ما المقصود بعمليات التطوير؟

تحدد DevOps كلاً من عملية تطوير البرمجيات وتحول الثقافة التنظيمية الذي يعزز التنسيق والتعاون بين فريق التطوير وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات. لطالما مارست هاتان المجموعتان تقليديًا بشكل منفصل عن بعضهما البعض في صوامع متميزة. في منهجية عمليات التطوير، يعملون كفريق واحد مع مجموعة من الأدوات والممارسات المشتركة.

السمات المميزة لعمليات التطوير هي التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، والتي تدعم تحديثات البرامج الأصغر والأسرع. باستخدام CI/CD، يتم دمج أجزاء صغيرة من التعليمات البرمجية الجديدة في قاعدة التعليمات البرمجية على فترات متقاربة، ثم يتم دمجها واختبارها وإعدادها تلقائيًا للنشر في بيئة الإنتاج.