بعد استحواذها على الحصة الأكبر في برنامج طائرة A220، كانت شركة Airbus، الشركة الرائدة في تصنيع الطائرات، تعمل ضمن قيود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المشتركة مع البائع. عدم امتلاك السيطرة الكاملة على بيئة تكنولوجيا المعلومات أعاق قدرة Airbus على تنفيذ التحول الرقمي وتحوُّل الأعمال اللازم لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. كانت Airbus تهدف إلى تحقيق الاستقلالية الكاملة خلال 18 شهرًا -من يوليو 2023 إلى يناير 2025- مع إزالة الاعتماد الكامل على البائع، مع الاستمرار في زيادة الإنتاج الصناعي.

ومع ذلك، لم يكن دمج التطبيقات والبنية التحتية في بيئة Airbus خاليًا من التحديات.

شكَّلت تعقيدات البيئة المتكاملة عقبة كبيرة، حيث أثَّرت في العديد من التطبيقات القديمة. كانت المحاولات السابقة للانفصال عن هذه الأنظمة قد أسفرت عن نتائج دون المستوى المطلوب بسبب التعقيدات في التكاملات الصاعدة والهابطة بين الأنظمة، والتعاون العالمي مع أكثر من 300 مورِّد.

لتنفيذ هذا التحول بنجاح، كانت Airbus بحاجة إلى شريك قوي قادر على إدارة هذه البيئة المعقدة لتكنولوجيا المعلومات وتيسير الانتقال السلس إلى السحابة في بيئة عالية التنظيم -خلال أقل من 18 شهرًا- لجميع أكثر من 100 تطبيق متكامل. مثَّلت هذه التطبيقات المتكاملة العمود الفقري لبرنامج A220، بما في ذلك إدارة دورة حياة المنتج (PLM)، وتخطيط موارد المؤسسة (ERP)، وأنظمة تنفيذ التصنيع (MES)، وخدمات العملاء.

كان الانتقال إلى السحابة وتحقيق الاستقلالية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة Airbus التنافسية في صناعة الطيران والفضاء الديناميكية. لم يكن الانتقال إلى السحابة ضروريًا لتحسين برنامج A220 فحسب، بل شكَّل أيضًا أساسًا لطموحات Airbus الأوسع في توسيع وتحويل عمليات A220.