ما المقصود بالبنية التحتية ككود (IaC)؟

تتعامل IaC مع البنية التحتية كبرنامج. تستخدم الفِرَق IaC لإصدار البنية التحتية واختبارها ونشرها باستخدام الممارسات نفسها التي يستخدمونها في التعليمات البرمجية للتطبيق.

يُتيح هذا النهج للفِرَق تجاوز التكوين اليدوي التقليدي، والذي يمكن أن يكون مرهقًا وعرضة للخطأ. غالبًا ما يتضمن التكوين اليدوي إعداد الخادم الفردي والإدارة المستندة إلى وحدة التحكم والتغييرات غير الموثَّقة.

بدلًا من ذلك، تحدِّد الفِرَق متطلبات البنية التحتية في ملفات تكوين توضِّح الموارد المطلوبة -مثل الخوادم والشبكات وقواعد البيانات وسياسات الأمان- وكيفية تكوينها. يتم حفظ هذه الملفات بعد ذلك في أنظمة التحكم في الإصدارات، ما يُتيح تتبُّعها ومراجعتها والرجوع إلى الإصدارات السابقة عند الحاجة.

تُعَد IaC عنصرًا أساسيًّا ضمن الممارسة الأوسع لأتمتة البنية التحتية، التي تستخدم الكود والأتمتة لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات طوال دورة حياتها. مع IaC، لم يَعُد المطورون بحاجة إلى توفير عناصر البنية التحتية يدويًا في كل مرة يعملون فيها على تطوير التطبيقات أو اختبارها أو نشرها. تساعد هذه الأتمتة المؤسسات على التحكم في التكاليف وتقليل المخاطر والاستجابة السريعة لفرص الأعمال الجديدة.

مع تبنّي المؤسسات للبنى السحابية الأصلية، أصبحت البنية التحتية ككود (IaC) عنصرًا أساسيًا بشكل متزايد. تشتمل بيئات تكنولوجيا المعلومات الآن على العديد من السحب والآلاف من الحاويات والخدمات المصغرة الموزعة. لم تَعُد العمليات اليدوية التي كانت تُستخدم لإدارة عدد محدود من الخوادم قادرة على التعامل مع هذه البنى، حيث تنشر الفِرَق يوميًا مئات التطبيقات وتعمل باستمرار على إعداد البنية التحتية أو توسيعها أو إيقافها.

تساعد بنية IaC على إدارة هذه البيئات المعقدة بثلاث طرق أساسية:

العمل على نطاق واسع: تكوين وصيانة الآلاف من الخوادم والحاويات والموارد السحابية عبر بيئات متعددة.





تكوين وصيانة الآلاف من الخوادم والحاويات والموارد السحابية عبر بيئات متعددة. تسريع دورات النشر: توسيع نطاق البنية التحتية على الفور لتلبية الطلب دون الحاجة إلى التكوين اليدوي الذي يستغرق وقتًا طويلًا.





توسيع نطاق البنية التحتية على الفور لتلبية الطلب دون الحاجة إلى التكوين اليدوي الذي يستغرق وقتًا طويلًا. ضمان الاتساق: القضاء على الخطأ البشري والانحراف في التكوين، اللذين قد يؤديان إلى ثغرات أمنية وانتهاكات في الامتثال وانقطاعات في الخدمات.

على سبيل المثال، قد تكون شركة بيع بالتجزئة تستعد لموسم الجمعة البيضاء، مضطرة إلى زيادة عدد الخوادم من 100 إلى 1,000 خلال بضع ساعات. باستخدام IaC، تتم عملية التوسع هذه تلقائيًا عبر البنية التحتية المحلية والسحابية استنادًا إلى قوالب محددة مسبقًا. تساعد هذه القدرة على توسيع النطاق على ضمان احتفاظ كل خادم جديد بتكوينات الأمان والامتثال المتطابقة.

وفقًا لمعهد IBM Institute for Business Value، أفاد 65% من التنفيذيين بأن تقنيات الأتمتة مثل IaC تعزز إنتاجية فِرَق تكنولوجيا المعلومات لديهم.