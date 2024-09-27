تسريع عمليات التطوير مع تقليل التكلفة تلتقط أدوات قابلية الملاحظة سلامة مكونات البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات واستخدام مواردها، بغَضّ النظر عن مكان تواجدها. ومن مركز البيانات الخاص بك، إلى الحافة، والبنية الأساسية كخدمة [IaaS] إلى المنصة كخدمة [PaaS] في البيئة السحابية، تَصعُب مراقبة بنية البيئة السحابية المتضمنة لديك. وكجزء من قابلية الملاحظة في مجموعة IBM Cloud، فإن خدمة IBM Cloud Monitoring هي خدمة مراقبة مُدارة بالكامل للمسؤولين وفرق عمليات التطوير والمطورين. توقع مقاييس شاملة ورؤية عميقة بشأن الحاويات. قلِّل التكلفة من خلال توفير عمليات التطوير وإدارة دورة حياة البرنامج بشكل أفضل. اقرأ منشور المدونة