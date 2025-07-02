قبل ممارسات الشبكات الحديثة، كان مهندسو علوم الكمبيوتر يضطرون إلى نقل أجهزة الكمبيوتر فعليًا لمشاركة البيانات بين الأجهزة، وهو أمر كان شاقًا في زمن كانت فيه أجهزة الكمبيوتر ضخمة وصعبة التعامل.

لتبسيط العملية (خاصةً بالنسبة إلى العاملين في الحكومة)، قامت وزارة الدفاع بتمويل إنشاء أول شبكة كمبيوتر عاملة (تمت تسميتها في النهاية ARPANET) في أواخر الستينيات. وقد مهَّد هذا الإنجاز الأساس ليس فقط للإنترنت، بل أيضًا لشبكات السحابة، التي تدعم اليوم البنى التحتية الموزعة عالميًا وخدمات التطبيقات.

منذ ذلك الحين، تطوَّرت ممارسات الشبكات والأنظمة الحاسوبية التي تقوم عليها بشكل هائل. تسهِّل شبكات الكمبيوتر الحالية الاتصال واسع النطاق بين الأجهزة، بمختلَف الأغراض التجارية والترفيهية والبحثية. فالإنترنت، والبحث عبر الإنترنت، والبريد الإلكتروني، ومشاركة الصوت والفيديو، والتجارة الإلكترونية، والبث المباشر، ووسائل التواصل الاجتماعي كلها ظهرت بفضل التقدم في شبكات الكمبيوتر.

في البيئات المؤسسية، أدى هذا التقدم إلى ظهور نماذج شبكات أكثر مرونة تتمحور حول البنية التحتية السحابية. تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على استراتيجيات الشبكات السحابية الهجينة ومتعددة السحابات، حيث تتدفق التطبيقات والبيانات بسلاسة بين البنية التحتية المحلية والبيئات السحابية التي يوفرها مزودو الخدمات السحابية. من بين أشهر المزودين: AWS، وMicrosoft Azure، وIBM Cloud، وGoogle Cloud Platform. تُتيح استراتيجية الشبكات المعتمدة على السحابة أولًا للمؤسسات توسيع مواردها بشكل ديناميكي، وخفض تكاليف البنية التحتية، والوصول إلى خدمات متقدمة دون الحاجة إلى صيانة الأجهزة المادية.

اليوم، يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) على إحداث مزيد من التحولات في مجال الشبكات من خلال تمكين أنظمة أكثر ذكاءً وتكيفًا. تساعد هذه التقنيات على أتمتة إدارة الشبكات، وتعزيز الأمان عبر كشف الحالات الشاذة، وتحسين الأداء من خلال التنبؤ بأنماط حركة المرور والتفاعل معها في الوقت الفعلي.