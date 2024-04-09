ما الذي يعنيه تحول الأعمال؟

تمكن تحولات الأعمال المنظمات من إعادة ابتكار طريقة رئيسية ليتم بها إنجاز العمل على نطاق المؤسسة، وإنشاء نماذج أعمال جديدة، وتحديث التقنيات لإطلاق العنان لقيمة أعمال جديدة.

تنبع هذه التحولات من فحص كيفية عمل الشركة وكيف يمكنها تحديد أولويات التحسينات. وغالبًا ما يؤدي التحليل الناتج إلى تغييرات كبيرة تعد المنظمة للتنافس بشكل أفضل في بيئة تتسم بتحدي متزايد.

يتضمن تحويل الأعمال كثير من التحولات المحددة، وكلها تساهم في الأعمال بشكل عام.

يركز التحول الرقمي على أفضل السبل لاستخدام الأدوات الرقمية في خدمة العملاء والموظفين.

يركز التحول التنظيمي على كيفية تنظيم الشركات لمواردها ونماذج التشغيل لتعظيم القدرة على المنافسة.

يتعامل التحول الثقافي مع كيفية التعامل مع الموظفين والأطراف المعنيين الآخرين، وكيف تنقل الأعمال ثقافة الشركة وقيمها ورسالتها إلى الجمهور داخليًا وخارجيًا.

وغالبًا ما تنفذ المنظمات تحويل الأعمال لإجراء تحليل عميق للكفاءات الأساسية، أو التفرع وصنع منتجات جديدة أو متابعة أسواق جديدة لم تكن جزءًا من مهمتها الأصلية. وتتطلب مبادرات التحول أن تجري المنظمة تغييرات أساسية تؤثر على كل شيء من تجربة العملاء إلى الموارد البشرية إلى تطوير تقنية المعلومات.

تتضمن الميزات الحفاظ على ميزة تنافسية أو تنميتها، وتبسيط العمليات، وتحسين رضا العملاء، وتحسين النتيجة النهائية في نهاية المطاف.