اقرأ التقرير بشأن الطريقة التي تتيح للموارد البشرية تقديم ثقافة تستند إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي
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استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق زيادة ملموسة في رضا الموظفين عن تجربة التعلم.
باستخدام برنامج العامل الرقمي لأتمتة عملية جمع البيانات، يعمل IBM® HR على تمكين الموظفين من البشر من تخصيص المزيد من الوقت للمهام ذات القيمة العالية
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