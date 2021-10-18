ما المقصود بالسحابة الأصلية؟

الخدمات المصغرة (وتسمى أيضًا بنية الخدمات المصغرة) هي نهج بنائي تتكون فيه التطبيقات من العديد من العناصر أو الخدمات المصغرة والمقترنة في المجمل والقابلة للنشر بشكل مستقل. عادةً ما يكون لهذه الخدمات (وتسمى أيضًا الخدمات المصغرة) مجموعة التقنيات الخاصة بها، بما في ذلك قاعدة البيانات ونموذج البيانات. تتواصل هذه الخدمات مع بعضها عبر مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات REST، وبث الأحداث، ووسطاء الرسائل.

نظرًا إلى أنه يمكن نشر الخدمات المصغرة وإعادة نشرها بشكل مستقل، من دون التأثير في بعضها أو تعطيل تجربة المستخدم النهائي. فهي تتناسب بشكل مثالي مع منهجيات التسليم التكرارية الآلية مثل التكامل المستمر/النشر المستمر (CI / CD) أو عمليات التطوير.

بالإضافة إلى استخدامها لإنشاء تطبيقات السحابة الأصلية الجديدة، يمكن استخدام الخدمات المصغرة لتحديث التطبيقات التقليدية المتجانسة.

في استطلاع أجرته شركة IBM وشمل عدد كبير من المديرين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والمديرين التنفيذيين للمطورين والمطورين أنفسهم، اتفق 87% من مستخدمي الخدمات المصغرة على أن تبني الخدمات المصغرة يستحق التكلفة والجهد المبذولين.

غالبًا ما ينشر المطورون الخدمات المصغرة داخل حاويات—وهي عناصر خفيفة الوزن وعملية في التطبيقات تجمع بين مصدر رمز التطبيق (في هذه الحالة، كود الخدمات المصغرة) مع جميع مكتبات نظام التشغيل (OS) والارتباطات المطلوبة لتشغيل الكود في أي بيئة. تُعد الحاويات، الأصغر حجمًا والأكثر كفاءة في استخدام الموارد والأكثر قابلية للنقل من الأجهزة الافتراضية (VMs)، وحدات الحوسبة الفعلية لتطبيقات السحابة الأصلية الحديثة.

تعمل الحاويات على تعزيز مزايا الخدمات المصغرة من خلال تمكين تجارب نشر وإدارة متسقة عبر بيئة سحابة متعددة هجينة—السحابة العامة، والسحابة الخاصة، والبنية التحتية المحلية. لكن مع تزايد عدد تطبيقات السحابة الأصلية، تتزايد الحاويات وتزداد صعوبة إدارتها. تستخدم معظم المؤسسات التي تستخدم خدمات مصغرة معبأة في حاويات أيضًا منصة تنسيق حاويات ، مثل Kubernetes، لأتمتة عملية نشر الحاويات وإدارتها على نطاق واسع.