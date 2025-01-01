يوفر IBM NS1 Connect خدمة نظام أسماء النطاقات (DNS) مُدارة بالكامل مع توجيه البث نحو الأقرب، وواجهات برمجة تطبيقات قوية، وإعادة توجيه HTTPS، والدفاع ضد أي هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مدة التشغيل. يمكنك تحسين الأداء، وتقليل فترة التعطل، والحفاظ على الأمن من خلال تجاوز الفشل التلقائي والتنبيهات في الوقت الفعلي.