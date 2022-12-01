الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx watsonx Orchestrate أتمتة عملية الموارد البشرية
هل تريد التخلص من المهام الشاقة؟ فقط اطلبها. إعادة البشر إلى الموارد البشرية.
حجز عرض توضيحي للموارد البشرية ابدأ التجربة المجانية
رسم توضيحي للموارد البشرية في watsonx Orchestrate
دعونا نجعل عمليات الموارد البشرية أكثر مرونة

يعد قسم الموارد البشرية أحد أهم العناصر في أي عمل، بغض النظر عن حجم المؤسسة. فكونك مسؤولًا عن البحث عن المتقدمين للوظائف وتوظيفهم وتصفيتهم وتدريبهم، بالإضافة إلى إدارة برامج مزايا الموظفين، يعد أمرًا مثيرًا ولكنه يمثل تحديًا في الوقت نفسه. فماذا لو كان بإمكانك تبسيط عمليات الموارد البشرية بحيث يكون لديك عدد أقل من المهام اليدوية وإنجاز مهام أكثر فائدة؟   كل ما عليك فعله هو أن تسأل وسيعرض watsonx Orchestrate النتائج بسرعة. والمميز هنا أنه يتعلم مع مرور الوقت، ومن ثم تتضاعف الحلول لديك وليس المهام.

 

 
الذكاء الاصطناعي التوليدي لقادة الموارد البشرية: خوض التجارب، وتمكين الأشخاص

اقرأ التقرير بشأن الطريقة التي تتيح للموارد البشرية تقديم ثقافة تستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي
تعاون مع خبراء IBM Consulting لتوظيف المهارات والمواهب التي تحتاج إليها والاحتفاظ بها وتطويرها من أجل المنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد ودفع عملية التحول في مؤسستك.
مزايا العميل سهولة الاستخدام

قم بالدردشة مع Orchestrate بلغة طبيعية، وقم بالوصول إلى عمليات الأتمتة المنشأة مسبقًا لإنشاء أوصاف الوظائف، والإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتحديد مصادر المرشحين.

 تمكين فريق الموارد البشرية لديك

تخلص من المهام الشاقة، ما يساعد موظفي الموارد البشرية على التحرك نحو عمل أكثر إرضاءً وأعلى قيمة.

 احصل على نتائج أسرع

ليس هناك وقت كافٍ لإنجاز كل ذلك. يضيف Orchestrate وقتًا إضافيًا إلى يومك.

حالات الاستخدام

يساعد IBM watsonx Orchestrate على تلبية الاحتياجات الفريدة لقسم الموارد البشرية لديك بالكامل.

استقطاب المواهب (TA) بفضل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكاملات المكثفة، يمكن لـ Orchestrate معالجة جدولة المقابلات ومتابعة الاتصالات، والعمل بجد لضمان سير عملية استقطاب المواهب بسلاسة. باستخدام Orchestrate، يمكن لمحترفي استقطاب المواهب (TA) أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً في تحديد مصادر المرشحين وتوظيفهم، مع تركيز طاقتهم على الجوانب الأكثر استراتيجية وبناء العلاقات لاستقطاب المواهب. ويؤدي هذا إلى تحسين الإنتاجية لمحترفي استقطاب المواهب (TA)، واستقطاب موظفين أفضل وتجربة مرشح استثنائية.  الأتمتة لاكتشاف القوى العاملة الماهرة والمتنوعة وإشراكها بصورة أفضل (1:36)
مشتريات الموارد البشرية تتغير أولويات العمل بصورة أسرع من أي وقت مضى. وللاستجابة للتفضيلات الجديدة للعملاء أو المهام الجديدة المطلوب إنجازها، فأنت بحاجة إلى قوة عاملة تتميز بالمرونة. توفر العمالة العارضة المساعدة، ولكن تحديد مصادر ترشيح هؤلاء العمال وتوظيفهم يستلزم وظيفة بدوام كامل. من خلال Orchestrate، يمكنك قضاء وقت أقل في عملية التوظيف ووقت أكثر في إنجاز المهام المطلوبة. يمكن لـ Orchestrate أتمتة مهام الشراء اليدوية، ما يوفر لفريقك وقتًا ثمينًا لتخطيط المبادرات الاستراتيجية وتلبية احتياجات العملاء. تبسيط عملية إدارة دورة حياة المقاولين لديك باستخدام IBM watsonx Orchestrate (2:06)
التأهل للالتحاق بالمؤسسة تتطلب عملية التأهيل للالتحاق بالمؤسسة اهتمامًا ورعاية بشرية والكثير من الأعمال الورقية. يعمل IBM watsonx Orchestrate على أتمتة عمليات الأعمال المتكررة والمستهلكة للوقت ويتيح لك إمكانية تقديم موظفين جدد لشركتك بوضوح. ويمكن لـ Orchestrate إعداد الحسابات، وتوحيد التجربة لكل موظف جديد لضمان حصول كل موظف جديد على نفس المستوى من الاهتمام والمعلومات، ويمكن جدولة جلسات التدريب والترحيب عبر البريد الإلكتروني ما يوفر لك الوقت لإشراك عضو الفريق الجديد. ومن خلال التخلص من المهام وتعيينها إلى Orchestrate، يمكن لمحترفي الموارد البشرية تقديم خدمات أكثر تأثيرًا -وتركز على الإنسان- للموظفين والشركة. حجز عرض توضيحي للموارد البشرية
الانتقال الوظيفي تسعى أفضل المواهب إلى التقدم. إن الاحتفاظ بأفضل وأذكى الموظفين لديك وتقليل معدل الدوران (تبدل الموظفين) يعني توفير فرص جذابة لموظفيك للنمو داخل مؤسستك، وتحديد من سينجح بسرعة في الانتقال أفقيًا، أو من سيكون أحد كوادر المؤسسة ويشغل منصبًا أعلى. إن تحليل الفرص المتاحة للتنقل والعمال الذين سيستفيدون أكثر من التقدم يستغرق وقتًا ويحتاج إلى الاهتمام. اسمح لـ ™watsonx Orchestrate بإخراج العمل المزدحم من العملية، حتى تتمكن من التركيز على هيكلة فريقك لتحقيق النجاح. راجع قصص عملاء IBM لمعرفة كيف قام Orchestrate بمساعدة IBM في توفير 12,000 ساعة خلال عملية الترقية في فترة ربع السنة ¹. اقرأ دراسة حالة IBM HR
كيف يعمل Orchestrate

