ما المقصود بالاختبار المستمر؟

يعد الاختبار المستمر محركًا حساسًا وراء فعالية عمليات التكامل المستمر أو التسليم المستمر ويلعب دورًا حاسمًا في تسريع الجداول الزمنية لدورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) من خلال تحسين جودة التعليمات البرمجية وتجنب الاختناقات المكلفة وتسريع عمليات عمليات التطوير.

أحد المبادئ الأساسية في تطوير نهج عمليات التطوير العملي هو سد الفجوة بين التسليم السريع للبرامج وتجربة المستخدم الموثوقة.



ومع ذلك، فإن الطريقة التقليدية للحصول على التعليقات يدويًا في كل مرحلة من مراحل تطوير البرامج مثل تصميم المشروع والبرمجة والاختبار والنشر والصيانة، أدت إلى استخدام غير كاف وغير فعال للموارد التنظيمية، وفي النهاية، دورات تكامل أطول وتأخر تحديثات المنتج.

يعالج الاختبار المستمر أوجه القصور هذه من خلال مساعدة فرق عمليات التطوير على التحول إلى اليسار، وتزويدهم بتعليقات قيّمة في وقت مبكر من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) مع أتمتة عمليات الاختبار اليدوي وتقليل الأخطاء البشرية.

يعمل الاختبار المستمر باستخدام أدوات آلية لتحميل البرامج النصية المحددة مسبقًا لضمان الجودة (QA) في جميع مراحل الإنتاج. تلغي هذه البرامج النصية المؤتمتة الحاجة إلى التدخل البشري المنتظم عند إجراء اختبارات ضمان الجودة والتحقق من كفاءة مصدر الرمز بشكل متسلسل مع المساعدة في ضمان تقديم أي تعليقات ذات صلة على الفور إلى الفرق المناسبة.

في حال فشل الاختبارات الآلية، يتم إخطار فرق التطوير في تلك المرحلة الفردية من التطوير حتى يتمكنوا من إجراء التعديلات اللازمة على مصدر الرمز الخاص بهم قبل أن يؤثر ذلك على الفرق الأخرى في مراحل مختلفة من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).



إذا اجتازت الاختبارات الآلية الفحص، يتم تمرير المشاريع تلقائيًا إلى المرحلة التالية من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، مما يمنح المؤسسات القدرة على إنشاء نموذج تسليم مستدام يزيد من الإنتاجية ويحسّن التنسيق بين الإدارات.