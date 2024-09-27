تكافح فرق تكنولوجيا المعلومات من أجل توفير اتصال شبكة آمن يمكن التنبؤ به والذي تتطلبه تطبيقاتهم. يمكن أن يكون هذا الصراع عبارة عن مشكلة مواءمة تنظيمية كمشكلة أدوات وتقنيات، وغالبًا ما يؤدي إلى تأخير عمليات النشر وزيادة العبء الإداري.

إن IBM Hybrid Cloud Mesh، وهو حل شبكة سحابة متعددة، عبارة عن منتج يتم توفيره بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) للسماح للمؤسسات بالقيام بما يلي: