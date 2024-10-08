اليوم، تركّز بنية السحابة الهجينة بدرجة أقل على الاتصال على مستوى البنية المادية، وبدرجة أكبر على دعم قابلية نقل أحمال التشغيل عبر جميع بيئات السحابة. كما تركّز على أتمتة نشر تلك الأحمال في بيئة السحابة الأنسب لاحتياجات الأعمال. وتقف وراء هذا التحوّل عدة توجّهات رئيسية.

أولًا، باتت المؤسسات تبني تطبيقات جديدة وتعمل على تحديث التطبيقات القديمة لتستفيد من تقنيات السحابة الأصلية. وتتيح هذه التقنيات تطوير التطبيقات ونشرها وإدارتها وتشغيلها بأداء متّسق وموثوق عبر مختلف بيئات السحابة وعند التعامل مع مزوّدي خدمات سحابية متعدّدين.

وعلى وجه التحديد، يُعاد تصميم التطبيقات أو بناؤها بالاعتماد على بنية الخدمات المصغّرة، التي تقسّم التطبيق إلى مكوّنات أصغر، مترابطة بشكل غير محكم وقابلة لإعادة الاستخدام، تركّز كلٌّ منها على وظيفة أعمال محدّدة. كما تُنشَر هذه التطبيقات في حاويات أصبحت وحدات الحوسبة الفعلية لتطبيقات السحابة الأصلية.

وعلى مستوى أعلى، لم تَعُد السحابات العامة والخاصة تُعامَل على أنها "مواقع" مادية منفصلة يجب ربطها. فعلى سبيل المثال، يقدّم العديد من مزوّدي الخدمات السحابية اليوم خدمات سحابة عامة تُشغَّل داخل مراكز بيانات العملاء المحلية. أما السحابات الخاصة، التي كانت تُشغَّل في السابق حصريًا في البيئات المحلية، فأصبحت كثيرًا ما تُستضاف الآن في مراكز بيانات خارجية عبر شبكات خاصة افتراضية (VPN) أو سحابات خاصة افتراضية (VPCs).ويمكن أيضًا استضافة السحابات الخاصة على بنية تحتية مخصَّصة تستأجرها المؤسسات من مزوّدي خدمات من أطراف ثالثة.

وعلاوة على ذلك، تتيح أتمتة وتهيئة البنية التحتية برمجيًا، المعروفة باسم البنية التحتية ككود (Infrastructure as Code)، للمطوّرين إنشاء هذه البيئات عند الطلب باستخدام أي من موارد الحوسبة أو الموارد السحابية، سواء كانت داخل جدار الحماية أو خارجه. واكتسبت هذه التقنية أهمية أكبر مع النمو الهائل لحوسبة الحافة، التي تحسّن أداء التطبيقات على مستوى العالم عن طريق تقريب أحمال التشغيل والبيانات من أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) أو خوادم الحافة المحلية.