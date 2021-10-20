البينة التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS) هي الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من عروض الخدمات السحابية. ويشار إليها أحيانًا باسم نماذج الخدمات السحابية أو نماذج خدمات الحوسبة السحابية.
البينة التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS) هي الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من عروض الخدمات السحابية. ويشار إليها أحيانًا بنماذج الخدمات السحابية أو نماذج خدمات الحوسبة السحابية.
يمكن استخدام IaaS و PaaS و SaaS مجتمعة في النظام نفسه. حيث يستخدم العديد من الشركات متوسطة الحجم أكثر من نوع واحد، بينما تستخدم معظم الشركات الكبيرة الأنواع الثلاثة جميعها.
«كخدمة» تشير إلى الطريقة التي يتم بها استهلاك أصول تكنولوجيا المعلومات في هذه العروض والفرق الأساسي بين الحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات التقليدية. في تكنولوجيا المعلومات التقليدية، تستهلك المؤسسة أصول تكنولوجيا المعلومات—الأجهزة وبرمجيات النظام وأدوات التطوير والتطبيقات—من خلال شرائها وتثبيتها وإدارتها وصيانتها في مركز البيانات المحلي الخاص بها.
في الحوسبة السحابية، يمتلك مزود الخدمة السحابية الأصول ويديرها ويحافظ عليها؛ ويستهلكها العميل عبر اتصال بالإنترنت، ويدفع مقابلها على أساس الاشتراك أو الدفع حسب الاستخدام.
لذا فإن الميزة الرئيسية لخدمات IaaS أو PaaS أو SaaS أو أي حل "كخدمة" هي ميزة اقتصادية: يمكن للعميل الوصول إلى القدرات التي يحتاجها وتوسيع نطاقها بتكلفة يمكن التنبؤ بها، دون تحمل التكاليف والنفقات العامة لشراء وصيانة كل شيء في مركز البيانات الخاص به. ولكن هناك مزايا إضافية خاصة بكل حل من هذه الحلول.
البنية التحتية كخدمة (IaaS) هو الوصول حسب الطلب إلى البنية التحتية للحوسبة المستضافة على السحابة—الخوادم وسعة التخزين وموارد الشبكات—التي يمكن للعملاء توفيرها وتكوينها واستخدامها بنفس الطريقة التي يستخدمون بها الأجهزة المحلية.
الفرق هو أن مزود الخدمة السحابية يستضيف ويدير ويحافظ على الأجهزة والموارد في مراكز البيانات الخاصة به. يستخدم عملاء IaaS الأجهزة عبر اتصال بالإنترنت، ويدفعون مقابل هذا الاستخدام على أساس الاشتراك أو الدفع حسب الاستخدام.
يمكن لعملاء IaaS عادةً الاختيار بين الأجهزة الافتراضية (VMs) المستضافة على أجهزة مادية مشتركة (يدير مزود الخدمة السحابية المحاكاة الافتراضية) أو خوادم تعمل بدون نظام تشغيل على أجهزة مادية مخصصة (غير مشتركة). يمكن للعملاء توفير وتكوين وتشغيل الخوادم وموارد البنية التحتية عبر لوحة معلومات رسومية، أو برمجيًا من خلال واجهة برمجة التطبيقات (APIs).
يمكن اعتبار IaaS بمثابة العرض الأصلي "كخدمة": بدأ كل مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين — Amazon Web Services و Google Cloud و IBM Cloud و Microsoft Azure— بتقديم بعض أشكال IaaS.
ومقارنةً بتكنولوجيا المعلومات التقليدية، تمنح IaaS العملاء مرونة أكبر في بناء موارد الحوسبة حسب الحاجة، وتوسيع نطاقها أو تخفيضها استجابةً للارتفاعات أو التباطؤ في حركة البيانات. تتيح IaaS للعملاء تجنب النفقات الأولية والنفقات العامة لشراء وصيانة مركز البيانات المحلي الخاص بها. أنها تقضي أيضا على المفاضلة المستمرة بين إهدار شراء سعة فائضة في الموقع لاستيعاب الطفرات في مقابل الأداء الضعيف أو الانقطاعات التي يمكن أن تنتج عن عدم وجود سعة كافية للزيادات غير المتوقعة في حركة البيانات أو النمو غير المتوقع.
