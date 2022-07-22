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حلول الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية

حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الموارد البشرية بدايةً من تجربة مشاركة الموظفين المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحتى تجربة إدارة المواهب، وتبسيط عمليات الموارد البشرية، وتعزيز عملية صنع القرار، وتحقيق نتائج إيجابية للأعمال.

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لمحة عامة

يواجه قادة الموارد البشرية اليوم تحديات غير مسبوقة: بدايةً من تطلعات الموظفين المتغيرة، إلى النقص العالمي في القوى العاملة، واتساع فجوة المهارات. ولمواصلة المنافسة، يجب على المنظمات أن تتكيف مع وظائف الموارد البشرية وتطورها لتعزيز نجاح الأعمال. ويتطلب ذلك استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والنمو.

تحتل ®IBM الصدارة في هذا المجال، فقد حرصت على مدار عقد من الزمان تقريبًا على تطوير تجربة الموارد البشرية المدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة باستخدام مساعدين جاهزينتمكَن هذه الحلول الشركات من أتمتة المهام، وتبسيط سير العمل المعقد، وتوفير الوقت والجهد لك ولفريقك، ما يسهم في تعزيز تجارب الموظفين.

بفضل الشراكة مع IBM، يمكن لفرق الموارد البشرية إعادة تصور تجربة الموارد البشرية مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاح الأعمال والبقاء في صدارة المنافسة. يساعد نهجنا الذي يعتمد على العميل في ضمان توافق مبادرات الموارد البشرية مع أهداف العمل وتحقيق تأثير دائم. وهذا يساعد المنظمات على تحقيق أهدافها الفريدة في التوظيف، والتغلب على تحدياتها، ورفع مستويات أداء القوى العاملة وإنتاجيتها.

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أهم 3 اعتبارات لتبني الذكاء الاصطناعي المسؤول
البودكاست

الجانب الإنساني للموارد البشرية—تعزيز الروابط الحقيقية مع الذكاء الاصطناعي
المزايا تحسين دعم الموظفين

يجد مديرو الموارد البشرية والموظفون صغوبة في التنقل بين مهام الموارد البشرية المعقدة، مثل مراجعة مستندات سياسة الموارد البشرية الطويلة واستخدام التطبيقات غير المألوفة. استفد من قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري والأتمتة القائمة على البيانات لتبسيط العمل وتعزيز أداء الموظفين.

 تقليل العبء الإداري

تساهم حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة في توفير وقت موظفي الموارد البشرية، ما يمنحهم المزيد من الوقت للتركيز على تطوير الموظفين وإدارة الأداء. يسمح هذا التخفيف في المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً لأقسام الموارد البشرية بالتركيز على المبادرات الإستراتيجية وإستراتيجيات الاحتفاظ بالكوادر.

 تحسين عملية التوظيف

من خلال أتمتة المهام المرتبطة بعمليات البحث عن المرشحين والتوظيف، يمكن استقطاب المواهب بشكل أسرع، مما يمكّن مسؤولي التوظيف من تركيز طاقتهم على بناء العلاقات. استخدم التحليلات التنبؤية لتحسين إعلانات التوظيف وضمان توافقها مع المعايير التنظيمية وأهداف الاحتفاظ بالكوادر.
دراسات حالة
صناعة مستقبل الموارد البشرية

باستخدام عمال رقميين لأتمتة عملية جمع البيانات، تعمل حلول الموارد البشرية من IBM على تمكين فرق إدارة الموارد البشرية من تخصيص المزيد من الوقت للمهام ذات القيمة العالية، مثل تحسين عمليات تأهيل الموظفين وتنسيق مراجعات الأداء.
أحدثت Blue Pearl ثورة في عمليات التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

بفضل الشراكة مع ™IBM watsonx.ai، طورت Blue Pearl منصة لتحسين عملية التوظيف للمتعاقدين من خلال تحسين الوصف الوظيفي وعمليات المطابقة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
استخدام الذكاء الاصطناعي لتنشيط التوظيف

ساعدت IBM شركة Silver Egg Technology على تعزيز عملية التوظيف وتبسيطها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبفضل استخدام ™IBM watsonx.ai أصبحت قادرة على تقييم السير الذاتية بسرعة ونزاهة.