يستخدم Orchestrate معالجة اللغة الطبيعية للاستفادة من كتالوج المهارات المنشأة مسبقًا والمخصصة لتنفيذ المهام الخاصة بعمليات الموارد البشرية الرئيسية من خلال التكامل مع التطبيقات التي يعتمد عليها قسم الموارد البشرية لديك بالفعل.  
المهارات المنشأة مسبقًا ما الذي يقدمه Orchestrate؟ يمكنه إنشاء قالب وصف وظيفي، ومشاركته مع مدير التوظيف، وإعلامك بالمصدر، وتوفير قائمة مرشحين مطابقة، وإخبارك عندما يتقدم المرشحون المؤهلون، وإرسال رسالة تمهيدية. وهذه مجرد بداية. استكشاف كتالوج المهارات
مهارات مخصصة باستخدام أي واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، يمكنك إنشاء عمليات الأتمتة ونشرها في صورة مهارات في Orchestrate. ومن هذه الواجهة، يمكن لفِرقك استخدام اللغة الطبيعية للوصول إلى عمليات الأتمتة وتشغيلها على نطاق واسع. ويمكنك الجمع بين الأنظمة الداخلية وأدوات الجهات الخارجية والمهارات المبتكرة لإنجاز حالات استخدام لا نهاية لها عبر عملك. تعرف على كيفية عمل المهارات المخصصة
عمليات التكامل يستفيد Orchestrate من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، بدءًا من التعاون والاتصالات وحتى التحليلات وتتبع مقدمي الطلبات. اكتشاف تكاملات التطبيق
شاهد Orchestrate أثناء العمل فيديو "من ملاحقة الأحلام إلى التحقق: أصبحت متابعات التوظيف أمرًا سهلاً" إعادة ابتكار نشر الوظائف: تبسيط العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي كسب معركة استقطاب المواهب: عروض أسرع وموظفون أكثر ذكاءً تسريع عملية استقطاب المواهب وتحسينها باستخدام watsonx Orchestrate أصبحت عملية التوظيف أكثر سهولة: فيديو "كيف يعزز الذكاء الاصطناعي اكتشاف الطلبات" كسب معركة استقطاب المواهب: عروض أسرع وموظفون أكثر ذكاءً
دراسات حالة
يحوِّل IBM® HR إدارة أحداث التعلم باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي، cHaRlie

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق زيادة ملموسة في رضا الموظفين عن تجربة التعلم.
صناعة مستقبل الموارد البشرية

باستخدام برنامج العامل الرقمي لأتمتة عملية جمع البيانات، يعمل IBM® HR على تمكين الموظفين من البشر من تخصيص المزيد من الوقت للمهام ذات القيمة العالية

دعم رضا المرشحين للوظيفة من خلال الأتمتة الذكية

تعرف على كيفية تخطيط FloCareer لتوسيع فريقها العالمي باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول.
الموارد المميزة يساعد watsonx Orchestrate على تحسين مستوى جودة العمل لدى نطاق الموارد البشرية في IBM وخارجه. شاهد الإعادة عن قادة الموارد البشرية القائمة على الذكاء الاصطناعي المسؤول. شاهد الإعادة عن مستقبل الموارد البشرية. اقرأ العمل المعزز للوصول إلى عالم مؤتمت ومستند إلى الذكاء الاصطناعي.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن IBM watsonx Orchestrate؟ انظر كيف يمكن أن يدعم فريقك.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا ابدأ التجربة المجانية
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم المجتمع الشركاء الموارد