يقدم IBM Aspera Sync أداءً فائقًا لمساعدتك في تنفيذ مزامنة سريعة وموثوقة عبر شبكات WAN.
مع عملية بناء أسرع للبرامج.¹
من حيث وقت المزامنة لمليون ملف صغير مقارنةً مع rsync.²
من الوقت لمزامنة 5,000 آلاف ملف كبير مقارنةً مع rsync.³
تمكن من مزامنة ملايين الملفات الصغيرة أو عدد قليل من الملفات متعددة التيرابايت بسرعات نقل متعددة الغيغابت.
يمكن لحل Aspera Sync تجنب النسخ غير الضروري عن طريق التعرف على التغييرات وعمليات نظام الملفات.
اختر من بين مزامنة أحادية الاتجاه وثنائية الاتجاه، ومزامنة فردية، ومع أكثر من جهة، ومزامنة الشبكة الكاملة.
اقرأ عن مزامنة كميات كبيرة من مصادر الرموز، والمواصفات الهندسية، ومستندات التصميم.
تعرف على كيفية التغلب على عقبات أدوات المزامنة التقليدية وتحقيق السرعة القصوى.
اقرأ كيف يوفر Aspera FASP أمانًا ضمنيًا لجميع منتجات IBM Aspera.
اكتشف كيف يساعدك Aspera Sync على نسخ أكبر ملفاتك ومزامنتها.
تمتع بإمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من تطبيقات Aspera Enterprise لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.
أرسل الملفات من أي مكان إلى أي مكان سواء محليًا أو في مركز بيانات أو في السحابة العامة.
تمكن من إجراء عمليات نقل عالية السرعة للملفات ومجموعات البيانات الكبيرة باستخدام تطبيقات الكمبيوتر المكتبي والهاتف المحمول والويب.
1 حققت NI ذلك، باستخدام تقنية IBM Aspera
² في مزامنة مليون ملف صغير يبلغ متوسط حجمه 100 كيلو بايت، ويبلغ زمن انتقال الشبكة، وفقدان الحزمة 100 مللي ثانية و1% على التوالي
³ في مزامنة أكثر من 5000 ملف أكبر يبلغ متوسط حجمه 100 ميغابايت، ويبلغ زمن انتقال الشبكة، وفقدان الحزمة 100 مللي ثانية و1% على التوالي