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IBM Hybrid Cloud Mesh

توفير اتصال شبكي عبر سحابة متعددة يركّز على التطبيقات في دقائق، في أي وقت وفي أي مكان.

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إعادة تصور شبكاتك من وجهة نظر التطبيق

تكافح فرق تكنولوجيا المعلومات من أجل توفير اتصال شبكة آمن يمكن التنبؤ به والذي تتطلبه تطبيقاتهم. يمكن أن يكون هذا الصراع عبارة عن مشكلة مواءمة تنظيمية كمشكلة أدوات وتقنيات، وغالبًا ما يؤدي إلى تأخير عمليات النشر وزيادة العبء الإداري.

إن IBM Hybrid Cloud Mesh، وهو حل شبكة سحابة متعددة، عبارة عن منتج يتم توفيره بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) للسماح للمؤسسات بالقيام بما يلي:

  • إنشاء اتصال بسيط وآمن يركّز على التطبيقات عبر مجموعة واسعة من بيئات السحابة العامة والخاصة والحافة والبيئات المحلية
  • يمكنك الربط بين الصوامع التشغيلية، مما يوفر تحكماً دقيقاً عبر الشبكة في عمليات السحابة وواجهات سهلة الاستخدام لفرق عمليات التطوير
Hybrid Cloud Mesh + Red Hat Service Connect (RHSI)

تبسيط اتصال التطبيقات عبر السحابة الهجينة. شاهد ندوة الإنترنت للاطلاع على الأمر بشكل عملي.

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ما المقصود بـ IBM Hybrid Cloud Mesh؟

ارسم طريقاً نحو التحول الرقمي من خلال الاتصال الذي يركّز على تطبيقات السحابة المتعددة والهجينة الاتصال بسرعة

إنشاء اتصال تطبيقات آمن عبر البيئات السحابية في دقائق وليس أيام.

 التخلص من الصوامع

تعزيز التعاون بين فرق عمليات التطوير وفرق عمليات السحابة من خلال بوابة واحدة.

 تبسيط ترحيل التطبيقات

إلزام الشبكة "بتتبع التطبيق" عند انتقال الخدمات عبر المواقع.

 اكتشاف التطبيقات تلقائياً

يمكنك توفير الوقت من خلال الاكتشاف التلقائي السلس للبنية التحتية للسحابة والتطبيقات.

دعنا نطلق العنان للإمكانات الكاملة لشبكة السحابة المتعددة، الهجينة التي تستخدمها

بسيط البساطة التشغيلية مع عملية نشر مبسطة تتيح مهام سير العمل المؤتمتة وإمكانية تكوين بسيطة للشبكة يمكن إدارتها عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) أو واجهة مستخدم (UI) سهلة الاستخدام.
آمن يعتمد على بنية ثقة صفرية مع التشفير الشامل. تحسين الأمن من خلال التجزئة والتجزئة الدقيقة.
قابل للتوسع توسيع النطاق إلى أكبر بيئات المؤسسات. وزيادة الموارد وتخفيضها بناءً على الطلب.
السلاسة تقليل الحواجز بين البيئات السحابية والفرق لتقديم أي خدمة، على أي سحابة من خلال اتصال يركز على التطبيقات متاح عند الطلب وقائم على المقاصد.

المزايا

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لوحة معلومات واجهة مستخدم واحدة تمكين فرق عمليات السحابة وفرق عمليات التطوير من العمل من خلال نفس لوحات المعلومات. لوحة معلومات موحدة يمكن لفرق عمليات التطوير وفرق عمليات السحابة من خلالها الحصول على جميع المعلومات التي يحتاجون إليها للحفاظ على تشغيل شبكة السحابة الهجينة بسلاسة لتلبية احتياجات أعمالهم.
من التطبيق إلى الخدمة توفير اتصال آمن يتمحور حول التطبيق بين أي تطبيق وخدمة. يمكنك تحسين الاتصال باستخدام بنية بثقة صفرية والتشفير الشامل لتوفير أمن محسّن.
دعم التطبيقات الهجينة دعم التطبيقات التي يتم نشرها على بيئات سحابية عامة وخاصة للربط بسلاسة بين الصوامع التشغيلية.
تكامل مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) الاستفادة من مجموعة كاملة من واجهات برمجة التطبيقات/واجهات سطر الأوامر للتحكم في إجراءات IBM Hybrid Cloud Mesh من خلال فهم ما يتم نشره وأين يتم نشره ومتى يتم نشره.
حالات الاستخدام اتصال يركّز على التطبيق

يمكنك بسهولة إنشاء تراكب شبكي يركّز على التطبيقات في بيئة سحابة متعددة هجينة.

 استكشاف اتصال يركّز على التطبيقات الشبكة تتتبع التطبيق

يمكنك تمكين شبكتك الهجينة من التغيير تلقائياً بالتزامن مع انتقال تطبيقاتك عبر البيئات السحابية المتعددة.

 استكشاف الشبكة تتتبع التطبيقات
كنت أبحث عن البساطة عند توصيل التطبيقات الحديثة، وقد وجدتها في IBM Hybrid Cloud Mesh! لقد انبهرت بالقدرات التي تتمتع بها Hybrid Cloud Mesh من حيث الاكتشاف التلقائي والاتصال للتطبيقات: بنقرة بسيطة تقوم بتوصيل اثنين من التطبيقات معًا مقابل البديل المتمثل في دورات طلبات جدار الحماية الطويلة. Dominic Lehr المدير - مراقبة وضمان خدمات (MSA) وحدة الأعمال TimetoAct
ندوات الإنترنت

انضم إلى خبرائنا وقادة الفكر لدينا وعملائنا للتعرف على كيفية تمكين IBM لتحقيق النجاح في تكنولوجيا المعلومات باستخدام Hybrid Cloud Mesh. تعرّف على الجديد والعناصر التي أثبتت نجاحها وكيفية تحويل شبكتك باستخدام البيئات السحابية والأتمتة واتصال التطبيقات.
ندوات الإنترنت حول Hybrid Cloud Mesh

تعرف على الفوائد التي تقدمها Hybrid Cloud Mesh لمؤسستك من خبراء IBM. شاهد المنتج أثناء العمل مباشرةً في جلساتنا القادمة أو حسب الطلب في مكتبتنا.

 جميع الفعاليات

في صفحات مجتمعنا، توفر مكتبة ندوات الإنترنت الخاصة بنا تغطية واسعة النطاق لتقنية الشبكات والأتمتة.
تعرف على المساعدة التي يمكن أن تقدمها Hybrid Cloud Mesh

كن بطلاً في مجال الشبكات في عالم السحابة المتعددة. توفير الاتصال الذي يركّز على التطبيقات في دقائق معدودة.

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