تمتع بإمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من تطبيقات Aspera Enterprise لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.

IBM Aspera Endpoint

أرسل الملفات من أي مكان إلى أي مكان سواء محليًا أو في مركز بيانات أو في السحابة العامة.