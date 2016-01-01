مشاركة الملفات المتوافقة مع قانون HIPAA

تسريع البحث وتحسين رعاية المرضى من خلال النقل الموثوق به في الوقت الحقيقي للملفات الكبيرة عبر أي مسافة
لتسريع عملية البحث وتحسين رعاية المرضى، تحتاج مجموعتك إلى تبادل سريع وآمن لكميات كبيرة من الملفات، التي يحتوي الكثير منها على معلومات حساسة عن المرضى. ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية لإرسال الملفات - من غرفة الفحص إلى المكتب الطبي، إلى مرفق البحث وكل مكان بينهما - بطيئة وغير فعالة وتنطوي على مخاطر أمنية ذات عواقب وخيمة.
IBM Aspera هي مجموعة من برامج نقل البيانات لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة وأمان، بغض النظر عن ظروف الشبكة. يوفر IBM Aspera برنامجي الخادم والعميل اللازمين لإرسال الملفات بأقصى سرعة.
تحقق من وقت نقل الملفات وسرعتها على أي مسافة أو ظروف الشبكة باستخدام الآلة الحاسبة الخاصة بنا.
انقل بياناتك بأمان باستخدام التشفير من طرف إلى طرف مع الامتثال للوائح HIPPA.
امنح مقدّم الرعاية الصحية إمكانية الوصول إلى اختبار النتائج في جزء من الوقت.
تلقي شبه اختبار زمني حقيقي النتائج بأقل قدر من فقدان الحزمة للتأكد من حصول مقدمي الخدمة على أدق البيانات.
IBM Aspera تسريع عملية مشاركة البيانات الطبية الحيوية الضخمة عبر أي مسافة، مع زيادة أمن البيانات وموثوقيتها وحمايتها من فقدان البيانات.
نقل وتوزيع ومزامنة الملفات ومجموعات البيانات الضخمة على مستوى العالم.
يساعد التشفير من طرف إلى طرف والتحقق من سلامة البيانات على تحقيق أقصى درجات الأمان.
قم ببناء سير العمل بشكل كبير للتوسع في العمل المحلي أو في السحابة أو كليهما.
الحماية من هجمات هجوم الوسيط وإعادة التشغيل وهجمات هجوم لحجب الخدمة.
واستخدم فريق BASE IBM سحابية سحابية و IBM Aspera On Cloud و IBM Cloud Object Storage لـ ®Power بوابة التوزيع الإعلامي العالمية وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء الإنتاج في LCTV حول العالم.
استخدمت قناة FOX Sports ®Aspera لتحرير محتوى كأس العالم لكرة القدم 2018 عن بُعد في زمن شبه حقيقي.
يمكّن حل ®Aspera من نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل - وهي قدرات مثالية لبرامج DMC التلفزيونية التي تعتمد على المواعيد النهائية.