يعد إطار عمل النظام وضوابط المنظمات (SOC) الذي أعده المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) معيارًا للضوابط التي تحمي تخزين المعلومات في السحابة. تساعد تقارير SOC المستخدمين على تقييم المخاطر المرتبطة بخدمات السحابة الخارجية ومعالجتها.

يعد SOC 1 تدقيقًا للضوابط الداخلية في المؤسسات الخدمية على التقارير المالية التي تُنفذ لحماية البيانات المملوكة للعميل. تعد تدقيقات وتقارير SOC 1 مبنية على بيان معايير تعهدات المصادقة (SSAE 18).

يعد SOC 2 تدقيقًا لفاعلية الضوابط الداخلية التي تنفذها مؤسسة خدمية لحماية بيانات العملاء. تعد تدقيقات وتقارير SOC 2 مبنية على مبادئ الخدمة الموثوقة لمعهد AICPA المرتبطة بالأمان، والتوفر، وسلامة الإجراءات، والسرية أو الخصوصية.

اتصل بممثل IBM لطلب تقارير SOC 1 وSOC 2 الخاصة بحل IBM Aspera On Cloud.