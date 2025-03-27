لا يوجد طريق واحد للنجاح في عالم اليوم المليء بالاضطراب والابتكار والذكاء الاصطناعي. لكننا وجدنا بعض الدروس من أولئك الذين يتقدمون على الطريق.¹
الصورة الشاملة: تحتاج الشركات إلى التكيف مع التقنيات والظروف المتغيرة—خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي—لذا لا يزال التحول الرقمي هو الأولوية الاستراتيجية القصوى. لكن فقط حوالي ربع الشركات تعتقد أن قدراتها التقنية كافية لتلبية تلك الاحتياجات الاستراتيجية.
شركة تجزئة في الولايات المتحدة
نحن نعطي الأولوية لنقل تلك التطبيقات القديمة إلى مجموعة تقنية أكثر حداثة. وعندما نفعل ذلك، فإن ذلك، بحكم التعريف، يفتح لنا المجال للتكاملات، والذكاء الاصطناعي، وكل الأشياء الحديثة. “
اليوم، أصبح الذكاء الاصطناعي هو الاختبار النهائي للجاهزية. إنه تقنية جديدة ستتيح تغييراً وتغييراً لا يمكن تصوره لأنها تتيح طرقاً جديدة للعمل لا يمكن تصورها حالياً. وسيحدث ذلك بسرعة.
في عام 2023، أفاد 37% من المستجيبين بنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا. وفي عام 2024 ، قفز الرقم إلى 72%.2
في غضون سنوات قليلة، سيكون تخيل الأعمال قبل الذكاء الاصطناعي مثل تخيل الأعمال قبل الإنترنت. وستكون محاولة المنافسة بدون الذكاء الاصطناعي أشبه بكابوس حيث تكون شبكة wifi معطلة دائماً.
فالجاهزية للذكاء الاصطناعي هي عقلية بقدر ما هي مجموعة من القدرات. يتضمن:
- التعامل مع تكنولوجيا المعلومات كعامل تمكين للنمو والابتكار
- المواءمة بين تكنولوجيا المعلومات ومجال العمل
- بناء قوة عاملة تتمتع بالمهارات اللازمة لتبني الذكاء الاصطناعي واستخدامه.
وتضيف هذه الأمور إلى وضع الجاهزية للذكاء الاصطناعي والابتكارات الأخرى، مهما كانت القدرات والتحديات الجديدة الأخرى التي تظهر.
الشركات التي تقوم بجزء من ذلك بشكل جيد تميل إلى القيام بكل ذلك بشكل جيد: هناك علاقة قوية بين نشر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستراتيجية الجاهزة للذكاء الاصطناعي... طالما أنك تمتلك المهارات اللازمة.
في بحثنا ، كانت بعض الشركات جاهزة للذكاء الاصطناعي ، وبعضها الآخر لم يكن كذلك. من المرجح أن يشعر المستعدون للذكاء الاصطناعي بأنهم على استعداد تام لنشر الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بحلول عام 2026.
الخلاصة: الشركات التي تفتقر إلى استراتيجية قوية وقدرات تقنية معدة بالكامل من المحتمل أن تواجه صعوبة في تبني الذكاء الاصطناعي. ستواجه هذه الشركات خطر التفوق عليها من قبل منافسيها الجاهزين للذكاء الاصطناعي ما لم تتخذ خطوات مدروسة لتحسين مكانتها.
