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 5 علامات تدل على أنك بحاجة إلى حل متميز لخدمة نظام أسماء النطاقات (DNS)

كل عمل من الأعمال يتجاوز في مرحلة ما حل DNS الخاص بها الذي يعتمد على التنفيذ الذاتي أو المسجل. إليك بعض العلامات التي تشير إلى استعدادك للترقية إلى حل متميز لنظام أسماء النطاقات (DNS).

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ما المقصود بنظام أسماء النطاقات (DNS)؟

تعرَّف على كيفية قيام نظام أسماء النطاقات (DNS) بربط أسماء النطاقات المفهومة للإنسان بعناوين IP الخاصة بها، ما يتيح لجهاز الكمبيوتر الخاص بك الوصول إلى المواقع الإلكترونية الصحيحة.

هل يجب على المؤسسات الكبيرة استضافة نظام أسماء النطاقات الموثوق به بنفسها؟

استكشف إذا ما كان ينبغي للمؤسسات الكبرى أن تستضيف نظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بها بشكل ذاتي أم تختار حلول نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدارة.

ما المقصود ببيانات المراقبة الحقيقية للمستخدمين (RUM) وما سبب أهميتها؟

هل تسعى إلى تحسين أداء تطبيقاتك وخدماتك؟ تعرَّف على كيفية مساعدة بيانات المراقبة الحقيقية للمستخدمين (RUM)على تحقيق هذا الهدف.

 كيف يوسِّع توجيه حركة مرور نظام أسماء النطاقات (DNS) قيمة الأعمال للشبكات الهجينة وذات التقنية السحابية المتعددة

تعرَّف على كيفية مساعدة IBM NS1 Connect و IBM Hybrid Cloud Mesh على تحسين الاتصال لجعل التطبيقات أسرع وأقل عطلًا وتكلفةً.
التقارير البحثية

 

اقرأ تقارير أبحاثنا للمساعدة على توجيه النجاح المؤسسي.
قوة الذكاء الاصطناعي: تقنية المعلومات والشبكات الاستباقية اكتشف كيف تعزز أتمتة الذكاء الاصطناعي الإدارة الاستباقية لتقنية المعلومات والبيئة السحابية الهجينة، ما يحقق رؤية واضحة وكفاءة في التكاليف. تعرَّف على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
مقاطع فيديو

 

تعرَّف على الأساسيات والمواضيع الرائجة في الشبكات من خلال مقاطع الفيديو التعليمية التوضيحية لدينا.
 تصفَّح قائمة التشغيل "Cloud Networking Explained"
ما المقصود بموازِن التحميل؟

شاهد Bradley Knapp يشرح كيفية عمل أجهزة موازنة التحميل ودور النماذج المختلفة لتوزيع المرور في الحفاظ على تجارب رقمية ومواقع ويب وتطبيقات وقواعد بيانات وموارد حوسبة أخرى عالية الطلب.

اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالشبكة في الأعمال من خلال مسيرات التقنية السحابية والرقمية

احصل على رؤى من Roy Chua، المؤسس والمدير الرئيسي في AvidThink و Terry Bernstein، المدير الأول لإدارة المنتجات في NS1، إحدى شركات IBM، حول عمليات اتخاذ القرار التي تقود التحول السحابي والرقمي.

كيف يمكن لشركة IBM المساعدة

 

 
IBM NS1 Connect
حسِّن تجربة التطبيق من خلال نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدار وتوجيه حركة البيانات لاتصال السحابة الهجينة.
 تحسين تجربة التطبيق إدارة أداء الشبكات من IBM SevOne (IBM SevOne NPM)
تحسين أداء شبكة التقنية السحابية الهجينة من خلال قابلية ملاحظة الشبكة والأتمتة التي تتمحور حول التطبيق.
 تحسين أداء الشبكة ربط مزود التطبيق بالشبكة الخاصة المُدارة VPC
احصل على اتصال خاص وآمن لترحيل البيانات في أحمال تشغيل السحابية الهجينة، بما في ذلك SAP على خوادم IBM Power الافتراضية.
 اكتشف كيفية الاتصال بأمان IBM Cloud Internet Services
احصل على حماية من هجمات الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS)، وموازنة تحميل عالمية، ومجموعة من قدرات الأمان والموثوقية والأداء.
 احمِ محتوى الويب الخارجي والتطبيقات في مؤسستك

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