الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة Aspera مزامنة أي مستودع بيانات بأي حجم بشكل موثوق وبأقصى سرعة
يتيح لك IBM Aspera نسخ البيانات الكبيرة ومزامنتها عالميًا بسرعة وأمان عبر شبكات واسعة النطاق
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رسم توضيحي متساوي الأبعاد لبيانات Aspera Sync
تغلب على عقبات المزامنة التقليدية

يقدم IBM Aspera Sync أداءً فائقًا لمساعدتك في تنفيذ مزامنة سريعة وموثوقة عبر شبكات WAN.
حقق مزامنة أسرع، وتكرارات أكثر 92 ساعة تم توفيرها

مع عملية بناء أسرع للبرامج.¹

 تعرف على كيفية تحقيق ذلك 80 مرة أسرع  

من حيث وقت المزامنة لمليون ملف صغير مقارنةً مع rsync.²

 تنزيل المستند 940 مرة أسرع  

من الوقت لمزامنة 5,000 آلاف ملف كبير مقارنةً مع rsync.³
احصل على تكرار ومزامنة بسرعة عالية تحقيق نطاق واسع  

تمكن من مزامنة ملايين الملفات الصغيرة أو عدد قليل من الملفات متعددة التيرابايت بسرعات نقل متعددة الغيغابت.

 مزامنة أكثر كفاءة

يمكن لحل Aspera Sync تجنب النسخ غير الضروري عن طريق التعرف على التغييرات وعمليات نظام الملفات.

 تكوين يناسب احتياجاتك

اختر من بين مزامنة أحادية الاتجاه وثنائية الاتجاه، ومزامنة فردية، ومع أكثر من جهة، ومزامنة الشبكة الكاملة.

دراسات حالة

منظر خلفي لرجل مع كاميرا تلفزيون في الملعب الرياضي
Cinedigm

تستخدم شركة Cinedigm تقنية Aspera لنقل ملفات الوسائط الكبيرة بأقصى سرعة، ما يتيح تعاونًا داخليًا أفضل.

مزامنة البيانات عن طريق Aspera - المستندات الفنية والتنزيلات مستودعات هندسية كبيرة لمصادر الرموز

اقرأ عن مزامنة كميات كبيرة من مصادر الرموز، والمواصفات الهندسية، ومستندات التصميم.

 تنزيل المستندات الفنية مخازن ضخمة لملفات البيانات عبر شبكات WAN

تعرف على كيفية التغلب على عقبات أدوات المزامنة التقليدية وتحقيق السرعة القصوى.

 تنزيل المستندات الفنية نموذج أمان ®IBM Aspera FASP

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المنتجات الرئيسية لمزامنة البيانات عن طريق Aspera IBM Aspera Sync

اكتشف كيف يساعدك Aspera Sync على نسخ أكبر ملفاتك ومزامنتها.

 IBM Aspera Enterprise

تمتع بإمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من تطبيقات Aspera Enterprise لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.

 IBM Aspera Endpoint

أرسل الملفات من أي مكان إلى أي مكان سواء محليًا أو في مركز بيانات أو في السحابة العامة.

 IBM Aspera High-Speed Transfer Server

تمكن من إجراء عمليات نقل عالية السرعة للملفات ومجموعات البيانات الكبيرة باستخدام تطبيقات الكمبيوتر المكتبي والهاتف المحمول والويب.
اتخِذ الخطوة التالية

دعنا نناقش احتياجاتك لمزامنة البيانات.
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الحواشي

1 حققت NI ذلك، باستخدام تقنية IBM Aspera

² في مزامنة مليون ملف صغير يبلغ متوسط حجمه 100 كيلو بايت، ويبلغ زمن انتقال الشبكة، وفقدان الحزمة 100 مللي ثانية و1% على التوالي

³ في مزامنة أكثر من 5000 ملف أكبر يبلغ متوسط حجمه 100 ميغابايت، ويبلغ زمن انتقال الشبكة، وفقدان الحزمة 100 مللي ثانية و1% على التوالي