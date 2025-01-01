Tekton on IBM Cloud

إنشاء مسارات تكامل مستمر ونشر مستمر (CI-CD) أصلية في Kubernetes بأقصى سرعة ومرونة

كيفية تشغيل Tekton تشغيل Tekton باستخدام IBM Cloud
تصميم تجريدي للسحابة الهجينة

مورد مسارات السحابة الأصلية المبنية على Kubernetes على IBM Cloud

إطار عمل مفتوح المصدر ومحايد من حيث البائعين لتطوير أنظمة CI/CD، ويخضع لإشراف Continuous Delivery Foundation ‏(CDF). بصفته إطار عمل أصليًا لنظام Kubernetes، يساعد على تحديث التسليم المستمر - ما يجعل النشر عبر مزودي السحابة المتعددين أو البيئات الهجينة أسرع وأسهل.

تقدِّم IBM تجربة CI/CD مُدارة بسلاسة باستخدام مسارات Tekton ضمن سلاسل أدوات IBM Cloud® Continuous Delivery، ما يُتيح لك تسليم تطبيقات السحابة الأصلية عبر مزودي سحابة متعددين أو الأنظمة المحلية، مع مراقبة عبر لوحة معلومات متكاملة.

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نشر التطبيقات بشكل أسهل وأسرع

تضمن العمليات المؤتمتة الحفاظ على الاتساق وتقليل الأخطاء. أنشئ مسارات السحابة الأصلية بسرعة عبر العديد من مزودي السحابة أو البيئات الهجينة.
المسارات المشتركة تقلِّل التعقيد

تساعد العناصر مفتوحة المصدر على توحيد أدوات وعمليات CI/CD بين المطورين والمشاريع والمؤسسات، ما يقلل من العمل المتكرر ويسرِّع التطوير.
العمل على أي بيئة Kubernetes

باعتباره حلًا مفتوح المصدر فعليًا، يُتيح Tekton إنشاء مسارات تسليم مستمر لنشر التطبيقات في أي بيئة Kubernetes.
بنية سحابية الأصل على Kubernetes لضمان المرونة والتحكم

تعمل مسارات Tekton على Kubernetes، وتتعامل مع مجموعات Kubernetes كعنصر أساسي، وتعتمد على الحاويات كوحدات بناء.
البدء IBM Cloud Continuous Delivery

تُستخدَم لإنشاء سلاسل أدوات تدعم مهام تسليم تطبيقاتك. احصل على 500 مهمة مسار شهريًا مجانًا.

 ابدأ مجانًا IBM Cloud Kubernetes Service

نشر تطبيقات آمنة وعالية التوافر ضمن تجربة أصلية في Kubernetes. احصل على مجموعة مجانية للبدء.

 ابدأ مجانًا نموذج مسار Tekton كرمز

مستودع GitHub لبناء ونشر تطبيق "Hello World" باستخدام مسار Tekton.

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حالات الاستخدام

تطوير تطبيق Kubernetes باستخدام مسارات Tekton

أنشئ سلسلة أدوات مفتوحة وطوِّر تطبيق ويب بسيطًا لتنشره على مجموعة IBM Kubernetes Service.

 التسليم المستمر عبر لوحات معلومات Tekton

اكتشِف كيف استخدمنا مسارات Tekton ومنصة Red Hat® OpenShift®‎ لتسريع عمليات النشر من 45 إلى 15 دقيقة.
اتخِذ الخطوة التالية

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