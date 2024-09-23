يتبع IBM Aspera نهجًا مختلفًا في التعامل مع تحديات حركة البيانات الكبيرة عبر شبكات WAN العالمية. بدلاً من تحسين نقل البيانات أو تسريعه، يعمل Aspera على التخلص من العقبات الأساسية باستخدام تقنية نقل متقدمة تستخدم عرض النطاق الترددي المتوفر في الشبكة بشكل كامل؛ لزيادة السرعة وتوسيع النطاق بسرعة دون أي حدود نظرية.
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في الوقت الذي تستغرقه قراءة هذه الجملة، يمكنك نقل ملف بحجم 250 ميغابايت من نيويورك إلى لوس أنجلوس باستخدام IBM Aspera.¹ يساعد هذا البديل لبرامج خادم FTP على نقل الملفات بشكل موثوق وأكثر أمانًا. ساعد على التخلص من العقبات والمخاطر المرتبطة بتقنية FTP التي مضى عليها عقود من الزمن لنقل أكبر الملفات ومجموعات البيانات بأقصى سرعة.
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تمكن من نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة عالميًا.
تمكن من تسريع تعاون الفرق حول العالم ومشاركة البيانات الكبيرة والملفات الكبيرة.
أتمتة ومراقبة عمليات نقل البيانات وسير العمل والتحكم فيها.
تمكن من تسليم البيانات بأي حجم وفيديو بمعدل بت غير محدود في زمن انتقال شبه صفري.
بناء سير عمل قابل للتوسع بشكل كبير ويعمل في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.
استخدم تقنية سلسلة الكتل لإضافة الأمان لحركة الأصول الرقمية.
استخدم عمليات نقل عالية السرعة لترحيل البيانات من وإلى مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى وفيما بينهما.
تمكن من تسليم وتوزيع البيانات بأي حجم وأقصى سرعة بين الأنظمة والموظفين والعملاء والشركاء.
تمكن من أتمتة المعالجة التي يتطلبها الفيديو وعمليات سير عمل البيانات الكبيرة، بغض النظر عن الحجم أو التنسيق أو مسافة النقل.
يمكنك إرسال ومشاركة الملفات والمجلدات الكبيرة المخزنة في مراكز البيانات المحلية والتقنيات السحابية الكبرى.
استمتع بالنسخ الاحتياطي والنسخ المطابق عالي السرعة لمستودعات البيانات الكبيرة.
تعد تقنية البث بديلاً ثوريًا لنقل تدفقات البيانات الكبيرة بلا أخطاء.
ينتهي الإصدار التجريبي المجاني بعد 14 يومًا أو إتمام 50 غيغابايت من عمليات النقل، أيهما يحدث أولاً.
تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.
تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم 6 تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.
تشهد الخطط السنوية، في مستهلها، نقلاً للبيانات بحجم 60 تيرابايت واحد سنويًا. وتُطبق الخصومات عند الالتزام بكميات نقل أعلى.
لا يوجد التزام بحجم النقل.
استخدَم فريق BASE منصة IBM Cloud، و IBM Aspera On Cloud، وIBM Cloud Object Storage لتشغيل بوابة توزيع الوسائط العالمية، وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء إنتاج LCTV حول العالم.
استخدمت FOX Sports حل Aspera لتحرير المحتوى عن بعد في كأس العالم 2018 في زمن شبه حقيقي.
يتيح حل Aspera إمكانية نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل – وهي إمكانيات مثالية للبرامج التليفزيونية التي تقدمها DMC في الموعد المحدد.
يمكنك تأمين وإدارة واجهات برمجة التطبيقات طوال دورة حياتها بالكامل عبر بيئات سحابية ومحلية متعددة.
وصّل جميع تطبيقاتك وبياناتك بهذا الحل البسيط والذكي والقابل للتوسع.
امنح فرق الأعمال وتقنية المعلومات إمكانية تفعيل الأحداث، واكتشاف التوجهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو تهديدات المنافسة والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
أضف IBM Aspera كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.
استفد من المراسلة على مستوى المؤسسات والتي تنقل البيانات بين التطبيقات بمهارة وأمان.
يتكون النظام البنائي لشريك IBM من مئات الشركاء التقنيين الرائدين في الصناعة الذين يدمجون قدرات النقل الفائقة في عروضهم الخاصة. بغض النظر عن متطلباتك لنقل البيانات، ستوفر شبكة IBM Aspera الدولية المكونة من شركاء وموزعين خبراء القدرات التي تحتاج إليها.
¹ بناءً على بيانات حاسبة نقل الملفات عن طريق IBM ASPERA لنطاق ترددي للشبكة بسرعة 300 ميغابت في الثانية ومعدل فقدان للحزم بنسبة 1%.
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