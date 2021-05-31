استشارات الترحيل السحابي

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الاستشارات
انتقال البيانات السحابي
تساعدك خدمات الترحيل السحابية التي تقدمها IBM Consulting على إدارة الترحيل السحابي لأعمالك، مما يتيح لك التركيز على الجوانب الأخرى. نساعدك في ترحيل أحمال التشغيل الخاصة بك إلى السحابة العامة أو السحابة الخاصة أو مركز البيانات المحدث لتمكين التحول الرقمي، مع دعم أنماط الترحيل المختلفة مثل من السحابة إلى السحابة، ومن السحابة إلى التخزين المحلي، ومن التخزين المحلي إلى السحابة، ومن التخزين المحلي إلى التخزين المحلي. بفضل خبرتنا الواسعة في AWS وAzure وGoogle Cloud وOracle Cloud، يتبنى فريق خبراء السحابة لدينا نهجًا تصريحيًا ومستمرًا لخطة الترحيل الخاصة بك، وذلك من خلال الاستفادة من أدوات الترحيل والأصول، ودمج الأتمتة المضمنة والذكاء الاصطناعي التوليدي في كل مرحلة لمساعدتك في كل مرحلة من مراحل رحلة الترحيل التي تخوضها.
نساعد المؤسسات على خفض نفقات تكنولوجيا المعلومات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز استمرارية الأعمال والمرونة. تسهم أفضل الممارسات والمنهجيات وأُطر العمل التي أثبتت جدواها لدينا في تسهيل الانتقال السلس من مراكز البيانات الحالية إلى البيئات السحابية العامة أو الهجينة أو المتعددة.
ندعم المؤسسات في نقل بياناتها بين الأنظمة أو المنصات أو بيئات التخزين، معتمدين في ذلك على الترقيات التقنية، ودمج الأنظمة، واعتماد حلول مبتكرة. تساعد خدماتنا في تحويل أنظمة البيانات والبنى والتقنيات الحالية لمواكبة احتياجات الأعمال المتغيرة والاستفادة من الفرص الناشئة.
نساعد العملاء في نقل بنيتهم التحتية للكمبيوتر المركزي إلى بيئة سحابية، مما يسهل عملية النقل الفعلية لأجهزة الكمبيوتر المركزي من موقع إلى آخر. يتيح ذلك للمؤسسات إمكانية ترحيل تطبيقات الكمبيوتر المركزي المحلية وتحديثها، مما يوفر بيئة وقت تشغيل على السحابة الأصلية مُدارة بالكامل.
توفر خدمة ترحيل أنظمة Power Systems لدينا مجموعة متنوعة من الحلول المصممة خصيصًا لمختلف القطاعات، مثل قطاع الأدوية، والتصنيع، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والإعلام والترفيه، والبنوك، والتمويل، والتأمين. نحن نقدم خيارات مرنة تشمل الترحيل بالنقل المباشر (Lift-Shift)، ونموذج الدفع حسب الاستخدام، والسعة المرنة، ونشر أحمال التشغيل على السحابة العامة، ما يلبي احتياجات العملاء المتنوعة.
تساعد خدمات ترحيل SAP ECC العملاء في الانتقال من بيئات SAP ECC أو HANA القديمة في البنية التحتية المحلية إلى بيئة سحابية متعددة سلسة.
نساعد عملاءنا في إنشاء مراكز بيانات محلية جديدة وحلول السحابة الخاصة.
نقدم تحليلًا معمقًا لبيئة التطبيقات والبنية التحتية والشبكة والبنية التحتية لمركز البيانات، ما يتيح الحصول على رؤى أساسية وتحديد الاعتماديات وتقييم مدى الجاهزية للترحيل أو التحديث.
نساعد المؤسسات في الحصول على المساحة والطاقة والتبريد داخل مرافق مراكز البيانات التابعة لجهات خارجية، ما يتيح لها استضافة الخوادم ووحدات التخزين ومعدات الشبكات الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمات الاستضافة على السحابة الخاصة لإدارة ونشر البنية التحتية السحابية المخصصة في بيئة آمنة ومعزولة.
نحن نقدم خدمات إدارة التخزين المحلي للمؤسسات.
إزالة البنية التحتية لمراكز البيانات بطريقة آمنة وفعالة لنقلها أو إعادة بيعها أو إعادة تدويرها أو التخلص منها. كجزء من خدمة إيقاف التشغيل التي نوفرها، نضمن أرشفة البيانات وتخزينها بشكل آمن.
تضمن خدمات نهاية دورة الحياة لدينا انتقالًا سلسًا واستراتيجيًا من التقنيات، أو الأنظمة، أو العمليات القديمة أو التي انتهت صلاحيتها إلى بدائل حديثة، وفعالة، ومستدامة.
نقدم خدمات استعادة البيانات، والمرونة الإلكترونية، واستمرارية الأعمال لضمان بقاء عمليات عملائنا آمنة وغير منقطعة.
عند اتخاذ قرارات بشأن تحويل بيئة VMware الخاصة بك، يمكننا تقديم إرشادات متخصصة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة، والتنقل بين تعديلات الترخيص، وتحديد أفضل مسار للتحديث، وإدارة تأثيرات الشراكات.
Vikas هو شريك أول ورائد عالمي في خدمات الترحيل السحابي وعروض الحاويات في IBM Consulting، وهو يساعد العملاء في تحقيق نتائج التحول الخاصة بهم.
Priyanka هي رئيسة قسم العروض لممارسات الترحيل من IBM Cloud.
Debasis هو مهندس متميز ومستشار تنفيذي لدى IBM، ورائد في ممارسات ترحيل التطبيقات وتحديثها في أمريكا الشمالية، حيث يقود العديد من مشاريع تحديث التطبيقات السحابية التي تدعم السحابة المتعددة الهجينة.
Sudeshna هي شريك مساعد ومديرة تنفيذية للتسليم في IBM Consulting. كما تقود ممارسات الترحيل والتحديث في مركز ابتكار العملاء في الهند.
Vinay Parisa هو الرئيس التنفيذي التتقني (CTO) العالمي لعمليات الترحيل في IBM Consulting. يساعد Vinay العملاء خلال رحلة اعتماد السحابة الخاصة بهم، مستفيدًا من خبرته في تطوير الأصول والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تسرّع برامج الترحيل والتحديث.
Preeti هي رائدة عالمية في تحديث ترحيل تحوّل السحابة الهجينة في شركة IBM Consulting، حيث تقود العديد من مشاريع تحديث تطبيقات السحابة للسحابة الهجينة.
نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من إستراتيجيات التقنية السحابية، ونموذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي.
يؤدي استخدام إستراتيجية بناء السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويساعد على تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق، ويحفز نمو الإيرادات من خلال منصات سحابية متعددة هجينة ومفتوحة وآمنة.
تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، والمدعومة من Red Hat، على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سلسة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة.
منصة مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.
توفر IBM Consulting للعملاء خدمات متخصصة لتعزيز الأمن الإلكتروني والكفاءة والرؤية مثل حلول التطوير والأمن والعمليات، والأتمتة، وهندسة الجودة، وهندسة المنصات، وإدارة الخدمات.
اكتسب معلومات حول تقنيات السحابة الأصلية وتقنيات عمليات التطوير من خلال منصة التدريب العملي الذاتي لدينا.