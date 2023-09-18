ما المقصود بطريقة العرض الواحدة؟

تحتاج المؤسسات إلى طرق بسيطة لعرض البيانات المعقدة في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات مستنيرة، خاصة في البيئات ذات التعقيد التشغيلي المتزايد. وتوفِّر طريقة العرض الواحدة فرصة لأتمتة جمع المعلومات وتجميعها وتوزيعها حتى تتمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات سريعة بثقة.

تساعد طريقة العرض الشاملة هذه وحدات الأعمال والوظائف المختلفة داخل المؤسسة على تحقيق أداء أقوى وتحقيق نتائج أفضل. وهي توفِّر محورًا مركزيًا حيث يمكن لفِرَق تكنولوجيا المعلومات مراقبة وصيانة أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وتوفِّر مصدرًا مركزيًا للحقيقة القيِّمة في إبقاء الشركاء والموردين والعملاء على اطِّلاع بالمعلومات المهمة.

إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات: تَستخدِم المؤسسات الحديثة بشكل متزايد حلول البرامج كخدمة وأجهزة إنترنت الأشياء وقواعد التعليمات البرمجية المعقدة، ما يزيد من احتمال حدوث مشكلة يمكن أن يكون لها تأثيرات أوسع في البنية التحتية للمؤسسة.1 لذلك، تُعَد طريقة العرض الواحدة أداة مهمة لضمان مدة التشغيل. تساعد طريقة العرض الواحدة لخدمات تكنولوجيا المعلومات على ضمان قيام المؤسسات بتحديد الحوادث أو المشكلات في وقت مبكر، حتى تتمكن من معالجتها قبل أن تتسبّب في حدوث مشكلات أكثر أهمية للمستخدمين النهائيين.

توفُّر الأداء وتجربة المستخدم: يمكن استخدام أداة طريقة العرض الواحدة لتجميع أداء التطبيق ومقاييس الاستخدام مثل مدة التشغيل وزمن الانتقال ومعدل الدوران واستخدام وحدة المعالجة المركزية التي تساعد المؤسسة على قياس مدى جودة خدمة تطبيقاتها للمستخدمين النهائيين. باستخدام هذه المعلومات، يمكن لفِرَق تكنولوجيا المعلومات وعمليات التطوير إيجاد طرق لتعزيز الأداء، واستخدام موارد تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر كفاءة، وضمان تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة، وتحسين رضا المستخدم النهائي في النهاية.



ذكاء الأعمال والذكاء التسويقي: تجمع المؤسسات بيانات مهمة عن عملائها من العديد من المواقع والخدمات المختلفة، بما في ذلك الرسائل الإخبارية وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram وLinkedIn وتسجيلات مواقع الويب والندوات عبر الإنترنت. تُتيح طريقة العرض الواحدة لمندوبي المبيعات رؤية المعلومات ذات الصلة حول العملاء الحاليين والعملاء المتوقعين، مثل آخر مرّة تم التواصل معهم، وأي محتوى تجاري نشرته المؤسسة قد تم الوصول إليه، كل ذلك في مكان واحد.

يوفِّر إنشاء طريقة عرض واحدة رؤى قابلة للتنفيذ حول العملاء، ما يُتيح للمؤسسات فهم احتياجات العملاء بشكل أفضل، وأين وكيف يفضِّلون تلقي المعلومات. يمكن للمؤسسات استخدام هذه البيانات لخدمة العملاء الحاليين بشكل أفضل وعقد صفقات جديدة مع العملاء المحتملين.



إدارة سلسلة التوريد: سلسلة التوريد هي منظومة معقدة ومترابطة يحتاج فيها العديد من الشركاء إلى التعاون في الوقت الفعلي، ويجب أن تكون كل حلقة في السلسلة على معرفة بمكان المواد الخام والسلع النهائية خلال رحلة الشحن. تساعد طريقة العرض الواحدة في الحفاظ على الكفاءة في جميع أنحاء سلسلة التوريد، كي تصل البضائع إلى وجهاتها النهائية والمستخدمين النهائيين في الوقت المحدد.

إدارة الشبكة: تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على مزيج من مراكز البيانات ومعدات الشبكات والأجهزة والتقنيات الأخرى للحفاظ على تشغيل عمليات تكنولوجيا المعلومات بسلاسة وتجنُّب مشكلات الاتصال وخدمة المستخدمين النهائيين. ونظرًا لطبيعة بيئات تكنولوجيا المعلومات الموزعة بشكل متزايد، من المهم الحصول على عرض شامل لمعلومات الشبكة من أجل تقييم أداء الشبكة وسلامتها واستخدام الموارد وتحسينها بشكل صحيح.

الأمن الإلكتروني: يمكن أن تساعد طريقة العرض الواحدة للأمن السيبراني المؤسسات على تحديد التهديدات مثل الانتهاكات أو البرامج أو الشهادات القديمة أو التغييرات المشبوهة في حركة المرور ومشاركة البيانات داخليًا لمناقشة خطط المعالجة. تساعد طريقة العرض الواحدة على تجنُّب الاضطرابات المكلفة لخدمات المؤسسة، وقضايا السمعة السلبية الناتجة عن اختراقات البيانات والغرامات المكلفة الناتجة عن فشل الامتثال.