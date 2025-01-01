يوفر IBM NS1 Connect خدمة نظام أسماء النطاقات (DNS) مُدارة بالكامل مع توجيه البث نحو الأقرب، وواجهات برمجة تطبيقات قوية، وإعادة توجيه HTTPS، والدفاع ضد أي هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مدة التشغيل. يمكنك تحسين الأداء، وتقليل فترة التعطل، والحفاظ على الأمن من خلال تجاوز الفشل التلقائي والتنبيهات في الوقت الفعلي.
يضمن نظام أسماء النطاقات المُدار المستند إلى البث نحو الأقرب استجابات سريعة في جميع أنحاء العالم، ما يقلل من زمن الانتقال لكل موقع من مواقع المستخدمين.
تصميم عالي السعة يمتص هجمات أي هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) من خلال 26 نقطة تواجد (PoP) وفيرة للاستجابة للاستعلامات بنسبة 100%.
يمكنك دمج نظام أسماء النطاقات مع عمليات وأدوات عمليات التطوير الحالية، ما يُتيح لفرق متعددة إدارة التكوينات دون التعرض لمشكلة انعزال البيانات.
يمكنك تحسين مدة تشغيل التطبيق وسرعته من خلال توجيه حركة المرور من خلال موازنة أحمال الخادم العالمي (GSLB).
تقليل زمن الانتقال في نظام أسماء النطاقات وتحسين أداء التطبيقات باستخدام بنية تحتية لنظام أسماء نطاقات مُدار مصمم لتلبية ذروة الأداء العالمي.
يوفر بنية تحتية مُدارة لنظام أسماء النطاقات (DNS) مع نقاط تواجد في جميع أنحاء العالم: 26 موقعًا لنقاط التواجد (PoP) في 6 قارات.
يوجِّه الاستعلامات إلى أقرب موقع لتحقيق الحد الأدنى من زمن الانتقال والتوافر العالي.
يمتص الزيادات المفاجئة في حركة المرور بسهولة من خلال التوزيع العالمي.
تمكَّن من دمج عمليات DNS المُدارة الخاصة بك بسلاسة مع واجهات برمجة التطبيقات القوية، ما يضمن سلاسة مهام سير عمل عمليات التطوير وأتمتة خالية من الأخطاء.
يُدمج نظام أسماء النطاقات DNS المُدار مع Terraform وAnsible وأدوات أخرى لإنشاء النطاقات وتحديث السياسات بكل سهولة.
يمكِّنك من أتمتة التخصيص تلقائيًا لتقليل أعباء العمل اليدوية وتعزيز المرونة.
يدعم تغييرات DNS في الوقت الفعلي وعمليات النشر المتسقة.
يبسِّط مسارات عمليات التطوير عبر بيئة DNS لديك بالكامل.
يمكنك تفويض إدارة DNS إلى فرق التطبيقات على نحوٍ مستقل باستخدام حلول البرمجيات الوسيطة المخصصة.
نحن نضمن توافر DNS بشكل مستمر من خلال نهج متعدد الطبقات، ما يمنع تعطل نظام أسماء النطاقات حتى في ظل أحداث أكبر هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS).
تمتص نقاط التواجد (PoP) المتوفرة بدرجة عالية ما يصل إلى 50 ضعف الحمل العادي، ما يحد من الزيادات الحجمية الكبيرة.
تعمل فلترة البروتوكول على إسقاط الحزم غير التابعة لنظام أسماء النطاقات، ومنع الانعكاس واستغلال التضخيم.
يتعامل محرك Trex مع تدفقات الاستعلامات العشوائية.
يمكنك الجمع بين نظام أسماء النطاقات المُدار وإعادة توجيه عناوين URL الآمنة للحفاظ على اتساق العلامة التجارية والخصوصية والقيمة المثلى لتحسين محركات البحث.
يعالج عمليات إعادة التوجيه الآمنة بسلاسة من خلال تكامل نظام أسماء النطاقات المُدار.
إدارة الشهادات وتكوينات HTTPS تلقائيًا.
أتمتة تجديد الشهادات وتحديثات سجلات DNS.
المحافظة على اتساق العلامة التجارية وتعزيز تحسين محركات البحث.
اتَّبِع نهجًا استباقيًا من خلال فحوصات السلامة في الوقت الفعلي وتجاوز الفشل السلس إلى حل النسخ الاحتياطي الذي تستخدمه.
عزِّز الأداء والحماية باستخدام وظائف DNS الإضافية هذه، وهي متاحة للشراء باستخدام حساب Premium. يتم تحديد الأسعار بناءً على احتياجاتك الخاصة.
يمكنك إضافة طبقة DNS مخصصة (مستأجرة لشخص واحد) زائدة لتوفير حماية إضافية ضد الأعطال.
تمكَّن من تعزيز الأداء بمعدل 3 أضعاف للمستخدمين لديك في البر الرئيسي الصيني.
يمكنك توجيه المستخدمين بناءً على أداء الإنترنت وتوفُّره باستخدام ميزة Real User Monitoring.
كُن على علم بما يحدث على نظام أسماء النطاقات لديك في جميع الأوقات.