ما هو الترحيل السحابي؟

قد ترحّل الشركة بياناتها إلى سحابة واحدة أو عدة سحابات. ويمكنهم استخدام نماذج السحابة العامة، حيث تُقدَّم الخدمات عبر الإنترنت العام، أو نماذج السحابة الخاصة التي توفر بنية تحتية سحابية آمنة ومخصّصة لا يمكن الوصول إليها إلا من قبلهم. وتختار العديد من المؤسسات بيئة سحابة هجينة تجمع بين خدمات السحابة العامة والخاصة لإنشاء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات مرنة وفعّالة من حيث التكلفة، تدعم إدارة أحمال التشغيل عبر بيئات السحابة وتعمل على أتمتتها.

وتوفر السحابات المتعددة خيارًا آخر، يسمح للشركات بترحيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات باستخدام العديد من مزودي السحابة العامة. وقد تكون السحابات المتعددة بسيطة مثل استخدام البرمجيات كخدمة (SaaS) من مزوّدين مختلفين للاستفادة من ميزات قابلية النقل عبر البنى التحتية. ومع ذلك، فهي غالبًا ما تتطلب إدارة تطبيقات المؤسسات عبر المنصات كخدمة (PaaS) أو البنية التحتية كخدمة (IaaS) من خلال عدة مزوّدي سحابة—مثل Amazon Web Services وGoogle Cloud Platform وIBM Cloud وMicrosoft Azure—عبر وحدة تحكم مركزية.