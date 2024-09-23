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IBM Aspera

بدءًا من 250.20 دولار أمريكي تعمل حلول IBM Aspera للنقل السريع للملفات ودفقها على نقل البيانات بأي حجم عبر أي مسافة.

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يعمل IBM Aspera On Cloud على تخفيض السعر المبدئي لخطة الأساسيات.

ابدأ بنقل بياناتك مقابل 250.20 دولار أمريكي لكل تيرابايت سنويًا.

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نهج جديد لإدارة النقل السريع للبيانات

يتبع IBM Aspera نهجًا مختلفًا في التعامل مع تحديات حركة البيانات الكبيرة عبر شبكات WAN العالمية. بدلاً من تحسين نقل البيانات أو تسريعه، يعمل Aspera على التخلص من العقبات الأساسية باستخدام تقنية نقل متقدمة تستخدم عرض النطاق الترددي المتوفر في الشبكة بشكل كامل؛ لزيادة السرعة وتوسيع النطاق بسرعة دون أي حدود نظرية.

 
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تخفيض سعر الإصدار الأساسي من IBM Aspera On Cloud

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راجع تفاصيل الإعلان الجديد لدليل التنفيذ الفني للأمن (STIG) في IBM Aspera Enterprise

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حاسبة نقل الملفات

في الوقت الذي تستغرقه قراءة هذه الجملة، يمكنك نقل ملف بحجم 250 ميغابايت من نيويورك إلى لوس أنجلوس باستخدام IBM Aspera.¹ يساعد هذا البديل لبرامج خادم FTP على نقل الملفات بشكل موثوق وأكثر أمانًا. ساعد على التخلص من العقبات والمخاطر المرتبطة بتقنية FTP التي مضى عليها عقود من الزمن لنقل أكبر الملفات ومجموعات البيانات بأقصى سرعة.
مستند تقني

اقرأ المزيد عن البيانات الكبيرة في شبكات المؤسسات
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المزايا نقل البيانات الكبيرة ومزامنتها

تمكن من نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة عالميًا.

 مشاركة الملفات الكبيرة

تمكن من تسريع تعاون الفرق حول العالم ومشاركة البيانات الكبيرة والملفات الكبيرة.

 إدارة النقل

أتمتة ومراقبة عمليات نقل البيانات وسير العمل والتحكم فيها.

 البث بأي معدل بت

تمكن من تسليم البيانات بأي حجم وفيديو بمعدل بت غير محدود في زمن انتقال شبه صفري.

 سير عمل السحابة الهجينة

بناء سير عمل قابل للتوسع بشكل كبير ويعمل في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.

 تبادل الأصول بشكل آمن

استخدم تقنية سلسلة الكتل لإضافة الأمان لحركة الأصول الرقمية.
القدرات ترحيل البيانات

استخدم عمليات نقل عالية السرعة لترحيل البيانات من وإلى مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى وفيما بينهما.

 استكشف ترحيل البيانات تسليم البيانات

تمكن من تسليم وتوزيع البيانات بأي حجم وأقصى سرعة بين الأنظمة والموظفين والعملاء والشركاء.

 استكشف تسليم البيانات أتمتة عمليات سير العمل

تمكن من أتمتة المعالجة التي يتطلبها الفيديو وعمليات سير عمل البيانات الكبيرة، بغض النظر عن الحجم أو التنسيق أو مسافة النقل.

 استكشف الأتمتة التعاون

يمكنك إرسال ومشاركة الملفات والمجلدات الكبيرة المخزنة في مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى.

 استكشف التعاون مزامنة البيانات

استمتع بالنسخ الاحتياطي والنسخ المطابق عالي السرعة لمستودعات البيانات الكبيرة.

 استكشف مزامنة البيانات البث

تعد تقنية البث بديلاً ثوريًا لنقل تدفقات البيانات الكبيرة بلا أخطاء.

 استكشف البث
طرق الشراء

راجع تفاصيل أسعار IBM Aspera  →
إصدار تجريبي مجاني

ينتهي الإصدار التجريبي المجاني بعد 14 يومًا أو إتمام 50 غيغابايت من عمليات النقل، أيهما يحدث أولاً.

جرّبه الآن بدءًا من 250.20 دولار أمريكي*/ تيرابايت/ السنة الأساسيات

تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.

الشائعة بادر بالشراء الآن بدءًا من 1848 دولار أمريكي*/ تيرابايت/ السنة المتقدمة

تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم 6 تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.

بادر بالشراء الآن اتصل بشركة IBM لمعرفة الأسعار حلول للمؤسسات

تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم 60 تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.

 بدءًا من 1.01 دولار أمريكي*/ غيغابايت للنقل ادفع حسب الاستخدام

لا يوجد التزام بحجم النقل.

بادر بالشراء الآن
 

*السعر المعروض لا يشمل أي ضرائب مطبقة
دراسات حالة
Base Media Cloud

استخدَم فريق BASE منصة IBM Cloud، و IBM Aspera On Cloud، وIBM Cloud Object Storage لتشغيل بوابة توزيع الوسائط العالمية، وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء إنتاج LCTV حول العالم.
FOX Sports

استخدمت FOX Sports حل Aspera لتحرير المحتوى عن بعد في كأس العالم 2018 في زمن شبه حقيقي.
DMC

يتيح حل Aspera إمكانية نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل – وهي إمكانيات مثالية للبرامج التليفزيونية التي تقدمها DMC في الموعد المحدد.
منتجات ذات صلة
IBM API Connect

يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.

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وصّل جميع تطبيقاتك وبياناتك بهذا الحل البسيط والذكي والقابل للتوسع.

 IBM Event Automation

امنح فرق الأعمال وتقنية المعلومات إمكانية تفعيل الأحداث، واكتشاف التوجهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو تهديدات المنافسة والاستجابة لها في الوقت الفعلي.

 IBM Cloud Pak for Integration

أضف IBM Aspera كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.

 IBM MQ

استفد من المراسلة على مستوى المؤسسات والتي تنقل البيانات بين التطبيقات بمهارة وأمان.
استفد من النظام البنائي للشركاء وبائعي البرامج

يتكون النظام البنائي لشريك IBM من مئات الشركاء التقنيين الرائدين في الصناعة الذين يدمجون قدرات النقل الفائقة في عروضهم الخاصة. بغض النظر عن متطلباتك لنقل البيانات، ستوفر شبكة IBM Aspera الدولية المكونة من شركاء وموزعين خبراء القدرات التي تحتاج إليها.
تقييمات المنتجات
اتخِذ الخطوة التالية

من خلال حلول النقل السريع للملفات وتدفقها، ينقل برنامج IBM Aspera البيانات بأي حجم عبر أي مسافة.

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الحواشي

¹ بناءً على بيانات حاسبة نقل الملفات عن طريق IBM ASPERA لنطاق ترددي للشبكة بسرعة 300 ميغابت في الثانية ومعدل فقدان للحزم بنسبة 1%.

ملحوظة: الصورة الموضوعة أعلى الصفحة هي تمثيل فني، ولا تعكس حدودًا سياسية أو جغرافية فعلية.