الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة Aspera التعاون عبر القارات من خلال مشاركة الملفات ومجموعات البيانات الكبيرة
يتيح IBM Aspera للفِرق الموزَّعة إمكانية تبادل العديد من الملفات والمجلدات الكبيرة بشكل موثوق وآمن
ابدأ باستعمال الإصدار التجريبي من Aspera on Cloud مجانًا تقدير أرباحك
رسم توضيحي متساوي الأبعاد للتعاون عن طريق Aspera
زيادة سرعة التعاون في الملفات الكبيرة والفِرق العالمية

يقدم IBM Aspera حلاً فائق السرعة وآمنًا لمشاركة الملفات ونقل الأصول الرقمية حول العالم.
تعزيز التعاون العالمي — في أي وقت إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها بسهولة

خزِّن بياناتك وتمتع بإمكانية الوصول إليها عبر تقنيات سحابية متعددة ومراكز البيانات المحلية.

 إرسال الملفات الكبيرة بأقصى سرعة

تبادل الملفات بأي حجم وعبر أي مسافة بأقصى سرعة، بغض النظر عن ظروف الشبكة.

 الاعتماد على الأمن الشامل

تمكن من حماية البيانات من خلال الأمان المدمج الذي يتضمن مصادقة المستخدم وتشفير AES والمزيد.
شاهد Aspera على أرض الواقع
نقل البيانات عن طريق السحب والوضع يمكن للمستخدمين سحب البيانات ووضعها لنقلها بين التخزين على السحابة والتخزين المحلي.
مشاركة الملفات يمكن للمستخدمين إرسال حزم من الملفات إلى مجلد مشترك؛ لكي يتمكن زملاؤهم من الوصول إليها.
إمكانية رؤية نقل البيانات يمكن للمستخدمين امتلاك رؤية شاملة لبيئات نقل Aspera لديهم.
أتمتة عمليات سير العمل باستخدام تقنية Aspera، يمكن للمستخدمين تصميم سير عمل للملفات مؤتمت تمامًا.

دراسات حالة

منظر جوي لطائرة بيضاء على مدرج رمادي مع خطوط صفراء
الخطوط الجوية الأمريكية

عملت الخطوط الجوية الأمريكية مع IBM لتقديم قيمة أفضل للعملاء.                             

المستندات الفنية والتنزيلات للتعاون في البيانات عن طريق Aspera مقدمة إلى Aspera on Cloud

تعرف على كيفية نقل Aspera on Cloud لملفات ومجموعات بيانات مؤسستك بأي حجم بشكل آمن وموثوق.

 صحيفة بيانات Aspera Shares

وفِّر الوصول الآمن إلى دليل موحد للبيانات المخزنة عبر البنى التحتية المتنوعة.

 ممارسات أمن المعلومات

تعرَّف على كيفية تقديم خدمات Aspera السحابية لعمليات أمنية منضبطة وتلقائية.
أبرز المنتجات

منتجات Aspera الرئيسية للتعاون في البيانات

 IBM Aspera Enterprise

تمتع بإمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من تطبيقات Aspera Enterprise لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.

IBM Aspera on Cloud

أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.

 IBM Aspera Faspex

تمكن من إرسال الملفات والمجلدات الكبيرة عالميًا من شخص لآخر باستخدام سير عمل بنمط البريد الإلكتروني.

IBM Aspera Shares

شارك الملفات والمجلدات الكبيرة وتبادلها من سطح المكتب بسرعة وأمان.

اتخِذ الخطوة التالية

دعنا نناقش احتياجاتك للتعاون في البيانات.

 ابدأ باستعمال الإصدار التجريبي من Aspera on Cloud مجانًا
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