في النُّظم البنائيّة للتطبيقات الموزّعة اليوم، تعتمد المؤسسات على العديد من مزوّدي الخدمات السحابيّة لتحقيق قابلية التوسّع والمرونة وتعزيز الأداء. وقد تصبح إدارة تكوينات DNS المتّسقة عبر مقدّمي الخدمة—مثل IBM NS1 Connect وAmazon Route 53—عملية معقدة، نتيجة لاختلاف البروتوكولات ومتطلبات المزامنة اليدوية.

يسدّ IBM® Cloud Sync هذه الفجوة من خلال مزامنة مناطق DNS والسجلات وسياسات توجيه حركة المرور بسلاسة بين IBM NS1 Connect وAmazon Route 53. النتيجة: مرونة DNS متعددة السحابات بصفة مستمرة وموثوقة ومؤتمتة.