تشمل الفوائد الأخرى للبنية التحتية كخدمة (IaaS) ما يلي:
وصول أسرع إلى أفضل التقنيات المتطورة: يتنافس مزودو الخدمات السحابية مع بعضهم البعض من خلال توفير أحدث التقنيات لمستخدميهم، ويمكن لعملاء البنية التحتية كخدمة الاستفادة من هذه التقنيات في وقت أبكر بكثير (وبتكلفة أقل بكثير) مما يمكنهم تنفيذه في أماكن العمل.
تشمل الاستخدامات الشائعة للبنية التحتية كخدمة (IaaS) ما يلي:
توفر PaaS منصة قائمة على السحابة لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها. يستضيف مزوّد الخدمات السحابية جميع الأجهزة والبرمجيات المضمنة في المنصة—الخوادم (للتطوير والاختبار والنشر) وبرمجيات نظام التشغيل (OS) والتخزين والشبكات وقواعد البيانات والبرمجيات الوسيطة وأوقات التشغيل وأطر العمل وأدوات التطوير—بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة بالأمن ونظام التشغيل وترقيات البرمجيات والنسخ الاحتياطية وغيرها.
يمكن للمستخدمين الوصول إلى المنصة كخدمة من خلال واجهة مستخدم رسومية (GUI)، حيث يمكن لفرق العمليات التطوير التعاون في جميع أعمالهم عبر دورة حياة التطبيق بأكملها بما في ذلك البرمجة والتكامل والاختبار والتسليم والنشر والتعليقات.
ومن الأمثلة على حلول المنصة كخدمة AWS Elastic Beanstalk و Google App Engine و Microsoft Windows Azure و Red Hat OpenShift on IBM Cloud.
وتتمثل الفائدة الأساسية للمنصة كخدمة (PaaS) في أنها تتيح للعملاء إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها وتشغيلها وتحديثها وتوسيع نطاقها بسرعة أكبر وفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بما قد يفعلونه إذا اضطروا إلى إنشاء وإدارة منصتهم المحلية الخاصة. تتضمن الميزات الأخرى ما يلي:
يمكن للمنصة كخدمة (PaaS) تعزيز العديد من مبادرات التطوير وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك:
تطوير واجهة برمجة التطبيقات وإدارتها: بفضل أطر العمل المدمجة، تسهّل PaaS على الفرق تطوير وتشغيل وإدارة وتأمين واجهات برمجة التطبيقات لمشاركة البيانات والوظائف بين التطبيقات.
إنترنت الأشياء (IoT): تدعم PaaS مجموعة من لغات البرمجة (Java و Python و Swift وغيرها) والأدوات وبيئات التطبيقات المستخدمة لتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT) ومعالجة البيانات من أجهزة إنترنت الأشياء في الوقت الفعلي.
التطوير المرن وعمليات التطوير: تغطي حلول PaaS عادةً جميع متطلبات سلسلة أدوات عمليات التطوير، وتوفر أتمتة مدمجة لدعم التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).
تطوير السحابة الأصلية واستراتيجية السحابة الهجينة: تدعم حلول PaaS تقنيات التطوير السحابية الأصلية—الخدمات المصغرة والحاويات و Kubernetes والحوسبة بدون خادم—التي تمكّن المطورين من الإنشاء مرة واحدة، ثم النشر والإدارة باستمرار عبر البيئات السحابية الخاصة والسحابية العامة والمحلية.
البرمجيات كخدمة (SaaS) (تسمى أحيانا خدمات التطبيقات السحابية) وهي برنامج تطبيق مستضاف على السحابة وجاهز للاستخدام. يدفع المستخدمون رسومًا شهرية أو سنوية لاستخدام تطبيق كامل من داخل متصفح الويب أو عميل سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول. يتم استضافة التطبيق وجميع البنية التحتية المطلوبة لتسليمه—الخوادم والشبكات والبرامج الوسيطة وبرامج التطبيقات والتخزين وتخزين البيانات—وإدارته من قِبل بائع SaaS.
