الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة Aspera تسليم أي حجم أو كم من البيانات — بسرعة وأمان
يقدم لك IBM Aspera حلاً قويًا وسريعًا لتسليم البيانات على مستوى العالم
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رسم توضيحي متساوي الأبعاد لتسليم البيانات عن طريق Aspera
تسليم البيانات بسرعة عالية أينما كنت في حاجة إليها

يتيح لك IBM Aspera إمكانية تسليم وتوزيع البيانات بأي حجم وبأقصى سرعة في جميع أنحاء العالم.

 تنزيل صحيفة البيانات على خادم نقل البيانات عالي السرعة عبر Aspera®
استمتع بتجربة السرعة والموثوقية القصوى انقل البيانات بأقصى سرعة

تخلص من عقبات المسافة وازدحام الشبكة، ما يتيح التسليم عالي السرعة متى وأينما تحتاج إليه.

 احصل على بث عالي الجودة وبأي معدل بت

وفر إمكانية نقل مقاطع الفيديو بلا أخطاء وبأي معدل بت مع زمن انتقال شبه صفري عبر أي مسافة.

 حافظ على أمان عمليات نقل البيانات

تمكن من حماية بياناتك باستخدام عناصر التحكم في وصول المستخدمين، وتشفير البيانات بمعيار AES للتشفير المتقدم، والتحقق من تكامل البيانات.

 
دراسات حالة
FOX Sports في كأس العالم لكرة القدم

أثناء كأس العالم لكرة القدم 2018، ساعد حل Aspera قناة FOX Sports على تحرير المحتوى عن بُعد في زمن شبه حقيقي.
المستندات الفنية والتنزيلات الخاصة بنقل البيانات عن طريق Aspera صحيفة بيانات Aspera Faspex

اقرأ كيف يتيح Aspera Faspex إمكانية إرسال الملفات والمجلدات الكبيرة عالميًا باستخدام سير عمل بنمط البريد الإلكتروني.

 

 نزّل صحيفة البيانات مستند IBM Aspera FASP

تعرف على كيفية استخدام Aspera للبنية التحتية الحالية لشبكة WAN، والأجهزة التجارية لنقل البيانات بشكل أسرع بمئات المرات من FTP وHTTP.

 

 اقرأ المستند البحثي بث الفيديو عبر شبكات IP

اكتشف كيف توفر تقنية Aspera Streaming الحد الأدنى من التأخير ومعدلات التسليم المتسقة.

 

 تنزيل المستندات الفنية
منتجات Aspera الرئيسية لتسليم البيانات IBM Aspera Enterprise

تمتع بإمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من تطبيقات Aspera Enterprise لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.

 IBM Aspera on Cloud

أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.

 IBM Aspera Shares

شارك الملفات والمجلدات الكبيرة وتبادلها من سطح المكتب بسرعة وأمان.

 IBM Aspera Faspex

تمكن من إرسال الملفات والمجلدات الكبيرة عالميًا من شخص لآخر باستخدام سير عمل بنمط البريد الإلكتروني.
اتخِذ الخطوة التالية

دعنا نناقش احتياجاتك لتسليم البيانات.
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