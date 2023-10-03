ندوة عبر الإنترنت عند الطلب تحسين الأداء ومرونة التواصل في "المرحلة النهائية" باستخدام موازنة أحمال الخوادم العالمية (GSLB) تعرَّف على كيفية مساهمة DNS وبيانات مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM) في توفير حل جذاب لفِرَق موازنة الحمل التي تبحث عن وظائف أكبر بتكلفة أقل.

مقالات المدونة أسباب عدم استخدام Global Anycast DNS في الصين تعرَّف على سبب تأثير Global Anycast DNS في أداء التطبيق في مناطق معينة، بما في ذلك الصين والمناطق الخاضعة لها.

موجز الحل نظرة عامة على حل IBM NS1 Connect واحصل على نظرة عامة سريعة على كيفية تحسين تجربة المستخدم وإضافة المرونة، للصمود وقت الأزمات، وتقليل التكاليف باستخدام حل IBM NS1 Connect.

مقالات المدونة زيادة القيمة التي تحصل عليها من الشبكات السحابية الهجينة تعرَّف على كيفية تحسين تقديم التطبيقات من البداية إلى النهاية في البيئات الهجينة ومتعددة السحابة باستخدام توجيه حركة المرور المستندة إلى مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM) في IBM NS1 Connect.

ندوة الإنترنت حسب الطلب تقرير استطلاع AvidThink: توجهات تحول الشبكة المؤسسية يكشف تقرير الاستطلاع هذا رؤى عالية القيمة حول الوضع الحالي والاتجاه المستقبلي لبنية الشبكة التحتية، ودوام اتصال التطبيقات، واستراتيجيات تقديم المحتوى.

الكتاب الإلكتروني إعادة تصوُّر موازنة أحمال الخوادم العالمية (GSLB) مع نظام DNS وبيانات RUM في هذا الكتاب الإلكتروني، سنراجع إيجابيات وسلبيات مختلَف الطرق المتبعة لموازنة أحمال حركة مرور الشبكة وموازنة أحمال الخوادم العالمية (GSLB). سنلقي نظرة على الموازنات التقليدية المدمجة، وجدران الحماية لتطبيقات الويب (WAF)، وموازنات التحميل المرنة (ELB/ALB)، والحلول الداخلية لتحديد نقاط قوتها وضعفها. ثم سننظر بعد ذلك في الأساليب الجديدة والمبتكرة التي قد توفر مزيجًا من الوظائف والمرونة والفاعلية من حيث التكلفة التي تبحث عنها الشركات.

المدونة تسهيل عمليات إعادة توجيه HTTPS باستخدام IBM NS1 Connect لقد أصبح بروتوكول HTTPS هو المعيار الأساسي لحركة المرور في التطبيقات والمواقع الإلكترونية على الإنترنت. لكن قد تصبح إدارة سجلات HTTPS أمرًا صعبًا ومعقدًا. ويسعدنا في منصة IBM NS1 Connect أن نقدِّم لعملائنا من الشركات منتج NS1 Connect managed DNS الخاص بنا. يمكنك الآن إدارة عمليات إعادة توجيه روابط URL وسجلات DNS وشهادات SSL من مكان واحد.