يدير البائع جميع الترقيات والتصحيحات على البرنامج، عادة بشكل غير مرئي للعملاء. عادة ما يضمن البائع مستوى من التوافر والأداء والأمان كجزء من اتفاقية مستوى الخدمة (SLA). يمكن للعملاء إضافة المزيد من المستخدمين وتخزين البيانات عند الطلب مقابل تكلفة إضافية.
الآن، أي شخص يستخدم هاتفًا محمولًا يستخدم على الأرجح نوعًا من برامج SaaS. البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وحلول تخزين الملفات السحابية (مثل Dropbox أو Box) هي أمثلة على تطبيقات SaaS التي يستخدمها الأشخاص كل يوم في حياتهم الشخصية.
تشمل حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) الشائعة للأعمال أو المؤسسات: Salesforce (برنامج إدارة علاقات العملاء)، و HubSpot (برنامج التسويق)، و Trello (إدارة سير العمل)، و Slack (التعاون والمراسلة)، و Canva (الرسومات). العديد من التطبيقات المصممة في الأصل لسطح المكتب (على سبيل المثال، Adobe Creative Suite) متاحة الآن كخدمة SaaS (على سبيل المثال، Adobe Creative Cloud).
تتمثل الفائدة الرئيسية من البرمجيات كخدمة في أنها تزيح جميع أعباء إدارة البنية التحتية والتطبيقات إلى بائع البرمجيات كخدمة. كل ما على المستخدم فعله هو إنشاء حساب ودفع الرسوم والبدء في استخدام التطبيق. يتولّى البائع كل شيء آخر، بدءاً من صيانة أجهزة الخادم والبرمجيات إلى إدارة وصول المستخدم والأمان، وتخزين البيانات وإدارتها، وتنفيذ الترقيات والتصحيحات وغيرها.
تتضمن الميزات الأخرى للبرمجيات كخدمة (SaaS) ما يلي:
حتى أن بعض بائعي البرمجيات كخدمة (SaaS) يمكنون تخصيص منتجاتهم من خلال توفير حل المنصة كخدمة (PaaS) مصاحب. ومن الأمثلة المعروفة على ذلك Heroku، وهو حل PaaS لـ Salesforce.
اليوم، يتوفر أي تطبيق تقريباً لإنتاجية الموظفين أو الأفراد كخدمة SaaS—حالات الاستخدام المحددة كثيرة جدًا بحيث لا يمكن ذكرها (تم ذكر بعضها أعلاه). إذا تمكن المستخدم أو المؤسسة من العثور على حل SaaS بالوظائف المطلوبة، فسيوفر ذلك في معظم الحالات بديلاً أبسط قابل للتوسع وأكثر فعالية من حيث التكلفة للبرامج المحلية.
لا تستبعد SaaS و Paas و IaaS بعضها البعض—تستخدم معظم المؤسسات أكثر من واحدة، وتستخدم العديد من المؤسسات الكبيرة اليوم الثلاثة، غالبًا مع تكنولوجيا المعلومات التقليدية.
من الواضح أن الحل كخدمة الذي يختاره العميل يعتمد أولاً على الوظائف التي يحتاجها العميل والخبرة التي يمتلكها من الموظفين. على سبيل المثال، مؤسسة لا تمتلك الخبرة الداخلية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتهيئة وتشغيل الخوادم عن بُعد لا تتناسب بشكل جيد مع IaaS. إن المؤسسة التي لا يوجد لديها فريق تطوير ليست بحاجة إلى PaaS.
ولكن في بعض الحالات، سيقدم أي من النماذج الثلاثة "كخدمة" حلاً قابلاً للتطبيق. في هذه الحالات، تقارن المؤسسات عادةً بين البدائل بناءً على سهولة الإدارة التي تقدمها مقابل التحكم الذي تتخلى عنه.
على سبيل المثال، لنفترض أن مؤسسة كبيرة تريد تقديم تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى فريق المبيعات لديها. قد تقوم بما يلي:
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