الصناعات

استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية في صناعة السيارات استخدام حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM لتعزيز عمليات الموارد البشرية في قطاع السيارات، عن طريق تبسيط تطوير المهارات، وتحسين التواصل، وأتمتة إدارة العمليات لتحقيق نتائج أفضل. اطلع على دليل الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية في قطاع السيارات تعرَّف على تقدير عائد استثمارك في منصة watsonx
تعزيز إنتاجية القوى العاملة في القطاع المصرفي باستخدام الذكاء الاصطناعي استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتركيز على سد الفجوات في المهارات والارتقاء بمستوى المهارات داخل مؤسستك المالية لتمكين الأفراد وتطوير العمليات. اقرأ دليل الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية في قطاع الخدمات المالية تعرَّف على تقدير عائد استثمارك في منصة watsonx
عزز رأس المال البشري الحكومي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز عمليات رأس المال البشري للموظفين الحكوميين لإنشاء وكالات حكومية أكثر تأثيرًا تركز على رفاهية الموظفين. اقرأ دليل الذكاء الاصطناعي لرأس المال البشري في القطاع الحكومي تعرَّف على تقدير عائد استثمارك في منصة watsonx
تطوير الموارد البشرية في قطاع البيع بالتجزئة تطوير تجربة القوى العاملة والارتقاء بمهارات الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتحسين تجربة الموارد البشرية في قطاع البيع بالتجزئة. اقرأ دليل أكاديمية الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية في قطاع التجزئة تعرَّف على تقدير عائد استثمارك في منصة watsonx
عزز إنتاجية القوى العاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الاتصالات يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة الموارد البشرية شركات الاتصالات على تخصيص الحلول وأتمتة المهام لزيادة الكفاءة ونمو الأعمال، بدءًا من الشبكات والعمليات الميدانية ووصولاً إلى خدمة العملاء. اقرأ دليل أكاديمية الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية في قطاع الاتصالات تعرَّف على تقدير عائد استثمارك في منصة watsonx

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يُعرّف شاغلو منصب CEO الإبداع على أنه مهارة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي "يجب امتلاكها". وعلى عكس ما قد يعتقد الناس، يتمحور الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير حول الأشخاص. اقرأ التقرير
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استكشف كيف تؤثر هذه التحديات الجديدة على CHROs ودورهم كقادة تغيير في المؤسسات ونحن على أعتاب عصر القوى العاملة المعززة بالذكاء الاصطناعي. تؤدي أنظمة وبرامج الموارد البشرية دورًا حيويًا في تسهيل هذا التحول.
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انشر وكيل الذكاء الاصطناعي بسرعة لتحرير الموظفين ومتخصصي الموارد البشرية من المهام المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلًا

 IBM watsonx.ai

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عمليات الموارد البشرية والاستعانة بمصادر خارجية

تجمع خدماتنا بين الخبرات العميقة في العمليات والتقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج تشغيلية مبتكرة للقوى العاملة تغطي تجربة المرشحين والموظفين.

 التحول التقني للموارد البشرية

أعد ابتكار وظيفة الموارد البشرية لديك من خلال تصميم الذكاء الاصطناعي الذي يركِّز على الموظف، وتقليل تكاليف تشغيل الموارد البشرية من خلال تقديم خدمات الموظفين المدارة التي توفر خدمات الموارد البشرية الحديثة والمتاحة دائمًا للموظفين مثل المستهلك.

 الذكاء الاصطناعي من أجل التغيير والثقافة

مكّن عمليات تحول الأعمال من خلال الاستفادة من الإستراتيجيات الحديثة، وعمليات التدخل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعارف السلوكية لتحفيز النمو الثقافي وتطوير القيادة، ما يؤدي إلى إلهام الموظفين ومشاركهم في المهام.
اتخِذ الخطوة التالية

سرّع من تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي وأعد تصور الموارد البشرية لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي 

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