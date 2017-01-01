إلقاء نظرة فاحصة على Aspera Streaming

تعد تقنية Aspera Streaming بديلاً ثوريًا للنقل الخالي من الأخطاء لتدفقات البيانات الكبيرة وأي فيديو بمعدل بت عبر أي مسافة على الإنترنت غير المُدار مع زمن انتقال شبه صفري. بُنيت هذه التقنية على ®IBM Aspera FASP، وتقدم بث البايت الموثوق والمنظم للموجزات المباشرة، والملفات المتزايدة عبر شبكات IP التجارية، باستخدام بنية البث الجديدة.