احصل على نظام أسماء النطاقات (DNS) الذي يحقق المزيد. حوِّل القوة المحركة لشبكتك إلى محرك للابتكار
إن خدمة IBM NS1 Connect هي خدمة مُدارة لنظام أسماء النطاقات الموثوق به (DNS) وتوجيه حركة البيانات التي تحسِّن أداء التطبيقات ومرونة الشبكة.
تتطلب التطبيقات المُدِرة للإيرادات دقة نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوقة للحفاظ على التطبيقات والمواقع الإلكترونية المهمة على الإنترنت. ستعاني موثوقية الشبكة وتجربة المستخدم، ما لم تكن البنية الأساسية لنظام أسماء النطاقات (DNS) لديك دائمة التشغيل ومرنة. تقدم خدمة IBM NS1 Connect:
يُمكنك إبقاء المستخدمين متصلين على نحوٍ موثوق به والحفاظ على تدفق الإيرادات باستخدام اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) بنسبة 100% من مدة التشغيل والمراقبة المستمرة والحماية الزائدة ضد انقطاع الخدمة.
تضمن لك قدرات توجيه حركة البيانات المتقدمة والقابلة للتخصيص إمكانية تقديم التطبيقات والخدمات والمحتوى بالأداء الذي يتوقعه المستخدمون.
يُمكنك قضاء المزيد من الوقت في الأعمال عالية القيمة من خلال أتمتة مهام تكوين نظام أسماء النطاقات (DNS) البسيطة والمعقدة من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ NS1 Connect وعمليات التكامل التي سبق تكوينها.
تتوفر خدمة IBM NS1 Connect من خلال مجموعة متنوعة من خطط التسعير، بدءًا من الحسابات المجانية إلى حزم المؤسسات الكبيرة.
يعرض حساب المطور المجاني NS1 Connect قدرات نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوق به من IBM، ما يُتيح للمستخدمين البدء في استخدامه في دقائق. وعلى الرغم من محدودية نطاق حركة البيانات، إلا إن واجهة برمجة التطبيقات الكاملة متاحة للاستخدام غير المحدود. ويُمكنك استخدامها في الإنتاج على أنها حل أساسي أو ثانوي.
تمنحك خطتنا Essentials، المطوَّرة لتناسب الشركات النامية، الميزات التي تحتاجها لضمان اتصالات سريعة وموثوقة للمستخدمين النهائيين. ومتوفرة للشراء في موقع IBM.com.
يُخصص نظام NS1 Connect Premium للشركات التي تحتاج إلى نظام أسماء نطاقات (DNS) موثوق قابل للتوسع. ويعتمد التسعير على حجم الاستعلام وسجلات نظام أسماء النطاقات(DNS). كما يجري تسعير الخدمات الإضافية من خلال حجم الاستعلام. وتُقدِّم خطط المؤسسات دعمًا قابلًا للتخصيص وخدمات احترافية.