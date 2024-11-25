البرمجيات نفسها هي مجموعة التعليمات أو البرامج التي تخبر الكمبيوتر بما يجب عليه فعله. وهي مستقلة عن الأجهزة وتجعل أجهزة الكمبيوتر قابلة للبرمجة.

يتمثل الهدف من تطوير البرمجيات في إنشاء منتج يلبي احتياجات المستخدم وأهداف العمل بطريقة فعَّالة وآمنة وقابلة للتكرار. يعمل مطوِّرو البرمجيات والمبرمجون ومهندسو البرمجيات على تطوير البرمجيات عبر سلسلة من الخطوات تُعرَف باسم دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC). يتم استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل متزايد لدعم فِرق تطوير البرمجيات في إنشاء التعليمات البرمجية واختبارها.

تعتمد المؤسسات الحديثة غالبًا نموذج عمليات التطوير، وهو مجموعة من الممارسات والضوابط والتقنيات التي يتم استخدامها لتسريع تقديم تطبيقات وخدمات عالية الجودة. تجمع فِرق عمليات التطوير بين أعمال تطوير البرمجيات وفِرق عمليات تكنولوجيا المعلومات وتعمل على أتمتتها. تركِّز فِرق عمليات التطوير على التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، وهي عمليات تعتمد على الأتمتة لنشر تحديثات صغيرة ومتكررة بهدف تحسين أداء البرمجيات بصورة مستمرة.

يعتمد جانب كبير من الحياة الحديثة -سواء في الأعمال أم غيرها- على الحلول البرمجية. بدءًا من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر التي نستخدمها في المهام الشخصية أو لإنجاز أعمالنا، ووصولًا إلى أنظمة البرمجيات المستخدمة لدى شركات المرافق التي تقدِّم الخدمات إلى المنازل والشركات وغيرها. البرمجيات موجودة في كل مكان، وعملية تطوير البرمجيات هي العملية المحورية التي تمكِّن من إنشاء هذه التطبيقات والأنظمة.