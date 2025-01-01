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تعزيز الموثوقية ورفع مستوى تجربة المستخدم باستخدام IBM NS1 Connect
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رسم توضيحي لبرنامج IBM NS1 Connect Connect يوضح الاتصال على مستوى العالم

تسريع وحماية أداء نظام أسماء النطاقات (DNS)

يوفر IBM NS1 Connect خدمة نظام أسماء النطاقات (DNS) مُدارة بالكامل مع توجيه البث نحو الأقرب، وواجهات برمجة تطبيقات قوية، وإعادة توجيه HTTPS، والدفاع ضد أي هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مدة التشغيل. يمكنك تحسين الأداء، وتقليل فترة التعطل، والحفاظ على الأمن من خلال تجاوز الفشل التلقائي والتنبيهات في الوقت الفعلي.
تسريع الأداء العالمي

يضمن نظام أسماء النطاقات المُدار المستند إلى البث نحو الأقرب استجابات سريعة في جميع أنحاء العالم، ما يقلل من زمن الانتقال لكل موقع من مواقع المستخدمين.
نظام أسماء نطاقات (DNS) متوفر دائمًا

تصميم عالي السعة يمتص هجمات أي هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) من خلال 26 نقطة تواجد (PoP) وفيرة للاستجابة للاستعلامات بنسبة 100%.
التكامل السلس لعمليات التطوير

يمكنك دمج نظام أسماء النطاقات مع عمليات وأدوات عمليات التطوير الحالية، ما يُتيح لفرق متعددة إدارة التكوينات دون التعرض لمشكلة انعزال البيانات.
تحسين الأداء والتوافر

يمكنك تحسين مدة تشغيل التطبيق وسرعته من خلال توجيه حركة المرور من خلال موازنة أحمال الخادم العالمي (GSLB).

السمات الرئيسية

نظام أسماء النطاقات لشبكة Anycast بنية واجهة برمجة التطبيقات أولاً مرونة التعامل مع الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) إعادات توجيه HTTPS مراقبة مدة التشغيل

الوظائف الإضافية

عزِّز الأداء والحماية باستخدام وظائف DNS الإضافية هذه، وهي متاحة للشراء باستخدام حساب Premium. يتم تحديد الأسعار بناءً على احتياجاتك الخاصة.
DNS مخصص

يمكنك إضافة طبقة DNS مخصصة (مستأجرة لشخص واحد) زائدة لتوفير حماية إضافية ضد الأعطال.

 DNS للصين

تمكَّن من تعزيز الأداء بمعدل 3 أضعاف للمستخدمين لديك في البر الرئيسي الصيني.

 توجيه حركة المرور باستخدام RUM

يمكنك توجيه المستخدمين بناءً على أداء الإنترنت وتوفُّره باستخدام ميزة Real User Monitoring.

 رؤى DNS

كُن على علم بما يحدث على نظام أسماء النطاقات لديك في جميع الأوقات.

عرض توضيحي تفاعلي

إلقاء نظرة فاحصة على أداء نظام أسماء النطاقات الخاص بشبكتك

استكشِف الدراسة التي أعدتها IBM وCatchpoint حول أداء نظام أسماء النطاقات في جميع أنحاء العالم وقارن بين مختلَف مزودي خدمة نظام أسماء النطاقات الموثوق بهم.

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