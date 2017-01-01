أُنشئ IBM Aspera Streaming من البداية لإحداث ثورة في طريقة نقل الملفات والفيديو المباشر. يوفر Aspera Streaming بديلاً للنقل عبر الإنترنت مع زمن انتقال شبه صفري.
استبدل تقنيات الأقمار الصناعية أو الألياف المخصصة بشبكات IP ميسورة التكلفة. قدِّم مقاطع فيديو مباشرة فائقة الدقة في زمن شبه حقيقي.
يتيح التكامل السهل مع السحابة إمكانية تحويل الترميز والتوزيع. يستخدم النطاق الترددي للشبكة بالكامل لتحقيق أقصى استفادة.
تشفير الفيديو عالي الجودة أثناء النقل، وhgمصادقة باستخدام مصادقة المفاتيح العامة والخاصة.
بالنسبة إلى كأس العالم لكرة القدم، قامت قناة FOX Sports ببث 64 مباراة بتقنية HD وUltra HD إلى الولايات المتحدة — دون الحاجة إلى نقل مرحلة التجهيز للبث إلى خارج الولايات المتحدة.
تقنية Aspera ® FASStream تساعد Sportradar على بث المحتوى المباشر دوليًا مع تأخير شبه صفري.
تمكن من الوصول إلى المجموعة الكاملة لتطبيقات Aspera Enterprise لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.
أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.
اكتشف كيف يساعدك Aspera Sync على نسخ أكبر ملفاتك ومزامنتها.