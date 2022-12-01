مشتريات الموارد البشرية تتغير أولويات العمل بصورة أسرع من أي وقت مضى. وللاستجابة للتفضيلات الجديدة للعملاء أو المهام الجديدة المطلوب إنجازها، فأنت بحاجة إلى قوة عاملة تتميز بالمرونة. توفر العمالة العارضة المساعدة، ولكن تحديد مصادر ترشيح هؤلاء العمال وتوظيفهم يستلزم وظيفة بدوام كامل. من خلال Orchestrate، يمكنك قضاء وقت أقل في عملية التوظيف ووقت أكثر في إنجاز المهام المطلوبة. يمكن لـ Orchestrate أتمتة مهام الشراء اليدوية، ما يوفر لفريقك وقتًا ثمينًا لتخطيط المبادرات الاستراتيجية وتلبية احتياجات العملاء. تبسيط عملية إدارة دورة حياة المقاولين لديك باستخدام IBM watsonx Orchestrate (2:06)