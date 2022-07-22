حلول الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية

يواجه قادة الموارد البشرية اليوم تحديات غير مسبوقة: بدايةً من تطلعات الموظفين المتغيرة، إلى النقص العالمي في القوى العاملة، واتساع فجوة المهارات. ولمواصلة المنافسة، يجب على المنظمات أن تتكيف مع وظائف الموارد البشرية وتطورها لتعزيز نجاح الأعمال. ويتطلب ذلك استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والنمو.

تحتل ®IBM الصدارة في هذا المجال، فقد حرصت على مدار عقد من الزمان تقريبًا على تطوير تجربة الموارد البشرية المدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة باستخدام مساعدين جاهزين. تمكَن هذه الحلول الشركات من أتمتة المهام، وتبسيط سير العمل المعقد، وتوفير الوقت والجهد لك ولفريقك، ما يسهم في تعزيز تجارب الموظفين.

بفضل الشراكة مع IBM، يمكن لفرق الموارد البشرية إعادة تصور تجربة الموارد البشرية مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاح الأعمال والبقاء في صدارة المنافسة. يساعد نهجنا الذي يعتمد على العميل في ضمان توافق مبادرات الموارد البشرية مع أهداف العمل وتحقيق تأثير دائم. وهذا يساعد المنظمات على تحقيق أهدافها الفريدة في التوظيف، والتغلب على تحدياتها، ورفع مستويات أداء القوى العاملة وإنتاجيتها.