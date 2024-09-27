الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Cloud Monitoring IBM Cloud Monitoring
مراقبة Cloud واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للبنية الأساسية، وخدمات السحابة، والتطبيقات
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امرأة تعمل على دفتر ملاحظاتها
تسريع عمليات التطوير مع تقليل التكلفة تلتقط أدوات قابلية الملاحظة سلامة مكونات البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات واستخدام مواردها، بغَضّ النظر عن مكان تواجدها. ومن مركز البيانات الخاص بك، إلى الحافة، والبنية الأساسية كخدمة [IaaS] إلى المنصة كخدمة [PaaS] في البيئة السحابية، تَصعُب مراقبة بنية البيئة السحابية المتضمنة لديك. وكجزء من قابلية الملاحظة في مجموعة IBM Cloud، فإن خدمة IBM Cloud Monitoring هي خدمة مراقبة مُدارة بالكامل للمسؤولين وفرق عمليات التطوير والمطورين. توقع مقاييس شاملة ورؤية عميقة بشأن الحاويات. قلِّل التكلفة من خلال توفير عمليات التطوير وإدارة دورة حياة البرنامج بشكل أفضل. اقرأ منشور المدونة

كيفية الاستخدام

تحليل التطبيقات في Kubernetes قم بتكوين مجموعة لإعادة توجيه المقاييس إلى خدمة IBM Cloud Monitoring في IBM Cloud. عرض البرنامج التعليمي
تحليل لمضيف Ubuntu قم بتكوين مضيف Ubuntu لإعادة توجيه المقاييس إلى خدمة IBM Cloud Monitoring في IBM Cloud. احصل على البيانات
المزايا خفض التكاليف

زيادة إنتاجية المسؤولين، وفرق عمليات التطوير، والمطورين.

 تشخيص الحوادث

احصل على إشعارات حول المقاييس والأحداث.

 العرض المصور

استخدم لوحات المعلومات لمساعدتك على رؤية سلامة بيئتك.

 توفير الوقت

اكتشف التطبيقات، والحاويات، والمضيفين، والشبكات بشكل ديناميكي.

 الحصول على رؤية عميقة للمجال

يمكنك عرض المحتوى والتحكم في الوصول على أساس كل مستخدم وكل فريق.

 تأمين Kubernetes، والحاويات، والمضيفين

تضمين الأمن والامتثال.
دراسات حالة
Home Lending Pal, Inc

تستخدم Home Lending Pal تقنية IBM Cloud لإنشاء بيئة سهلة الوصول وتتسم بالأمان، مصممة لمساعدة المزيد من الأشخاص على أن يصبحوا مالكي منازل.
CRM.COM

تساعد شركة برمجيات الفوترة على إطلاق العنان لإمكانات تحقيق الأرباح وزيادة ولاء العملاء من خلال منصة سحابية أصلية آمنة، وثرية، وقابلة للتوسع، ومتاحة وقابلة للملاحظة بشكل كامل.
Sisyfos Digital AB

تعمل منصة OVERBLIQ على تسريع وتبسيط عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام IBM Cloud، بما في ذلك حلولها الخاصة بقابلية الملاحظة، والتسجيل، والمراقبة.
منتجات ذات صلة IBM Cloud Kubernetes Service

إنشاء وإدارة مجموعات Kubernetes للمراقبة.

 IBM Cloud Logs

اكتسب قابلية ملاحظة السجلات باستخدام IBM Cloud Logs للمساعدة في تحسين البنية الأساسية وأداء التطبيق.

 IBM Cloud Container Registry

يُمكنك تخزين صور الحاوية، وفحصها، وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. احصل على المساعدة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر الخاصة بك.
الموارد
تدريب مراقبة السحابة

يمكنك تطوير مهاراتك في المراقبة وإدارة الحوادث من خلال دورات السجل المضمنة في منهج IBM Cloud Professional Site Reliability Engineer (SRE).
قيّم وثائق المنتج

ابدأ استخدام IBM Cloud Monitoring. اتبع الخطوات السهلة لإدارة وصول المستخدمين، وتوفير المثيل، وجمع المقاييس، وتشغيل واجهة المستخدم (UI) على الويب.

مجتمع مستخدمي IBM Cloud PaaS

يمكنك الوصول إلى خبراء IBM Cloud Observability، والتعلم من مديري عمليات تقنية المعلومات الآخرين، ومهندسي الحلول، ومهندسي أمن المعلومات، وغيرهم من المتخصصين في الصناعة.
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