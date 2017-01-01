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تمكن من بث البيانات بأي حجم أو فيديو بأي معدل بت مع زمن انتقال شبه صفري عبر الإنترنت.
حاسبة نقل الملفات
رسم توضيحي متساوي الأبعاد للحل Aspera Streaming
ما يمكن أن يقدمه IBM Aspera Streaming لك

أُنشئ IBM Aspera Streaming من البداية لإحداث ثورة في طريقة نقل الملفات والفيديو المباشر. يوفر Aspera Streaming بديلاً للنقل عبر الإنترنت مع زمن انتقال شبه صفري.

 قراءة صحيفة بيانات Aspera Streaming
إلقاء نظرة فاحصة على Aspera Streaming
تعد تقنية Aspera Streaming بديلاً ثوريًا للنقل الخالي من الأخطاء لتدفقات البيانات الكبيرة وأي فيديو بمعدل بت عبر أي مسافة على الإنترنت غير المُدار مع زمن انتقال شبه صفري.  بُنيت هذه التقنية على ®IBM Aspera FASP، وتقدم بث البايت الموثوق والمنظم للموجزات المباشرة، والملفات المتزايدة عبر شبكات IP التجارية، باستخدام بنية البث الجديدة.
مزايا Aspera Streaming وفورات في التكاليف وجودة أعلى لمقاطع الفيديو 

استبدل تقنيات الأقمار الصناعية أو الألياف المخصصة بشبكات IP ميسورة التكلفة. قدِّم مقاطع فيديو مباشرة فائقة الدقة في زمن شبه حقيقي.

 تكامل سلس لسير العمل

يتيح التكامل السهل مع السحابة إمكانية تحويل الترميز والتوزيع. يستخدم النطاق الترددي للشبكة بالكامل لتحقيق أقصى استفادة.

 البث الآمن  

تشفير الفيديو عالي الجودة أثناء النقل، وhgمصادقة باستخدام مصادقة المفاتيح العامة والخاصة.
دراسات حالة
Fox Sports

بالنسبة إلى كأس العالم لكرة القدم، قامت قناة FOX Sports ببث 64 مباراة بتقنية HD وUltra HD إلى الولايات المتحدة — دون الحاجة إلى نقل مرحلة التجهيز للبث إلى خارج الولايات المتحدة.
Sportradar

تقنية Aspera ® FASStream تساعد Sportradar على بث المحتوى المباشر دوليًا مع تأخير شبه صفري.
أبرز المنتجات IBM Aspera Enterprise

تمكن من الوصول إلى المجموعة الكاملة لتطبيقات Aspera Enterprise لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.

 IBM Aspera on Cloud

أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.

 IBM Aspera Sync

اكتشف كيف يساعدك Aspera Sync على نسخ أكبر ملفاتك ومزامنتها.
اتخذ الخطوات التالية

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