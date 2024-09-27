تتيح خدمة IBM Cloud® Databases for MongoDB للمطورين الاستفادة من أحدث ميزات MongoDB: ومستندات JSON الثرية بالمعلومات، ولغة الاستعلامات القوية، والمعاملات متعددة المستندات، وواجهات برمجة التطبيقات الموثوق بمصدرها الأصلي. تقوم الخدمة أيضًا بأتمتة مهام إدارة قواعد البيانات الشائعة، مثل التوفر العالي، والنسخ الاحتياطي، والتشفير، وتخطيط البنية التحتية.
يمكن لعملاء IBM نشر كل من MongoDB Community Edition وMongoDB Enterprise Edition كقواعد بيانات مُدارة بالكامل في IBM Cloud.
تتجاوز خطة IBM Cloud Databases for MongoDB Enterprise خطة Standard من خلال تقديم مجموعة من الميزات الأمنية، وقوة الأداء، وقابلية التدقيق.
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إن تقديم MongoDB كخدمة يعني أن IBM تتولى العديد من مهام إدارة قواعد البيانات مثل النُسخ الاحتياطية، والتوفر العالي، والتسجيل، والمراقبة، والتزويد بالأجهزة، بالإضافة إلى تصحيح البرامج والميزات الأمنية.
تم تصميم عمليات نشر MongoDB لتحقيق توفر عالٍ، باستخدام ثلاث مناطق فرعية منفصلة تضمها منطقة واحدة أساسية؛ لإتاحة التوفر العالي الذي يساعد على تطبيق اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%. تنتقل كافة النُسخ الاحتياطية تلقائيًّا إلى IBM Cloud Object Storage ويمكن استعادتها إلى مناطق IBM Cloud الأخرى.
توفر IBM Cloud تشفير البيانات أثناء تنقلها من خلال TLS وتشفير البيانات الساكنة على القرص والنُسخ الاحتياطية. توفر كل قاعدة بيانات تكاملًا مع IBM Key Protect أو IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services.
تُعَدّ إصدارات Standard وEnterprise من IBM Cloud Databases for MongoDB متوافقة مع قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ومتوافقة مع معايير PCI-DSS، وSOC 2 Type 2، وISO 27001، وISO 27017، وISO 27018.
يوفر العرض إمكانية توسيع نطاق التخزين والذاكرة العشوائية بشكل سلس ومستقل، دون أن يكون مقيدًا بحدود أحجام الخادم. لا تحدث أي فترات تعطل بسبب أحداث التوسع، وهو ما يسمح للعملاء بالبدء على نطاق صغير ثم النمو مع مرور الوقت.
انتقل إلى النطاق العالمي باستخدام أدوات البنية التحتية المتكاملة كرمز، مثل IBM Cloud Schematics مع Terraform ودعم ®Red Hat ®Ansible بدون أي تكلفة إضافية.
يمكن تتبع أنشطة نشر المستخدمين والتطبيقات المتعددة من خلال تسجيل تحديثات المخطط، والمصادقة، وعمليات إدارة البيانات. يتضمن MongoDB Enterprise إمكانية التدقيق لمثيلات mongod وmongos.
تشفير حقول البيانات المحددة داخل قاعدة البيانات. مع Mongo Enterprise، يمكن لقاعدة البيانات تشفير الحقول تلقائيًّا من جانب العميل دون حاجة إلى تكوين أو تعليمات من جانب الخادم.
يوفر منصة إدارة لمسؤولي قواعد البيانات مع رؤية ثرية للأداء من خلال استخدام مجموعة قوية من أدوات تحليل الاستعلامات، والتشخيص، والمراقبة.
الميزة
القياسي
حلول للمؤسسات
التوسع بدون خادم
نعم
نعم
تنظيم عملية النسخ الاحتياطي التلقائي
نعم
نعم
أحضِر مفتاح التشفير الخاص بك معك
نعم
نعم
مدير العمليات المتكامل للمراقبة واستكشاف البيانات
نعم
البيانات ذات المستويات التفصيلية الدقيقة وحتى التدقيق
نعم
احتفظ ببياناتك في قاعدة بيانات عميل مشفرة بالكامل باستخدام مثيل مُدار بالكامل.
يمكنك طرح التطبيقات في السوق باستخدام حل حاويات عالي التوافر وعلى نطاق واسع بالتوافق مع متطلبات امتثال IBM Cloud وميزاتها الأمنية.
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