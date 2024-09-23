في الوقت الذي تستغرقه قراءة هذه الجملة، يمكنك نقل ملف بحجم 250 ميغابايت من نيويورك إلى لوس أنجلوس باستخدام IBM Aspera.¹ يساعد هذا البديل لبرامج خادم FTP على نقل الملفات بشكل موثوق وأكثر أمانًا. ساعد على التخلص من العقبات والمخاطر المرتبطة بتقنية FTP التي مضى عليها عقود من الزمن لنقل أكبر الملفات ومجموعات البيانات بأقصى سرعة.