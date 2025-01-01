النقل الآلي للملفات
IBM Aspera يساعدك على أتمتة أي سير العمل بسلاسة حركة البيانات بين أي مواقع
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®أسبيرا أتمتة سير العمل الأوتوماتيكي سير العمل في الفضاء الرصاصي
®تنظيم حركة البيانات الكبيرة على نطاق واسع

IBM Aspera تساعد حلول الأتمتة المؤسسات على إدارة عمليات نقل الملفات ومعالجتها وأتمتتها.

®يمكن أن يساعدك تطبيق الويب Aspera على الويب في إنشاء عمليات سير العمل الرقمي باستخدام واجهات برمجة التطبيقات ومكتبة شاملة من المكونات الإضافية للجهات الخارجية.
أتمتة عمليات سير العمل ذات الحجم الكبير
تقليل الجهد والتكاليف

أتمتة وتوسيع نطاق المعالجة التي تتطلبها عملية سير العمل في الفيديو والبيانات الكبيرة بشكل سلس وموثوق.
نقل بالسرعة القصوى

قم بدمج ®Aspera في تطبيقات التطبيق الأخرى وسير العمل باستخدام واجهات برمجة التطبيقات التي توفر الأداء عالي السرعة.
استخدم مكتبة تضم أكثر من 200 مكون إضافي

مكتبة واسعة من المكونات الإضافية تشمل تحويل الشفرة، وفحص الفيروسات، وإدراج الإعلانات، وغيرها.
تفاصيل المنتج
أداء عالي لأكبر أحجام النقل

®تتراوح حلول ®Aspera الأتمتة من إعادة توجيه الملفات الأساسية إلى سير العمل الآلي بالكامل مع Aspera High-Speed Transfer التقنية المدمجة.

يمكن للشركات إنشاء عمليات تزامن سير العمل الرقمي باستخدام ®Aspera Web التطبيق العملي على الويب وواجهات برمجة التطبيقات ومكتبة شاملة من المكونات الإضافية للجهات الخارجية.
®أسبيرا سير العمل الأتمتة القدرات
المعالجة الأصل يمكن للمستخدمين إجراء معالجة شاملة للأصل المستوعب في Aspera Orchestrator.
أتمتة مراقبة الجودة باستخدام Aspera Orchestrator، يمكن للمستخدمين أتمتة مراقبة الجودة وفحص الفيروسات.
أتمتة التحويلات يمكن للمستخدمين أتمتة عمليات النقل بين التخزين المحلي والسحابة باستخدام Aspera Orchestrator.
تحميل الملفات إلى السحابة يمكن للمستخدمين تحويل الملفات وتحميلها إلى السحابة باستخدام ASPERA ON CLOUD.
المفتاح ®منتجات أسبيرا لسير العمل الأتمتة IBM Aspera Enterprise

الوصول إلى مجموعة كاملة من Aspera Enterprise التطبيق لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة.

 تعرَّف على المزيد IBM Aspera Orchestrator من IBM Aspera Orchestrator

أتمتة سير العمل القائم على الملفات بسلاسة حركة البيانات بين أي مواقع.

 تعرَّف على المزيد IBM Aspera On Cloud

إرسال ومشاركة الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة بأقصى سرعة.

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الموارد توصيل محتوى عالمي عالي السرعة يمكن التنبؤ به

اقرأ كيف يمكن أن يكون توزيع محتوى الشركات الإعلامية أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ عبر عمليات سير العمل.

 Aspera Orchestrator صحيفة البيانات

تعرف على المزيد عن Aspera Orchestrator ، الحل لسير العمل الأتمتة والتنسيق القائم على الملفات.

 IBM Aspera نموذج أمان ®FASP

اقرأ كيف يوفر بروتوكول ®Aspera ®FASP أمانًا مدمجًا لجميع منتجات IBM Aspera.

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