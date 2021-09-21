ما المقصود بترحيل التطبيق؟

نظرًا لأن التطبيقات عادةً ما يتم إنشاؤها للتشغيل على أنظمة تشغيل معينة في بنى شبكات محددة أو تطويرها لمنصة سحابية واحدة، فإن نقل التطبيق إلى بيئة جديدة قد يفرض العديد من التحديات. عادة ما يكون ترحيل التطبيقات من البنى الافتراضية أو القائمة على الخدمة أسهل من ترحيل تلك التي تعمل بدون نظام تشغيل.

يتضمن تحديد الاستراتيجية الشاملة لترحيل التطبيقات النظر في التبعيات والمتطلبات الفنية لكل تطبيق على حدة، بالإضافة إلى قيود الأمان والامتثال والتكلفة في مؤسستك.

يمكن للتطبيقات المختلفة أن تتخذ مسارات مختلفة إلى السحابة، حتى داخل نفس البيئة التقنية. منذ الأيام الأولى للحوسبة السحابية، أشار المطورون إلى أنماط هجرة التطبيقات هذه بأسماء تبدأ بالحرف "R".

إعادة الاستضافة (Rehost): تُعرف أيضًا باسم الرفع والتحويل، وهي استراتيجية شائعة تنقل فيها المؤسسة التطبيق من خادم محلي إلى جهاز افتراضي في السحابة دون إجراء تغييرات كبيرة. عادة ما تكون إعادة استضافة التطبيقات أسرع من استراتيجيات الترحيل الأخرى ويمكن أن تقلل بشكل كبير من تكاليف الترحيل. الجانب السلبي هو أنه بدون التعديل، لن تستفيد التطبيقات من قدرات الحوسبة السحابية الأصلية ، وقد تكون التكاليف طويلة الأجل لتشغيلها في السحابة أعلى.



إعادة الهيكلة أو إعادة التصميم: تشير إعادة الهيكلة إلى إجراء تغييرات كبيرة إلى حد ما على التطبيق حتى يتمكن من التوسع أو الأداء بشكل أفضل في بيئة السحابة. قد يتضمن ذلك إعادة ترميز أجزاء رئيسية من التطبيق حتى يتمكن من الاستفادة بشكل أفضل من وظائف السحابة الأصلية—مثل إعادة هيكلة تطبيق متجانس إلى مجموعة من الخدمات المصغرة أو تحديث مخزن البيانات من SQL إلى NoSQL.

إعادة التصميم: وهو نوع من الحل الوسط بين الرفع والتحويل وإعادة التصميم، حيث تتضمن إعادة تصميم تطبيق ما إجراء تغييرات طفيفة عليه بحيث يمكنه الاستفادة بشكل أفضل من البنية السحابية. وقد تتضمن الأمثلة ترقية التطبيق للعمل مع قاعدة بيانات سحابة أصلية مُدارة، أو تغيير أنظمة التشغيل أو البرامج الوسيطة التي يعمل معها، أو وضع التطبيق في حاويات.

التقاعد/الاستبدال: في بعض الأحيان، يكون من المنطقي ببساطة إيقاف تشغيل التطبيق. قد يكون السبب في ذلك هو أن قيمته محدودة، أو لأن القدرات مكررة في مكان آخر في بيئتك، أو لاستبدالها بعرض جديد - غالبًا ما يكون عبارة عن منصة برمجيات كخدمة (SaaS) —أكثر فعالية من حيث التكلفة من ترحيل التطبيق.