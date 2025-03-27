فالجاهزية للذكاء الاصطناعي هي عقلية بقدر ما هي مجموعة من القدرات. يتضمن:



- التعامل مع تكنولوجيا المعلومات كعامل تمكين للنمو والابتكار

- المواءمة بين تكنولوجيا المعلومات ومجال العمل

- بناء قوة عاملة تتمتع بالمهارات اللازمة لتبني الذكاء الاصطناعي واستخدامه.

وتضيف هذه الأمور إلى وضع الجاهزية للذكاء الاصطناعي والابتكارات الأخرى، مهما كانت القدرات والتحديات الجديدة الأخرى التي تظهر.



الشركات التي تقوم بجزء من ذلك بشكل جيد تميل إلى القيام بكل ذلك بشكل جيد: هناك علاقة قوية بين نشر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستراتيجية الجاهزة للذكاء الاصطناعي... طالما أنك تمتلك المهارات اللازمة.