يقدم IBM Aspera حلاً فائق السرعة وآمنًا لمشاركة الملفات ونقل الأصول الرقمية حول العالم.
خزِّن بياناتك وتمتع بإمكانية الوصول إليها عبر تقنيات سحابية متعددة ومراكز البيانات المحلية.
تبادل الملفات بأي حجم وعبر أي مسافة بأقصى سرعة، بغض النظر عن ظروف الشبكة.
تمكن من حماية البيانات من خلال الأمان المدمج الذي يتضمن مصادقة المستخدم وتشفير AES والمزيد.
تعرف على كيفية نقل Aspera on Cloud لملفات ومجموعات بيانات مؤسستك بأي حجم بشكل آمن وموثوق.
وفِّر الوصول الآمن إلى دليل موحد للبيانات المخزنة عبر البنى التحتية المتنوعة.
تعرَّف على كيفية تقديم خدمات Aspera السحابية لعمليات أمنية منضبطة وتلقائية.
منتجات Aspera الرئيسية للتعاون في البيانات
تمتع بإمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من تطبيقات Aspera Enterprise لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.
أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.
تمكن من إرسال الملفات والمجلدات الكبيرة عالميًا من شخص لآخر باستخدام سير عمل بنمط البريد الإلكتروني.
شارك الملفات والمجلدات الكبيرة وتبادلها من سطح المكتب بسرعة وأمان.