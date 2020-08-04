BoxBoat، إحدى شركات IBM

تُعَد الحاويات وKubernetes من أبرز العوامل المساهمة في التحول الرقمي للمؤسسات. حيث تجعل حاويات تطبيقات البرمجيات حياة المطورين أسهل من خلال مزيد من تجريد البنية التحتية للحوسبة، ويزداد اعتماد منصات الحاويات المؤسسية.

قبل حلول عام 2025، ستعمل أكثر من 85% من المؤسسات العالمية على تشغيل التطبيقات المُجمعة في حاويات في بيئة الإنتاج، ما يشكِّل زيادة كبيرة مقارنةً بأقل من 35% في عام 2019.‏1

في الوقت نفسه، أصبح Kubernetes، وهو برنامج مفتوح المصدر لنشر وإدارة تلك الحاويات، هو أسرع خيار مفضل لبناء الخدمات الرقمية على نطاق واسع عبر السحابات.

تقدِّم شركة BoxBoat مجموعة كاملة من الخدمات التي تشمل استراتيجيات مخصصة لاعتماد Kubernetes ومنصات الحاويات المؤسسية، وتجميع التطبيقات في حاويات، وعمليات DevSecOps، والتدريب وتمكين فرق العمل. توجِّه شركة BoxBoat الشركات نحو الأدوات الصحيحة، واستراتيجيات الأعمال، وسير العمل، والعمليات لتحقيق أهداف عمليات التطوير الخاصة بها.