد البيانات الشائعة، مثل التوفر العالي، والنسخ الاحتياطي، والتشفير، وتخطيط البنية التحتية.

يمكن لعملاء IBM نشر كل من MongoDB Community Edition وMongoDB Enterprise Edition كقواعد بيانات مُدارة بالكامل في IBM Cloud.

تتجاوز خطة IBM Cloud Databases for MongoDB Enterprise خطة Standard من خلال تقديم مجموعة من الميزات الأمنية، وقوة الأداء، وقابلية التدقيق.