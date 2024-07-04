ثمة عدة أسباب تشكل الحاجة إلى إدارة التغيير. تُعد عمليات الدمج والاستحواذ وتعديلات القيادة وتنفيذ التقنية الجديدة من الدوافع الشائعة لإدارة التغيير. يثمر التطوير المؤسسي اللازم للتنافس مع التحول الرقمي السريع على مستوى الصناعة عن تنفيذ الشركات لمنتجات جديدة وعمليات جديدة. ومع ذلك، غالبًا ما تؤدي هذه الابتكارات إلى تعطيل الأشخاص ومهام سير العمل، ما يفرض الحاجة إلى إدارة التغيير الفعالة.



تتجاوز إدارة التغيير التحوّلية الناجحة خطة التواصل؛ فهي تنطوي على تنفيذ التغيير على مستوى ثقافة الشركة. يمكن أن يساعد استخدام إستراتيجية إدارة التغيير الأطراف المعنية على تبني التغييرات المقترحة بسهولة أكبر من عدم استخدام مثل هذه الإستراتيجية. ومن خلال تنشيط الموظفين كوكلاء للتغيير من خلال إشراكهم في سير العمل، يمكن تحقيق إنجازات الأعمال. يمكن للقادة تحديد مزايا التغيير وينبغي عليهم ذلك من خلال وضع خطة شاملة لإدارة التغيير.