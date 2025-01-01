®تتراوح حلول ®Aspera الأتمتة من إعادة توجيه الملفات الأساسية إلى سير العمل الآلي بالكامل مع Aspera High-Speed Transfer التقنية المدمجة.

يمكن للشركات إنشاء عمليات تزامن سير العمل الرقمي باستخدام ®Aspera Web التطبيق العملي على الويب وواجهات برمجة التطبيقات ومكتبة شاملة من المكونات الإضافية للجهات الخارجية.