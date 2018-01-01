يُعَد IBM Aspera حلًا برمجيًا مصممًا لنقل الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر مسافات شاسعة بأقصى سرعة، بغض النظر عن حجم الملفات أو بُعد المسافة أو ظروف الشبكة.

وعلى عكس بروتوكولات نقل الملفات التقليدية (FTP) وبروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP)، يستخدم IBM Aspera تقنية حاصلة على براءة اختراع تُعرَف باسم FASP (البروتوكول السريع الآمن القابل للتكيف). يستفيد هذا البروتوكول من البنية التحتية للشبكة الحالية لتحقيق سرعات نقل مثلى، ما يقلِّل بشكل كبير من الوقت المطلوب لنقل الملفات الكبيرة.

للاستفادة من قدرات IBM Aspera بسهولة، اتَّبِع نموذج خطة الشراء عبر الإنترنت من IBM Aspera. للمزيد من المعلومات حول شراء القدرات المطلوبة، نوصي بالاطلاع على خطط الأسعار أو التواصل مع أحد ممثلي المبيعات.

