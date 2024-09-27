تكافح فرق تكنولوجيا المعلومات من أجل توفير اتصال شبكة آمن يمكن التنبؤ به والذي تتطلبه تطبيقاتهم. يمكن أن يكون هذا الصراع عبارة عن مشكلة مواءمة تنظيمية كمشكلة أدوات وتقنيات، وغالبًا ما يؤدي إلى تأخير عمليات النشر وزيادة العبء الإداري.
إن IBM Hybrid Cloud Mesh، وهو حل شبكة سحابة متعددة، عبارة عن منتج يتم توفيره بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) للسماح للمؤسسات بالقيام بما يلي:
تبسيط اتصال التطبيقات عبر السحابة الهجينة. شاهد ندوة الإنترنت للاطلاع على الأمر بشكل عملي.
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ما المقصود بـ IBM Hybrid Cloud Mesh؟
إنشاء اتصال تطبيقات آمن عبر البيئات السحابية في دقائق وليس أيام.
تعزيز التعاون بين فرق عمليات التطوير وفرق عمليات السحابة من خلال بوابة واحدة.
إلزام الشبكة "بتتبع التطبيق" عند انتقال الخدمات عبر المواقع.
يمكنك توفير الوقت من خلال الاكتشاف التلقائي السلس للبنية التحتية للسحابة والتطبيقات.
يمكنك بسهولة إنشاء تراكب شبكي يركّز على التطبيقات في بيئة سحابة متعددة هجينة.
يمكنك تمكين شبكتك الهجينة من التغيير تلقائياً بالتزامن مع انتقال تطبيقاتك عبر البيئات السحابية المتعددة.
انضم إلى خبرائنا وقادة الفكر لدينا وعملائنا للتعرف على كيفية تمكين IBM لتحقيق النجاح في تكنولوجيا المعلومات باستخدام Hybrid Cloud Mesh. تعرّف على الجديد والعناصر التي أثبتت نجاحها وكيفية تحويل شبكتك باستخدام البيئات السحابية والأتمتة واتصال التطبيقات.
تعرف على الفوائد التي تقدمها Hybrid Cloud Mesh لمؤسستك من خبراء IBM. شاهد المنتج أثناء العمل مباشرةً في جلساتنا القادمة أو حسب الطلب في مكتبتنا.
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تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. وتهدف المعلومات المتعلقة بالمنتجات المستقبلية المحتملة إلى تحديد التوجه العام لمنتجاتنا ولا ينبغي الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الشراء. والمعلومات المذكورة عن المنتجات المستقبلية المحتملة ليست التزامًا أو وعدًا أو التزامًا قانونيًا بتقديم أي مواد أو رموز أو وظائف. ولا يجوز إدراج معلومات عن المنتجات المستقبلية المحتملة في أي عقد. ويظل تطوير أي ميزات أو وظائف مستقبلية موصوفة لمنتجاتنا وإصدارها وتوقيتها وفقًا لتقديرنا الخاص.