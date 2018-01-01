يتيح لك IBM Aspera إمكانية تسليم وتوزيع البيانات بأي حجم وبأقصى سرعة في جميع أنحاء العالم.
تخلص من عقبات المسافة وازدحام الشبكة، ما يتيح التسليم عالي السرعة متى وأينما تحتاج إليه.
وفر إمكانية نقل مقاطع الفيديو بلا أخطاء وبأي معدل بت مع زمن انتقال شبه صفري عبر أي مسافة.
تمكن من حماية بياناتك باستخدام عناصر التحكم في وصول المستخدمين، وتشفير البيانات بمعيار AES للتشفير المتقدم، والتحقق من تكامل البيانات.
أثناء كأس العالم لكرة القدم 2018، ساعد حل Aspera قناة FOX Sports على تحرير المحتوى عن بُعد في زمن شبه حقيقي.
اقرأ كيف يتيح Aspera Faspex إمكانية إرسال الملفات والمجلدات الكبيرة عالميًا باستخدام سير عمل بنمط البريد الإلكتروني.
تعرف على كيفية استخدام Aspera للبنية التحتية الحالية لشبكة WAN، والأجهزة التجارية لنقل البيانات بشكل أسرع بمئات المرات من FTP وHTTP.
اكتشف كيف توفر تقنية Aspera Streaming الحد الأدنى من التأخير ومعدلات التسليم المتسقة.
تمتع بإمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من تطبيقات Aspera Enterprise لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.
أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.
شارك الملفات والمجلدات الكبيرة وتبادلها من سطح المكتب بسرعة وأمان.
تمكن من إرسال الملفات والمجلدات الكبيرة عالميًا من شخص لآخر باستخدام سير عمل بنمط البريد الإلكتروني.