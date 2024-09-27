زيادة إنتاجية المسؤولين، وفرق عمليات التطوير، والمطورين.
احصل على إشعارات حول المقاييس والأحداث.
استخدم لوحات المعلومات لمساعدتك على رؤية سلامة بيئتك.
اكتشف التطبيقات، والحاويات، والمضيفين، والشبكات بشكل ديناميكي.
يمكنك عرض المحتوى والتحكم في الوصول على أساس كل مستخدم وكل فريق.
تضمين الأمن والامتثال.
تستخدم Home Lending Pal تقنية IBM Cloud لإنشاء بيئة سهلة الوصول وتتسم بالأمان، مصممة لمساعدة المزيد من الأشخاص على أن يصبحوا مالكي منازل.
تساعد شركة برمجيات الفوترة على إطلاق العنان لإمكانات تحقيق الأرباح وزيادة ولاء العملاء من خلال منصة سحابية أصلية آمنة، وثرية، وقابلة للتوسع، ومتاحة وقابلة للملاحظة بشكل كامل.
تعمل منصة OVERBLIQ على تسريع وتبسيط عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام IBM Cloud، بما في ذلك حلولها الخاصة بقابلية الملاحظة، والتسجيل، والمراقبة.
إنشاء وإدارة مجموعات Kubernetes للمراقبة.
اكتسب قابلية ملاحظة السجلات باستخدام IBM Cloud Logs للمساعدة في تحسين البنية الأساسية وأداء التطبيق.
يُمكنك تخزين صور الحاوية، وفحصها، وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. احصل على المساعدة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر الخاصة بك.
يمكنك تطوير مهاراتك في المراقبة وإدارة الحوادث من خلال دورات السجل المضمنة في منهج IBM Cloud Professional Site Reliability Engineer (SRE).
ابدأ استخدام IBM Cloud Monitoring. اتبع الخطوات السهلة لإدارة وصول المستخدمين، وتوفير المثيل، وجمع المقاييس، وتشغيل واجهة المستخدم (UI) على الويب.
يمكنك الوصول إلى خبراء IBM Cloud Observability، والتعلم من مديري عمليات تقنية المعلومات الآخرين، ومهندسي الحلول، ومهندسي أمن المعلومات، وغيرهم من المتخصصين في الصناعة.