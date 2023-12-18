كيف يوسِّع توجيه حركة مرور نظام أسماء النطاقات (DNS) قيمة الأعمال للشبكات الهجينة وذات التقنية السحابية المتعددة

في أحدث إصدار من تقرير "Cloud Hype Cycle" لدى Gartner، وُضِعت عمليات الشبكات متعددة السحابات عند "ذروة التوقعات المبالغ فيها"، على مقربة خطِرة من "قاع خيبة الأمل". ورغم أن هذا التوصيف يعكس الصورة العامة للشبكات في البيئات الهجينة ومتعددة السحابات، فإن تقييم Gartner ينطوي على كثير من التفاصيل والفروق الدقيقة.
يكمن التحدي في أن الشبكات الهجينة ومتعددة السحابات تمثّل حاضر الشبكات ومستقبلها في آن واحد. وهو مجال يولّد في الوقت نفسه توقعات مبالغًا فيها، ولحظات خيبة أمل عميقة، ورؤى أكثر نضجًا، ومستويات لافتة من الإنتاجية. فلنلقِ نظرة أعمق على ما يعنيه ذلك.
يُقدَّم معظم التطبيقات والخدمات وتدفّقات المحتوى اليوم من خلال عدّة سحابات وبيئات هجينة. ونحن نعرف ذلك لأن IBM® NS1 هي المزوّد الموثوق لنظام أسماء النطاقات (DNS) للعديد من هذه الأصول. وتُظهِر مجموعات البيانات الداخلية لدينا أن 80% من عملائنا يشغّلون أحمال التشغيل لديهم لدى أكثر من مزوّد سحابة واحد.
ومع ذلك، فإن توفر عدّة مزوّدي سحابة لا يعني بالضرورة توزيع تقديم التطبيقات والخدمات وتدفّقات المحتوى عليهم جميعًا.
وتبيّن حركة بيانات التطبيقات التي تمر عبر بنية IBM NS1 Connect أن السحابات تُستخدَم في الغالب ضمن أُطُر منفصلة ومعزولة عن بعضها. ففي كثير من الحالات تُستخدَم سحابات متعددة لتقديم تطبيقات أحادية الغرض بشكل متوازٍ، بينما تظل حالات استخدام توصيل التطبيقات بصورة متزامنة من عدّة سحابات في الوقت نفسه نادرة.
على سبيل المثال، رصدنا أحد العملاء من فئة المؤسسات يعتمد على تسع سُحُب عامة مختلفة، بدءًا من "الكبار الثلاثة" AWS وAzure وGCP، وصولًا إلى مزودين أصغر مثل Tencent وDigitalOcean. ولم نجد أي تداخل بين مزوّدي السحابة في سجلات نظام أسماء النطاقات (DNS) المرتبطة بتلك السحابات. إذ كان كل سجل يشير إلى سحابة واحدة فقط.
تستفيد أحمال التشغيل للتطبيقات اليوم من مزايا السحابة الواحدة أو البيئات الهجينة؛ أما الخطوة التالية فستتمثل في استثمار مزايا عدة بيئات في آن واحد، بما يشمل السحابة والبنية التحتية على الحافة والبنية التحتية المحلية. ومن الناحية المثالية، يتحقق ذلك عبر طبقة إدارة مُجرَّدة تستند إلى سياسات واضحة لاتخاذ قرارات الاتصال بين هذه البيئات المختلفة. فوائد النهج الموزَّع في ربط التطبيقات واضحة:
فالقيمة المتخصِّصة للخدمات المصغَّرة المرتبطة بكل مزوّد سحابة يمكن توجيهها إلى أجزاء محددة من أحمال التشغيل، من دون الحاجة إلى استضافة التطبيق بالكامل في موقع واحد — وهو نهج "الأفضل في فئته" يعزّز القدرات من غير أن يقيّد المؤسسة بمزوّد واحد.
كما أن زمن الانتقال في الخدمات السحابية يتغيّر باستمرار، ويتأثر بعوامل عديدة مثل الموقع الجغرافي ومسارات التوجيه وتوفُّر الخدمة. ويسمح اعتماد أكثر من مزوّد سحابي للمؤسسات باختيار البيئة الأعلى أداءً لتطبيقاتها في كل لحظة.
وتتباين تكاليف تقديم التطبيقات بشكل ملحوظ بين مزوّدي السحابة. على وجه الخصوص، يمكن لالتزامات الحد الأدنى للاستخدام أن تؤثّر بقوة في التكلفة الإجمالية لإيصال التطبيق إلى شاشة المستخدم النهائي. ويساعد هذا التنويع في المزوّدين السحابيين على اختيار الخيار الأقل كلفة في كل وقت، مما يخفض التكلفة الإجمالية لتقديم التطبيقات.
عندما تحدث فترات تعطّل أو تُوقَف بعض الخدمات تدريجيًا (وهو أمر لا مفرّ منه)، يحتاج مسؤولو الشبكات إلى قدر كافٍ من المرونة لإعادة توجيه حركة بيانات التطبيقات نحو أحمال تشغيل بديلة. ويضمن إطار عمل حقيقي لتقديم التطبيقات عبر سحابات متعددة استمرار عمل التطبيقات حتى في حال تعطل إحدى السحابات أو تعذّر استخدامها.
لطالما أدركت NS1 قيمة تقديم التطبيقات والخدمات والمحتوى من عدة مزودي بنية تحتية خلفية. ولسنوات، ظللنا نساعد العملاء على إدارة طبقات متعدّدة من البنية التحتية. وقد استفاد هؤلاء العملاء من قدراتنا المبتكرة في توجيه حركة البيانات لتحسين مؤشرات الأداء في أعمالهم.
