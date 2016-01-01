مشاركة الملفات المتوافقة مع قانون HIPAA

لتسريع عملية البحث وتحسين رعاية المرضى، تحتاج مجموعتك إلى تبادل سريع وآمن لكميات كبيرة من الملفات، التي يحتوي الكثير منها على معلومات حساسة عن المرضى. ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية لإرسال الملفات - من غرفة الفحص إلى المكتب الطبي، إلى مرفق البحث وكل مكان بينهما - بطيئة وغير فعالة وتنطوي على مخاطر أمنية ذات عواقب وخيمة.

IBM Aspera هي مجموعة من برامج نقل البيانات لنقل مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة وأمان، بغض النظر عن ظروف الشبكة. يوفر IBM Aspera برنامجي الخادم والعميل اللازمين لإرسال الملفات بأقصى سرعة.