IBM NS1 Connect

احصل على نظام أسماء النطاقات (DNS) الذي يحقق المزيد. حوِّل القوة المحركة لشبكتك إلى محرك للابتكار

ابدأ مع حساب مطور مجاني طلب عرض توضيحي مباشر

إن خدمة IBM NS1 Connect هي خدمة مُدارة لنظام أسماء النطاقات الموثوق به (DNS) وتوجيه حركة البيانات التي تحسِّن أداء التطبيقات ومرونة الشبكة.

تتطلب التطبيقات المُدِرة للإيرادات دقة نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوقة للحفاظ على التطبيقات والمواقع الإلكترونية المهمة على الإنترنت. ستعاني موثوقية الشبكة وتجربة المستخدم، ما لم تكن البنية الأساسية لنظام أسماء النطاقات (DNS) لديك دائمة التشغيل ومرنة. تقدم خدمة IBM NS1 Connect:

  • اتصالات سريعة وآمنة للمستخدمين في أي مكان في العالم مع نظام أسماء النطاقات (DNS) المتميز وتوجيه حركة البيانات المتقدم والقابل للتخصيص
  • تتيح بنية NS1 Connect التي تعمل دائمًا وتعتمد على واجهة برمجة التطبيقات في المقام الأول لفِرق تكنولوجيا المعلومات لديك مراقبة الشبكات ونشر التغييرات وإجراء الصيانة الروتينية بكفاءة أكبر
  • تحليلات شاملة لبيانات نظام أسماء النطاقات (DNS) لتبسيط عملية تحديد السبب الجذري لحالات الخلل في حركة البيانات لتحسين أداء نظام أسماء النطاقات (DNS)

 
متاح الآن: خطة التسعير الأساسية تبدأ من 250 دولارًا أمريكيًا/شهريًا.

حالات الاستخدام

الحماية من الانقطاعات احمِ نفسك من انقطاعات الشبكة وفقدان البيانات من خلال خدمات الشبكة المرنة والزائدة عن الحاجة وإمكانيات توجيه حركة البيانات القابلة للتخصيص لتوفير اتصالات شبكة سريعة وآمنة لعملائك في أي مكان في العالم. استكشف حالة الاستخدام
تحسين أداء التطبيقات يُمكنك الاعتماد على قدرات توجيه حركة البيانات القابلة للتخصيص والتكوين بسهولة لتحسين أداء التطبيق استنادًا إلى مواصفاتك،— سواء كان ذلك من حيث التكلفة أو أداء المستخدم النهائي أو الموثوقية أو الثلاثة معًا. استكشف حالة الاستخدام
التعرّف بسرعة على المشكلات اطّلع على بيانات نظام أسماء النطاقات (DNS) ذات الصلة في الوقت الفعلي، ما يمنحك المعلومات التي تحتاجها لسد الثغرات الأمنية وتحسين أداء التطبيق. وتتميز التقارير بأنها منسقة وقابلة للتخصيص، بحيث لا ترى سوى المقاييس التي تهم عملك. استكشف حالة الاستخدام
تحسين موازنة الأحمال استفِد من إمكانية الحصول على رؤية شاملة واتصالات مرنة من خلال الاستفادة من بيانات أداء الجهاز في الوقت الفعلي باستخدام حل موازنة أحمال الخادم العالمي (GSLB) القائمة على البرمجيات كخدمة (SaaS) من NS1 Connect. ويُمكنك الآن تحسين مدى توفر التطبيق وأدائه بسهولة. استكشف حالة الاستخدام
المزايا تحسين الموثوقية والمرونة

يُمكنك إبقاء المستخدمين متصلين على نحوٍ موثوق به والحفاظ على تدفق الإيرادات باستخدام اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) بنسبة 100% من مدة التشغيل والمراقبة المستمرة والحماية الزائدة ضد انقطاع الخدمة.

 استكشف المزايا تحسين أداء الشبكة على النحو الأمثل

تضمن لك قدرات توجيه حركة البيانات المتقدمة والقابلة للتخصيص إمكانية تقديم التطبيقات والخدمات والمحتوى بالأداء الذي يتوقعه المستخدمون. 

 استكشف المزايا تبسيط إدارة نظام أسماء النطاقات (DNS)

يُمكنك قضاء المزيد من الوقت في الأعمال عالية القيمة من خلال أتمتة مهام تكوين نظام أسماء النطاقات (DNS) البسيطة والمعقدة من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ NS1 Connect وعمليات التكامل التي سبق تكوينها.

 استكشف المزايا

دراسة حالة

تُقلل تقنية سلسلة الفلترة وقت الاستجابة بنسبة 30% لمليارات المعاملات اليومية اقرأ دراسة الحالة
تقييمات العملاء
كيفية الشراء

تتوفر خدمة IBM NS1 Connect من خلال مجموعة متنوعة من خطط التسعير، بدءًا من الحسابات المجانية إلى حزم المؤسسات الكبيرة.
حساب مطور مجاني

يعرض حساب المطور المجاني NS1 Connect قدرات نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوق به من IBM، ما يُتيح للمستخدمين البدء في استخدامه في دقائق. وعلى الرغم من محدودية نطاق حركة البيانات، إلا إن واجهة برمجة التطبيقات الكاملة متاحة للاستخدام غير المحدود. ويُمكنك استخدامها في الإنتاج على أنها حل أساسي أو ثانوي.

سجل الاشتراك الآن خطة Essentials على IBM.com

تمنحك خطتنا Essentials، المطوَّرة لتناسب الشركات النامية، الميزات التي تحتاجها لضمان اتصالات سريعة وموثوقة للمستخدمين النهائيين. ومتوفرة للشراء في موقع IBM.com.

بادر بالشراء الآن المميزة

يُخصص نظام NS1 Connect Premium للشركات التي تحتاج إلى نظام أسماء نطاقات (DNS) موثوق قابل للتوسع. ويعتمد التسعير على حجم الاستعلام وسجلات نظام أسماء النطاقات(DNS). كما يجري تسعير الخدمات الإضافية من خلال حجم الاستعلام. وتُقدِّم خطط المؤسسات دعمًا قابلًا للتخصيص وخدمات احترافية.