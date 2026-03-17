أتمتة تكوين ونشر وإدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات والتطبيقات.
تُعد Red Hat® Ansible® Automation Platform حلًا شاملًا للأتمتة، يتيح للمؤسسات أتمتة تكوين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات ونشرها وإدارتها. وهو يوفر وسيلة فعالة لأتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات المتكررة والمستهلكة للوقت، كما يبسط المهام المعقدة من خلال واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. وبفضل مرونته، فهو يتميّز بفعالية عالية في الأتمتة داخل عمليات تكنولوجيا المعلومات الكاملة وعبرها.
ولتعظيم القيمة الناتجة عن التحسين باستخدام ®IBM® Turbonomic، يجب أتمتة الإجراءات ودمجها تشغيليًا ضمن المسارات، والعمليات، ومهام سير العمل. ويتكامل IBM Turbonomic مع Red Hat Ansible لتمكين العملاء من أتمتة مزيد من الإجراءات، وضمان أن يحظى كل إجراء من إجراءات Turbonomic بتنفيذ متسق ودقيق، وبما يتناسب على أفضل وجه مع مؤسساتهم وأعمالهم.
كما يتكامل IBM Turbonomic مع Event-Driven Ansible ضمن Red Hat Ansible Automation Platform لتوفير قدرات معالجة الأحداث اللازمة لأتمتة المهام المستهلكة للوقت والاستجابة للظروف المتغيرة في أي مجال من مجالات تكنولوجيا المعلومات. يمكن أن يستقبل Event-Driven Ansible أحداث تتضمن معلومات محددة عن الأوضاع داخل بيئة تكنولوجيا المعلومات، وتحديد الاستجابة المناسبة لكل حدث، ثم تنفيذ إجراءات آلية لمعالجته أو الحد من أثره.
وتُعد مهام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، مثل تحسين التذاكر، والمعالجة، وإدارة المستخدمين، نقاط انطلاق مثالية، إلا أن Event-Driven Ansible يتمتع بمرونة كافية تتيح له أتمتة مجموعة متنوعة من المهام عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك. وباستخدام الحل المشترك من Red Hat وIBM، يمكنك تنفيذ المهام ومعالجة الأحداث تلقائيًا من دون حاجة إلى تدخل مستخدم لمراجعة تذكرة المشكلة وبدء إجراء يدويًا استنادًا إليها.
ويُعد Ansible واحدًا من ثلاثة تكاملات للتنسيق متاحة لمنصة IBM Turbonomic. اتصل بأنظمة إدارة التغيير في تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في تعزيز الامتثال، مع أتمتة الموارد بهدف تحسين الأداء والكفاءة.
نفّذ تكاملًا آمنًا مع أي واجهة برمجة تطبيقات HTTP حديثة لإرسال إشعارات بشأن إجراءات IBM Turbonomic أو تنفيذها.
يضمن الالتزام بإدارة تغييرات تقنية المعلومات أثناء أتمتة الموارد لتحقيق الأداء والكفاءة.