ومن خلال الاستفادة من بيانات مراقبة تجربة المستخدم الحقيقية (RUM) عالية التفصيل، ساعدنا هؤلاء العملاء على تحسين الأداء عن طريق توجيه حركة البيانات إلى شبكات توزيع المحتوى (CDNs) والسحابات التي توفر أقصر زمن انتقال بأفضل تكلفة. واستنادًا إلى بيانات أدوات مراقبة التوفُّر من NS1، أعدنا توجيه حركة البيانات لتفادي الانقطاعات وإيقاف الخدمات تدريجيًا، حتى تظل التطبيقات (والإيرادات) في حالة تشغيل مستمرة.
والآن، بعد أن أصبحت NS1 جزءًا من IBM، بدأنا نوسّع القيمة المثبتة لتوجيه حركة البيانات عبر نظام أسماء النطاقات (DNS) لتصل إلى مستويات أعمق داخل طبقات البنية الشبكية. تعمل قدرات توجيه حركة البيانات في NS1 على اختيار أفضل مسار اتصال بين السحابات والمستخدمين النهائيين. وتعمل IBM Hybrid Cloud Mesh على تحسين الاتصال الداخلي بين أحمال تشغيل التطبيقات المستندة إلى السحابة. ومعًا، يوفّر هذان الحلّان تجربة تطبيقات مُحسَّنة من حيث الأداء والتكلفة والتوفُّر في كل نقطة اتصال.
يشهد سوق برمجيات تشغيل الشبكات في بيئات السحابة المتعددة تطورًا متسارعًا. وتتجه أعداد كبيرة من الشركات الناشئة بالفعل إلى هذا المجال، الذي يُتوقَّع أن يضم مجموعة واسعة من تحديات العملاء القادرة على إعادة تشكيل ملامح القطاع. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى نطاق التحديات التي اختارت هذه الشركات الناشئة معالجتها، فسنجد أن النطاق ضيّق على نحو لافت.
تركِّز معظم حلول الشبكات الناشئة في بيئات السحابة المتعددة على تحسين الاتصالات بين السُّحُب لحالات الاستخدام الداخلية. وغالبًا ما يُنظَر إلى توسيع هذا الاتصال المُحسَّن ليصل إلى المستخدم النهائي بوصفه أولوية ثانوية، فضلًا عن إهمال أي شبكات تقع خارج النظم البنائية لمزوّدي الخدمات. أمّا IBM فتتبنّى رؤية أكثر شمولية. ومن خلال ربط شبكة نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوقة من NS1 بحل الاتصال في السحابة الهجينة، توفّر IBM اتصالًا مُحسَّنًا شاملًا، بصرف النظر عن حالة استخدام العميل.
فقيمة الاتصالات الأسرع، وانخفاض تكاليف نقل البيانات عبر الشبكة، وتحسّن مرونة الشبكة، وارتفاع مستوى التوفُّر لا تقتصر على ما يجري داخل جدار الحماية. بل تمتد لتنعكس على تجربة المستخدم النهائي من خلال تطبيقات أعلى أداءً، وأكثر استمرارية في العمل، وأقل تكلفة في التشغيل. وينتج عن ذلك تطبيقات تحقق معدلات أعلى لرضا العملاء، وقدرة أفضل على الاحتفاظ بهم، وإيرادًا أكبر من كل عميل.
ونرى أن تحسين الاتصال في كل نقطة من سلسلة تسليم التطبيقات في السحابة الهجينة — من الشبكات الداخلية حتى المستخدمين النهائيين — كفيل بإطلاق قيمة كبيرة للعملاء. ترقّبوا الخطوات القادمة بينما نبدأ في تحويل هذه الرؤية إلى واقع.
اكتشف كيف يمكن أن يؤدي الفصل بين DNS و CDN إلى تحسين الأداء وتوفير التكاليف وتعزيز المرونة. تعرّف على السبب الذي يجعل إدارة DNS بشكل مستقل تُتيح مزيدًا من التحكم في إدارة حركة مرور البيانات ومراقبة الأداء وتعزيز المرونة عبر العديد من مزودي CDN.
يُعد اختيار مزود DNS المناسب أمرًا بالغ الأهمية لإدارة حركة مرور البيانات وضمان المرونة وتحسين الأداء. اكتشف العوامل الأربعة الأساسية التي يجب مراعاتها، بدءًا من حجم المخاطر واحتياجات المطورين وحتى إدارة شبكات تسليم المحتوى (CDN) المتعددة ومتطلبات الأداء.
تعرّف على مدى مساعدة نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدار على تعزيز الأداء والأمان، وتقليل زمن الانتقال، وتبسيط العمليات. اكتشف أوجه الاختلاف بين نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدار والمُدار ذاتيًا، واستكشف المزايا الرئيسية التي تعود بالنفع على أعمالك.
استكشف مزايا الاستضافة الذاتية لنظام أسماء النطاقات المعتمد في المؤسسات الكبرى وتحدياتها. تعرّف على التعقيدات الخفية وراء الاستضافة الذاتية وسبب كون حلول نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدارة هي الخيار الأفضل للتوسع، والمرونة، وكفاءة التكلفة.
عزز مرونة شبكتك باستخدام IBM NS1 Connect. ابدأ بحساب مطوِّر مجاني لاستكشاف حلول نظام أسماء النطاقات (DNS) المُدارة أو حدد موعدًا لحضور عرض توضيحي مباشر لمعرفة إلى أي مدى يمكن لمنصتنا تحسين أداء شبكتك وموثوقيتها.